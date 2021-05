Critique de livre – Place Tiananmen: La réalisation d’une manifestation – Un diplomate regarde en arrière par Vijay Gokhale

Un fichier photo d’agents de police paramilitaires qui montent la garde à la porte Tiananmen, à côté de la place Tiananmen, à Beijing AP

Par C Uday Bhaskar

Le 4 juin 1989, restera un jour tumultueux dans l’histoire de la Chine moderne lorsque des chars, des véhicules blindés de transport de troupes (APC) et des camions militaires remplis de troupes armées ont balayé l’avenue de la paix éternelle de Pékin pour réprimer les manifestants étudiants qui s’étaient rassemblés là-bas en milliers. Les dirigeants chinois ont été visiblement ébranlés par l’ampleur du mouvement dissident et ont décidé qu’il devait être réprimé. Ce que recherchaient les étudiants rebelles était symbolisé dans une statue qu’ils ont dévoilée le 30 mai: la déesse de la démocratie. C’était une aspiration mort-née et très vite, ce mouvement a été écrasé. Le sang a été versé sur une avenue qui représentait la «paix éternelle» et de nombreuses vies ont été perdues. Le récit officiel est que la RPC (République populaire de Chine) a été sauvée d’une grave crise sociopolitique – une crise qui aurait pu avoir des conséquences tectoniques sur la stabilité du pays qui devait célébrer son 40e anniversaire le 1er octobre.

L ‘«incident» de Tiananmen, comme on l’appelle maintenant, a été documenté de manière sélective et soigneusement rappelé en Chine par déférence pour les sensibilités du parti communiste au pouvoir à l’égard de la démocratie et de la dissidence en soi. Cependant, étant donné l’énorme importance de Tiananmen, il y a eu des récits et des interprétations de «l’incident» par des observateurs / auteurs externes et le livre à l’étude est une contribution indienne distinctive dans ce courant.

L’auteur Vijay Gokhale est un illustre diplomate ayant récemment pris sa retraite en tant que ministre indien des Affaires étrangères. Auparavant, il était l’ambassadeur indien à Pékin et compte parmi les experts chinois les plus astucieux du pays. Le sous-titre du livre est approprié – Un diplomate regarde en arrière – et comme le note Gokhale: «J’ai toujours voulu raconter cette histoire depuis que j’en ai été témoin il y a trente et un ans à Pékin, mais ma situation m’en a empêché jusqu’à présent. “

Dans une introduction concise, l’auteur décrit la pertinence historique de Tiananmen: «À l’époque, c’était un phénomène mondial. En quelques mois, cependant, le mur de Berlin est tombé et l’attention du monde est revenue sur l’Europe. Les événements en Chine au printemps et au début de l’été 1989 ont disparu de la mémoire publique. »

Observant que l’histoire de Tiananmen est restée «inconnue» du point de vue indien, Gokhale, qui servait à l’ambassade indienne à Pékin en tant que diplomate junior à l’époque, apporte un complément précieux à la littérature existante en racontant sa version de Tiananmen. «Mon histoire est destinée à interpréter les faits, dont j’ai été témoin oculaire pour certains, avec le recul.»

En 10 chapitres compacts, Gokhale décrit le contexte des événements qui ont conduit à la répression du 4 juin et raconte son histoire de manière persuasive et précise. En se concentrant sur l’acteur principal de l’époque, Deng Xiaoping, le secrétaire général du tout-puissant Parti communiste chinois (PCC), les premiers chapitres offrent un aperçu rapide mais complet des autres acteurs «dans le drame qui allait se dérouler».

En retraçant la montée de l’astucieux Deng Xiaoping et la manière habile avec laquelle il a étouffé l’opposition à son ambitieux programme de libéralisation d’une économie communiste et contrôlée par la commune, Gokhale prépare habilement le terrain pour les turbulences qui devaient s’emparer de Pékin en mai-juin. 1989.

Dans le chapitre intitulé The Blaze, certains des développements politiques les plus significatifs de cette période sont rappelés succinctement. La visite du dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev à la mi-mai était vraiment historique, car elle marquait la fin formelle de l’hostilité sino-soviétique qui avait commencé dans la deuxième phase de la guerre froide. L’Inde a également été entraînée dans la rivalité des superpuissances de cette période et l’incongru impulsion de la realpolitik de l’époque a vu le premier pays capitaliste du monde, les États-Unis, attirer la Chine communiste dans son camp, alors même qu’une URSS communiste s’associait à la plus grande démocratie du monde, l’Inde.

Il est fait référence à la réunion Gorbatchev-Deng du 16 mai 1989, où le dirigeant chinois a signalé que les animosités historiques remontant à l’époque de la Russie tsariste étaient désormais un chapitre fermé. La tournure de phrase de Deng était évocatrice: «Que le vent souffle sur ces questions» (quand un tel vent soufflera-t-il la discorde sino-indienne?).

Ayant accompli cette percée majeure avec Moscou, Deng devait maintenant traiter avec les étudiants qui ont repris la place Tiananmen. Au maximum, ils étaient estimés à 1,5 million et il était évident que le fossé entre Deng et son ancien protégé Zhao Ziyang avait exacerbé la situation.

Dans la dernière quinzaine de mai, les dirigeants chinois se sont rassemblés autour de Deng et, le 4 juin, les dés ont été jetés. Les militaires sont intervenus pour disperser les étudiants et les maîtriser – si nécessaire. Gokhale note attentivement: “Il n’y a pas de récit précis de ce qui s’est passé sur la place Tiananmen dans la nuit du 3 au 4 juin.” Sans souscrire ou rejeter catégoriquement l’allégation de «massacre», il ajoute à propos de ces heures fatidiques: «Il existe des témoignages crédibles de personnes mourant de blessures par balle, mais ces victimes étaient pour la plupart des passants et des personnes bloquant l’avancée des troupes.

Deng et le noyau du PCC ont écrasé «l’incident» de Tiananmen et le pays a été transformé. Comme l’ajoute Gokhale, le PIB de la Chine, qui était inférieur à 500 milliards de dollars en 1990, était de 14 000 milliards de dollars en 2019. Au fil des ans, son «peuple est devenu prospère et fier» et les étudiants et les jeunes «n’ont plus jamais tenté de protester». Et pour ceux qui croient qu’il y a une inquiétude interne bouillonnante qui peut faire dérailler la Chine dans son objectif de déplacer les États-Unis, le livre conclut: «Il n’y a pas encore de signe que la majorité du peuple veuille échanger son présent contre un avenir démocratique. “

L’épilogue de huit pages est chargé d’importations et le livre aurait bénéficié si l’auteur avait développé certaines affirmations importantes. Par exemple, en passant en revue la relation entre l’Occident dirigé par les États-Unis et la Chine, la section conclut: «Il a fallu à l’Occident trente ans après l’incident de la place Tiananmen pour se rendre compte de leurs erreurs.» L’Occident a-t-il vraiment?

Ce problème mis à part, Gokhale doit être félicité pour avoir partagé sa version de Tiananmen et la manière dont un mouvement démocratique naissant a été enterré par le PCC sur l’avenue de la paix éternelle – éternellement?

C Uday Bhaskar est directeur, Society for Policy Studies, New Delhi

Place Tiananmen: la réalisation d’une manifestation – Un diplomate regarde en arrière

Vijay Gokhale

HarperCollins

Pp 181 (avec index), Rs 399

