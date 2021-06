Critique de livre | Peindre l’image parfaite, un nouveau livre révèle ce que nous ne savons pas sur le Baloutchistan

Le livre est les efforts de l’auteur pour exprimer sa sensibilité envers les Baloutches vivant dans des conditions traumatisantes sous la répression et les oppressions du Pakistan.

Par Anand Kumar,

La terre des Baloutches et l’une des quatre provinces de notre voisin le Pakistan est toujours restée une partie intégrante des conversations de table ou un sujet brûlant dans les cercles politiques. La terre qui comprend 44% de la masse terrestre totale du Pakistan malgré de riches ressources naturelles reste sous-développée et continue de lutter pour protéger ses tissus culturels des groupes dominants qui continuent de nettoyer le peu de dynamisme restant dans le pays. Les Baloutches ont une riche histoire qui remonte au XIe siècle et qui s’est estompée au fil du temps. Tout au long de sa lutte pour l’indépendance, la terre n’a jamais reçu l’attention qu’elle mérite depuis longtemps. Et maintenant, dans une tentative de mettre en lumière les luttes des Baloutchis dans leur propre pays, le nouveau livre d’Azad Singh Rathore « Baloutchistan : les hauteurs de l’oppression » est une narration simple mais parfaitement tissée qui familiarise le lecteur avec le Baloutchistan.

Les Baloutches partagent des liens culturels et religieux importants et étroits avec le sous-continent indien. Dans ce livre, Azad non seulement rend compte aux lecteurs de l’oppression du Pakistan tout en découvrant son visage inhumain, mais peint également brièvement l’histoire, la géographie des Baloutches et leurs demandes valables sur la toile. Il explique également brièvement comment le gouvernement pakistanais, ses dirigeants politiques, y compris l’armée et les agences, non seulement trahissent et oppriment le peuple baloutche, mais trahissent également l’humanité.

Azad, à travers son livre, explique à un lecteur qu’après l’annexion du Baloutchistan, le Pakistan a suivi une campagne soutenue d’exploitation sociale, économique et culturelle. Une plongée profonde dans l’histoire de la région, le livre présente au lecteur la région du Grand Baloutchistan qui était éloignée du royaume de Perse à l’ouest et également à distance des États princiers indiens à l’est. Le Baloutchistan – une partie du Grand Baloutchistan – est maintenant un territoire éloigné contesté, illégalement annexé par le Pakistan, situé entre la province du Sindh au Pakistan et la frontière internationale occidentale de l’Iran. Toute la région était la plus peuplée d’ethnies baloutches et en parcourant le livre, un lecteur peut ressentir un lien irréel avec la région et le peuple.

Les niveaux de discrimination sont tels que le Baloutchistan, malgré ses nombreuses ressources naturelles, y compris d’importantes réserves de gaz naturel, d’or, de cuivre et de fer, ne reçoit presque aucune redevance du gouvernement pakistanais. Saisissant le vrai visage de la puissance militaire du Pakistan, Azad explique comment le pays réprime leur mouvement de liberté. Le Baloutchistan est un exemple vivant de la façon dont une civilisation indépendante dans un monde moderne souffre de toutes sortes d’oppression et de tyrannie où les vrais propriétaires sont même privés des commodités de base. Ce livre expose finement des récits manipulés, dévoile des demi-vérités et des voix en faveur des droits de l’homme dans une région que le Pakistan choisit d’appeler une « responsabilité économique » mais qui est en réalité un sauveur de son économie.

Azad dans ses écrits décrit l’histoire, la culture et les souffrances du peuple baloutche au cours des sept dernières décennies de douleur, d’atrocités et d’oppressions que le Pakistan leur a infligées pour réprimer leur voix. Le livre est les efforts de l’auteur pour exprimer sa sensibilité envers les Baloutches vivant dans des conditions traumatisantes sous la répression et les oppressions du Pakistan. Jusqu’à présent, rien n’a été dit sur le Baloutchistan et la terre reste une histoire inédite. Un monde si proche de l’Inde, mais qui reste mystérieusement caché à la vue. Un livre bien documenté et bien organisé, le travail d’Azad aborde de nombreux aspects de la terre, y compris son histoire, son économie, ses problèmes socio-politiques, ses habitants et tout ce que nous ne savons pas sur le Baloutchistan.

(L’auteur est le fondateur de Super 30. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.