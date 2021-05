Critique de livre – No Land’s People: The Untold Story of Assam’s NRC Crisis par Abhishek Saha

Une photo d’archive de 2019 d’un homme vérifiant des documents après la publication du projet final du NRC où son nom manquait au village de Gorbhetar dans le district de Baksa en Assam (Photo express)

Par Amitabh Ranjan

Le matin du 7 janvier 2011, Felani Khatun, 15 ans et en parure de mariée, avec son père essayait de traverser le Bangladesh depuis Cooch Behar au Bengale occidental. Née à Bongaigaon de parents immigrés bangladais, qui ont déménagé entre le Bangladesh et l’Assam, Felani devait se marier ce jour-là à l’un de ses cousins ​​qui travaillait à Dhaka. L’heure des noces ne vint jamais à elle. Abattu par un agent du BSF en cette froide matinée, Felani a péri sur la clôture de barbelés séparant les deux pays.

Son histoire, selon les mots de l’université Malini Sur, raconte les jeux complexes de territorialité de l’Asie du Sud et relie la géographie troublée du Bangladesh à l’histoire postcoloniale de l’Assam.

Quand une ligne tracée sur une carte par un ressortissant étranger (Sir Cyril Radcliffe) sous la pression des délais devient un déterminant des nationalités de personnes qui ont partagé la terre et le climat pendant des générations, quand la même chose devient un outil de jeu politique, et quand autour d’elle bureaucratique l’apathie et la corruption trouvent un habitat, vous obtenez une recette de désastre pour la personne ordinaire. C’est alors que les vies sont déchirées.

C’est dans ce contexte qu’Abhishek Saha, dans son livre No Land’s People, fait la chronique du processus de préparation du Registre national des citoyens (NRC), pour remplacer celui recensé en 1951, dans l’Assam, faisant appliquer 3,3 crores de résidents de l’État. pour être compté.

Mandaté par la Cour suprême en décembre 2014 et supervisé par elle en permanence, le CNRC a cherché à éliminer les non-ressortissants. L’exercice a repensé la façon dont le pays se rapporte à ses citoyens. Un État avec une longue histoire de migrations et de diversités ethniques, religieuses et linguistiques a fait confiance aux bureaucrates et à la technologie pour résoudre un problème sociopolitique à travers un ensemble de documents et une date limite.

Selon le chercheur Anupama Roy, le registre est bien celui des citoyens indiens, mais le pedigree de la citoyenneté indienne remonte à un héritage assamais, ce qui en fait un registre des citoyens indiens assamais ou des citoyens indiens qui sont des résidents légitimes de l’Assam. Cela reconnaît une citoyenneté à trait d’union, jusqu’alors étrangère au vocabulaire politique de la citoyenneté indienne.

C’est une provocation personnelle qui met Saha sur la piste de l’imbroglio de citoyenneté d’Assam. Alors qu’il tente de comprendre la situation difficile de son Thakuma et pourquoi elle est classée comme une citoyenne “ douteuse ” après être restée dans le pays pendant sept décennies, il tombe sur un réseau de mécanismes complexes de détermination de la citoyenneté et documente la crise humanitaire qui se déroule dans l’Assam.

Pendant des années, ces mécanismes ont été marqués par des failles systémiques, empiétant sur les droits des citoyens et vivent en toute impunité. Ainsi, vous lirez l’histoire de Nirod Baran Das, un nicheur vide à 70 ans après 30 ans de carrière d’enseignant, dont le nom dans la deuxième et dernière ébauche de juillet 2018 n’était pas là même s’il avait atteint la première ébauche le 31 décembre. , 2017. Incapable de porter l’étiquette d’un «étranger déclaré», il a mis fin à ses jours le 21 octobre 2018; vous rencontrerez Mohammad Sanaullah qui, ayant servi dans l’armée pendant 30 ans, a dû passer quinze jours dans un camp de détention pour être un «étranger illégal» avant d’être libéré sous caution par la Haute Cour de Gauhati; puis il y a un adolescent qui a peur d’être qualifié de Bangladais par ses amis; une femme qui a dû vendre ses bijoux pour assister à une audience du CNRC; un homme qui a parcouru des centaines de kilomètres pour savoir qui était vraiment son grand-père; une autre dont la mère s’est suicidée après que son mari a été placé dans un centre de détention.

Il y a beaucoup d’histoires imbriquées dans l’histoire, la politique, le droit, les droits de la personne et la paperasserie administrative du récit du CNRC. Bon nombre d’entre eux ont vu leur fin tragique. Un bon nombre restent en animation suspendue. Car, six ans après le début du processus, impliquant un coût de plus de 1 600 crores pour le Trésor, le débat et la liste de ceux qui appartiennent à l’État restent toujours en suspens.

La liste du CNRC publiée en août 2019 excluait plus de 19 candidats lakh, ce qui les exposait au risque d’apatride. Alors que la majorité d’entre eux sont désormais déterminés à contester leur exclusion, d’autres ont affirmé qu’il y avait des inclusions et des exclusions injustifiées dans le registre et ont demandé une nouvelle vérification. Le gouvernement de l’État du BJP a refusé d’accepter le NRC publié. Son architecte en chef, Prateek Hajela, a été la cible de la colère de certaines parties prenantes clés.

Avec les résultats des élections à l’Assemblée, un autre chapitre de la saga du CNRC pourrait être à venir. Tout modus vivendi entre le sous-nationalisme assamais et le nationalisme hindou safrané sera attentivement surveillé jusqu’à ce qu’il y ait un dernier mot sur le registre.

Fruit de ses deux années de reportage pour The Indian Express, Saha, qui est actuellement le correspondant nord-est du journal, écrit avec un rare aperçu de l’endroit où chercher des histoires dans une zone de conflit, une relique, dans une large mesure, de son passage de trois ans dans la vallée pour le Hindustan Times. Brillamment chorégraphié avec des histoires de la vie réelle, l’auteur a veillé à ce que ce qui a commencé comme une histoire personnelle reste impartial et objectif jusqu’à la fin.

Incontestable! C’est le verdict.

No Land’s People: L’histoire inédite de la crise du NRC en Assam

Abhishek Saha

HarperCollins

Rs 599, Pp 302

Ancienne journaliste, Amitabh Ranjan enseigne au Patna Women’s College. Les opinions exprimées sont personnelles

