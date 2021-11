Critique de livre: S71 INS Chakra – Le pionnier et ses hommes

Dans le livre, le cmde Arun Kumar écrit sur le bail du SSGN qui a permis à la marine indienne de baser, d’entretenir et d’exploiter des sous-marins à propulsion nucléaire.

Par Joseph P Chacko,

L’annonce récente du traité AUKUS le 15 septembre 2021 entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis a mis le sujet des sous-marins nucléaires en Asie sur le devant de la scène. Si l’on en croit la vigne, l’Australie obtiendra d’abord quelques bateaux nucléaires plus anciens, suivis de la construction de huit nouveaux. Cela pourrait impliquer la vente pure et simple des bateaux nucléaires par les États-Unis à l’Australie, et les pays du groupe AUKUS ont approché l’AIEA pour la même chose. Sinon, ces bateaux pourraient être loués à l’Australie selon le format Inde – Russie.

L’Inde est le premier et le seul pays à exploiter des sous-marins nucléaires loués. C’est parce qu’un sous-marin nucléaire ne peut pas être vendu à un autre pays car il entrera en vigueur dans diverses conventions et traités du monde nucléaire. Coïncidant avec l’événement AUKUS, un livre, « S71 INS Chakra – The Pioneer and her men » du sous-marinier vétéran Cmde Arun Kumar (Retd), a été publié sur le premier bateau nucléaire que l’Inde a loué à l’URSS.

L’Inde est historiquement timide pour discuter du mot « N ». Associez-le au bras sous-marin secret et à son personnel discret; nous n’avons peut-être jamais connu l’histoire des sous-marins nucléaires de la marine indienne. Le premier livre sur le sujet « Sous trois drapeaux – La saga du sous-marin Cruiser K-43/Chakra », écrit par un ancien officier de la marine russe et le capitaine du bateau, Alexander Ivanovich Terenov, raconte sa version de l’histoire en tant que commandant officier du SSGN K-43. Ce livre était limité en quantité, et heureusement, j’en ai un exemplaire personnellement signé par l’auteur.

Je suis entré en contact avec le Cmde Arun Kumar pour la première fois alors que j’écrivais la toute première histoire du bras sous-marin de la marine indienne intitulée « Foxtrot to Arihant – L’histoire du bras sous-marin de la marine indienne ». Avec ses références, il était la bonne personne à consulter pour le livre. Le cmde Arun Kumar a obtenu son diplôme de l’Académie de la défense nationale en décembre 1971 et a rejoint le bras sous-marin en 1975 pour servir le bras pendant les 28 prochaines années. Il a servi et commandé toutes les classes de bateaux conventionnels et a assumé des fonctions en tant que commandant de la base sous-marine INS Virbahu, de l’école de sous-marins, de l’INS Satavahana et en tant que COMSUB East a commandé les 8e et 11e escadrons de sous-marins ainsi que le 10e escadron de sous-marins en tant que Capt SM. Le cmde Arun Kukar a joué un rôle clé dans la croissance de la branche en tant que « directeur principal de l’acquisition de sous-marins » dans la direction du plan de construction de 30 ans SM à l’AC lors de sa dernière nomination. Au cours de son dernier mandat, il a dirigé le contrat du sous-marin Scorpène et les mises à niveau à mi-vie d’autres sous-marins conventionnels. Cerise sur le gâteau, il a été étroitement associé au premier sous-marin nucléaire S71 INS Chakra. Il faisait partie de l’équipe de mise en service et de déclassement de Chakra en tant que premier lieutenant et officier exécutif, respectivement.

Le livre – S71 INS Chakra – La pionnière et ses hommes

Logiquement, ce livre est le récit de première main du premier sous-marin à propulsion nucléaire de la marine indienne, la classe Charlie SSGN, loué à l’URSS pour trois ans, et bien sûr, la version indienne de l’histoire.

