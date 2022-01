Critique de livre | Rising Petals – une collection subtile mais profonde de poèmes contemporains

La présentation du livre est cependant assez sèche. L’auteur utilise des images pour ajouter un autre élément et une autre dimension à son travail, mais tout cela semble encore incomplet dans un certain sens.

Rising Petals – une anthologie anglaise de poèmes d’Ashwini Rath d’Odisha est un livre adapté à tous les goûts. Il n’y a pas beaucoup de poètes anglais d’Odisha dans le pays et parmi cela, Rising Petals d’Ashwini en est une digne représentation.

Rising Petals est une compilation de 26 poèmes qui ne suivent pas un thème ou un flux spécifique et viennent au lecteur à la volonté de l’auteur. Mais l’absence d’un thème de cordes qui est par ailleurs courant dans de telles anthologies ne diminue pas le charme des poèmes. Le travail de Rath se lit comme le travail d’un romantique et pourtant, il n’y a aucune romance dedans. Ce n’est pas une anthologie d’amour traditionnelle, mais il y a une proximité et un goût pour la vie et les expériences vécues ainsi que ce à quoi aspire le poète.

Rising Petals a des versets qui reflètent à la fois un voyage intérieur et extérieur. Il utilise parfois lui-même comme une muse (du moins c’est ce qu’il semble au lecteur) et parfois, il choisit des inconnus qui sont familiers de la vie quotidienne des gens ordinaires et écrivent à travers leur objectif et finissent par raconter des histoires qui sont les leurs. mais aussi la nôtre. Alors que Rising Petals réfléchit à tout ce qui ne va pas dans la société avec sa subtilité, il déborde également d’optimisme à de nombreux endroits qui l’empêchent de devenir une diatribe typique d’un artiste. L’optimisme vient par vagues périodiques comme s’il était stratégiquement planifié par le poète.

La présentation du livre est cependant assez sèche. L’auteur utilise des images pour ajouter un autre élément et une autre dimension à son travail, mais tout cela semble encore incomplet dans un certain sens. Alors que laisser les poèmes ouverts offre une possibilité d’interprétations diverses par le lecteur, certaines des réflexions de l’auteur sur le fond des poèmes et ce qu’il a l’intention de livrer auraient pu fonctionner. En l’absence de ceux-ci, Rising Petals devient en quelque sorte une conjecture.

