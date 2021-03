Critique de livre: Nom, lieu, animal, chose par Daribha Lyndem | Quatre colonnes de l’enfance

Marché de Lewduh à Shillong, où est basé le protagoniste du livre (photo express)

Par Suvanshkriti Singh

Jusqu’à ce que je commence à le lire, je ne savais pas ce qui m’avait attiré vers le nom, le lieu, l’animal, la chose. Pour moi, la capacité du titre, son caractère ludique attiraient des nuances borgesiennes – peut-être, un empire de connaissances défamiliarisées. Mais les plaisirs de cette première sortie, je devais l’apprendre, sont bien plus simples dans leur élégance, et tout à fait catégoriquement universels.

Le livre de Daribha Lyndem est un recueil de vignettes de la jeunesse, racontées par D de mémoire, et on est tenté de le classer comme un bildungsroman auto-fictif. Lyndem, cependant, insiste sur la fiction du roman, même si elle admet que l’inspiration pour les histoires vient de ses propres expériences. Le livre n’en vaut que mieux.

Name, Place, Animal, Thing est présenté presque comme un enregistrement ethnographique des personnages qui ont façonné D – de l’aide de sa propriétaire et du restaurant chinois que sa famille ne pouvait se permettre qu’avec parcimonie à l’excentrique professeur d’hindi et au jouet en peluche dont D fait un totem. La forme et le cadre du roman permettent donc à Lyndem d’aborder des questions aussi vastes et omniprésentes que la classe, le racisme, la xénophobie, le sexisme, l’intimidation, la perte et le harcèlement sexuel. L’une des réalisations esthétiques du livre est que la gestion de ces problèmes ne semble jamais lourde. Dans une scène particulièrement bien exécutée – un lycéen a tendance à pincer les «parties de la salle de bain» de D – le harcèlement lui-même et l’exploration de la psyché de la victime deviennent accessoires à l’établissement de Bear comme porte-bonheur de D.

Cette légèreté du toucher s’étend aux problèmes qui sont moins immédiatement abordables. L’expérience précoce de D de l’insurrection politique de Shillong, par exemple, est principalement médiatisée par les bandhs qui lui ont permis de manquer l’école et de faire du vélo sur des routes sans circulation. Le dernier chapitre du livre est tout aussi touchant dans sa narration inébranlable mais tendre de l’amitié d’une vie.

La grande réussite de Lyndem est la façon dont elle a habité la voix et le regard d’un enfant. Si la mémoire n’était pas déjà un élément sournoisement glissant, sa pureté est rendue d’autant plus inaccessible par la souillure de la perspective socialisée d’un adulte. Il ne faut pas une habileté insignifiante pour éviter les tomes de résumés qui apprennent à répondre, à réagir – et surtout, à penser – en faveur de la mise en avant de l’immédiateté de l’expérience de l’enfance. Pour la plupart, Nom, Lieu, Animal, Chose sont tous les verbes, tous les mouvements, que l’action se passe à, autour ou à l’intérieur de D.

La cohérence habile de la voix narrative de Lyndem – D a un œil et une mémoire pour les dimensions des portes, et est particulièrement attentif aux chenilles – prête les moments qui se rassemblent pour former la vie de D. Le monde de D peut être situé à Shillong, construit de fleurs de cerisier et de pommes de pin, mais la géographie ne médiatise pas les passions, les passe-temps et les appréhensions dont il se compose, que ce soit la consommation rituelle de post-cours d’aloo muri chaat, l’échange de littérature exagérée. au nom de la sexualité ou de l’agonie sur son potentiel de romance.

Dans son emploi du langage, cependant, Lyndem s’acquitte de manière plus ambivalente. D’une part, il est rafraîchissant de voir les mots Khasi incorporés dans le texte ne pas être mis en italique ou traduits à l’infini, évitant l’insécurité postcoloniale d’expliquer la marge au centre. D’un autre côté, il y a des moments où règnent précisément de telles surexplications de la culture de D – et de Lyndem – qui sapent la sécurité de sa position d’auteur. En termes d’artisanat, des formulations banales coexistent avec des descriptions vibrantes de maisons comme des tombes colorées et de la mortalité comme des papillons pris au piège. De même, son traitement de la vie dans le nord-est peut parfois sembler volontairement idyllique ou romancé, même si des représentations lucides et incisives de la pauvreté, des catastrophes naturelles et du classisme compensent cette nostalgie.

Name, Place, Animal, Thing n’est pas un roman extraordinaire – et je l’entends de la manière la plus complémentaire. C’est une histoire ordinaire, racontée avec élégance, chaleur et intelligence. Le jeu après lequel le livre s’intitule n’est pas simplement un exercice de taxonomie, mais aussi un exercice de remémoration.

Et j’ai réalisé que c’était l’invocation par le titre d’heures passées à rire, à jouer et à se disputer des bagatelles, des heures au cours desquelles ma relation avec la vie et le temps était beaucoup plus personnelle, sans intermédiaire par la théorie, qui m’a attiré vers le roman.

Mes associations avec la mémoire du jeu sont à peu près les mêmes – dans sa préoccupation pour les noms et la dénomination, avec la capture en quatre colonnes des éléments de la vie d’une jeune fille, ce que le nom, le lieu, l’animal, la chose dépeint est l’éternité éphémère qu’est l’enfance .

Suvanshkriti Singh est pigiste

Nom, lieu, animal, chose

Daribha Lyndem

Livres de Zubaan

Pp 208, Rs 300 (livre électronique)