Dans le livre, le cmde Arun Kumar écrit sur le bail du SSGN qui a permis à la marine indienne de baser, d’entretenir et d’exploiter des sous-marins à propulsion nucléaire. Le bail a facilité le développement de la conception pour la construction indigène de sous-marins nucléaires. L’expérience a également créé un écosystème pour la surveillance radiologique, les services de sécurité et la gestion des déchets.

Le deuxième aspect est la formation de l’équipage à Vladivostok de 1983 à 1986, qui est détaillée dans la partie 1 du livre.

Le troisième aspect était la mise en service en janvier 1988 et l’exploitation du bateau en Inde jusqu’à son retour en URSS en janvier 1991, qui est couvert dans la partie 2.

L’une des critiques est le manque d’informations sur la partie opérationnelle du sous-marin nucléaire. Mais de telles informations sont préjudiciables à la sécurité et à l’exploitation future des sous-marins par l’Inde. De plus, le livre est passé aux ciseaux du renseignement naval, ce qui est obligatoire selon les règles de service.

Disponible sous forme de livre de table cartonné en Inde et de livre de poche dans le monde entier, le livre coûteux démystifie de nombreux mensonges sur le bail émis par les soi-disant experts, en particulier les sites Web anti-prolifération, dont le contenu a été répété dans la plupart des articles plus tard.

Le cmde Arun Kumar a expliqué que l’éducation est la clé pour dissiper les mythes, se référant aux mensonges, lors de mon interaction avec lui. Le livre couvre l’étendue de l’accès au réacteur nucléaire dans le sous-marin pour le personnel indien, le rôle de l’équipage soviétique, les accidents et les réparations, qui ont été les principaux points de discorde avec les analystes. Une grande partie des critiques qui sont apparues dans les médias occidentaux étaient fondées sur la désinformation et la distorsion délibérée car ils ne pouvaient pas supporter la marine d’un « pays du tiers monde » exploitant un bateau à propulsion nucléaire. Les normes de sûreté radiologique et de surveillance étaient tout à fait conformes aux normes internationales. Les données sur les performances du bateau pendant sa période de location démentent les critiques des médias occidentaux.

Le commandement et le contrôle du bateau, dans son intégralité, y compris l’accès et le fonctionnement du réacteur et des systèmes associés, pendant toute la durée du bail, ont été confiés à la marine indienne et à l’équipage. La présence de quelques spécialistes soviétiques à bord n’était que pour répondre aux exigences légales du « Bailleur ». L’équipage soviétique n’était pas à bord pendant le bail, et ils étaient appelés « spécialistes ».

D’autres anciens officiers sous-marins et Chakra qui ont contribué au livre sont le premier capitaine du bateau, RN Ganesh, le VADM SV Bhokare, qui a récemment pris sa retraite en tant qu’inspecteur général du quartier général intégré de la sûreté nucléaire ; CMDE Samuel Daniel; le capitaine russe AI Terenov ; RADM SC Anand et RADM RK Sharma (tous deux capitaines de Chakra, RK Sharma le dernier capitaine); et CMDE PG George et CMDE Mukesh Bhargava (sur les services de sécurité spéciaux et les installations d’amarrage pour Chakra). Cdr. KG Prasad (R) qui était l’officier torpille à cette époque.

En plus de l’équipage du Chakra, le livre est dédié au Cdr MP Bopaiya et à un marin senior très dynamique et efficace, et le « barreur » désigné MCPO I, Gaj Raj Singh Nears, pour leurs rôles respectifs lors de la formation et de la mise en service du sous-marin en URSS. Cdr. Bopaiya était le XO du détachement lors de l’entraînement en Union soviétique.

L’espoir

Le livre gardera l’histoire vivante pour les générations futures. J’espère que des sous-mariniers plus reclus se présenteront et documenteront leur côté du récit.

(Le critique de livre est un éditeur, chroniqueur et auteur. Il écrit sur la défense et les affaires stratégiques et occasionnellement sur d’autres sujets. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite.) .

