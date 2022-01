Critique de livre — Shuttler’s Flick: Making Every Match Count by Pullela Gopichand & Priya Kumar

L’autobiographie de l’entraîneur de badminton et ancienne championne du monde Pullela Gopichand ne parle pas seulement de ce qu’il faut pour atteindre le sommet, mais aussi de comment y rester

Par Kunal Doley

Tout le monde a des chutes et des échecs. Dans le cas de Pullela Gopichand, le plus gros est survenu, littéralement, lorsqu’il a dû subir une intervention chirurgicale importante au genou après s’être écrasé alors qu’il disputait un match gagnant aux Jeux nationaux de Pune en 1995. Les intervenants du jeu étaient sceptiques et le comité de badminton était convaincu que la blessure dévastatrice mettrait fin à la carrière de Gopichand.

Cependant, cela ne devait pas être le cas. Gopichand a entrepris son parcours de guérison et de rétablissement et est revenu au jeu en neuf mois. En 1998, il remporte le bronze aux Jeux du Commonwealth à Kuala Lumpur. Finalement, en 2001, il a remporté le All England Open Badminton Championships, le plus ancien tournoi de badminton au monde organisé chaque année en Angleterre. L’événement prestigieux a été considéré comme le championnat du monde officieux du sport jusqu’en 1977, lorsque la Fédération internationale de badminton a lancé ses championnats officiels.

C’est l’histoire que nous avons tous entendue sur Gopichand. Mais remporter le titre de champion du monde à lui seul n’a pas défini Gopichand dans son illustre carrière de joueur de badminton et maintenant, en tant qu’entraîneur de classe mondiale. Il a créé son académie de badminton en 2008 et a encouragé des joueurs comme Saina Nehwal et PV Sindhu à devenir eux-mêmes champions du monde.

Alors, que faut-il pour devenir un champion ? Dans Shuttler’s Flick: Making Every Match Count, Gopichand raconte son histoire – et à travers les voix de ses élèves, de ses parents et de sa femme – le voyage qui valait la peine d’être fait. « Il ne s’agissait pas seulement de force physique, d’habileté ou de talent. C’est le fait qu’il a pris le pouvoir de gagner un match et l’a utilisé pour le conduire plus loin dans le suivant… Avoir une profonde agitation pour mieux performer, pour s’améliorer à chaque fois », écrit Priya Kumar, conférencière-conférencière motivatrice, qui est également le co-auteur du livre.

Le livre commence par le match crucial contre le navetteur chinois Chen Hong, alors numéro 3 mondial et clairement favori pour le titre, et les derniers instants menant à la victoire de Gopichand en All England en 2001. Il ramène ensuite les lecteurs à son enfance et à la façon dont il a gagné sa passion et son soutien pour le jeu auquel il jouait non pas pour passer la journée loin de chez lui et pour étudier, mais pour gagner. Depuis le début, il a eu le soutien de sa famille, en particulier de son père Subhash, qui savait que Gopichand deviendrait «un jour champion du monde».

Le livre parle ensuite de son entraînement sportif au cours de ses premières années et de son « exposition nationale » lorsque sa vision est passée du simple jeu à battre ses amis pour atteindre le niveau de champion national. Mais que cette vision devienne une réalité n’a pas été facile. Il lui fallait trouver le bon écosystème professionnel et la bonne attitude. Gopichand a lutté tous les jours mais a néanmoins résolu ses faiblesses et ses peurs.

En 2003, Gopichand a pris sa retraite du badminton, mais pas de son association avec le sport. Sa décision était ferme : il allait être le meilleur entraîneur que le circuit indien de badminton ait jamais vu. Et le reste, comme vous le savez, appartient à l’histoire. La dernière partie du livre se penche sur ce début d’un nouveau voyage.

Gopichand et Priya Kumar intègrent de nombreux éléments d’auto-assistance avec des anecdotes personnelles pour rendre le livre pertinent pour un public plus large. Vers la fin de chaque chapitre, ils décomposent les principaux points à retenir en listes qui peuvent être utilisées comme indicateurs non seulement par les joueurs ou les entraîneurs sur les terrains de badminton, mais également par d’autres dans leur vie de tous les jours.

Dans quelques « chapitres bonus », Gopichand souligne le besoin de savoir-faire physique, d’apprendre à rester physiquement actif dans la vie, et le rôle des parents dans la préparation de leurs enfants, « les préparer physiquement, mentalement et émotionnellement pour le sport, que ce soit ils le prennent professionnellement plus tard dans la vie ou non ».

Shuttler’s Flick est plus qu’une autobiographie car il ne parle pas seulement de gagner des titres mais de réaliser ses rêves. Il donne un aperçu non seulement du monde du badminton, mais aussi du monde réel. Il montre non seulement ce qu’il faut pour arriver au sommet, mais aussi, et surtout, comment y rester. En cela, c’est un gagnant.

Shuttler’s Flick : faire en sorte que chaque match compte

Pullela Gopichand et Priya Kumar

Simon & Schuster

Pp 365, Rs 475

