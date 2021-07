Critique de livre | Pour le plus grand bien commun

Sharma a démantelé les idées rouillées du développement dans l’ère actuelle saturée d’images.

Les gens—non identifiables et méconnaissables font la couverture du premier livre intrigant d’Akanksha Sharma For the Greater Common Good. « Le livre parle d’espoir et de mon imagination pour libérer l’espoir dans un monde divisé en tant de choses. Je suis fasciné par la dynamique intéressante entre les gens, les politiques et les profits. Mais je choisis de regarder les récits du développement non pas en tant que victime mais en tant que futuriste. Je veux raconter des histoires d’un monde inclusif », dit-elle.

Interrogée sur la raison de l’absence du « mot P » le plus important – la politique, elle répond : « Vous pouvez dire que c’est aussi personnel que politique. Je trouve qu’il est vraiment difficile de discriminer les espaces, les gens et tout le reste. Mon travail consiste à relier les points.

Publié par Bloomsbury, le livre porte sur plusieurs années de recherches approfondies au carrefour du secteur privé-public-social. Sharma capture le pouls du monde moderne peint sur l’objectif du développement international. Elle a mis en évidence les questions importantes à l’interface des secteurs attirant notre attention sur la compréhension des solutions. Son travail élaboré sur la durabilité, la RSE, la politique et plus encore dans diverses régions géographiques a rendu le récit plus façonné et plus riche.

«Pendant la majeure partie de ma vie, j’ai été éludé par de nombreuses voix, histoires et luttes de personnes. Pendant combien de temps éviterions-nous la vérité ? Les récits sur le développement accompagnent tout ce qui se passe dans l’économie, la société, la politique, les environnements et tout le reste. Nous n’avons pas le luxe de tergiverser les questions entremêlées sur les inégalités de toutes sortes, avec le grand enchantement de faire le bien, et leur coexistence contre-intuitive ? elle a ajouté.

Dans un récit bien écrit, Sharma a démantelé les idées rouillées du développement à l’ère actuelle saturée d’images. Ses voyages depuis le terrain jusqu’à nos champs de vision se sont concentrés sur l’idée du plus grand bien commun. « Il ne pouvait pas s’agir d’un autre titre que celui-ci qui définit mon objectif. La seule chose qui compte, c’est que défendons-nous ? Ne sommes-nous pas tous la somme de nos objectifs.

