Critique de livre: The Runaway Boy de Manoranjan Byapari; traduit du bengali par V Ramaswamy

Lorsque Jibon a écrit la première lettre de l’alphabet en bengali en faisant glisser le stylo à tige de bambou trempé dans de l’encre de charbon de bois sur une feuille de palmier, son père Garib Das savait que l’avenir de son fils serait radieux. Le garçon de six ans avait accompli l’impossible, ce qu’aucun de ses ancêtres n’avait osé faire.

Le personnage central de The Runaway Boy de Manoranjan Byapari est à bien des égards une image miroir de l’auteur bengali. Un mot – également en bengali – avait changé la vie de Byapari, un tireur de pousse-pousse à Calcutta avant de devenir écrivain.

Comme Byapari, qui a cherché le sens de jijibisha (volonté de vivre) de Mahasweta Devi, qui l’a encouragé à écrire, dans The Runaway Boy, Jibon est toujours à la recherche d’un changement qui rendrait sa misérable vie meilleure.

Les parents de Jibon, Garib Das et Bimala, luttaient pour survivre lorsque la partition a envoyé un exode humain du Pakistan oriental à travers une frontière nouvellement créée. La famille arrive du Bengale oriental au camp de Shiromanipur près de Barisal dans le district de Bankura au Bengale occidental. Ce n’est que l’un des nombreux voyages que Jibon entreprendrait au début de sa vie. Lors de son premier jour d’école, les autorités décident de la fermer. Le camp est à côté de la fermeture. Bientôt, l’aide du gouvernement indien aux réfugiés s’arrête également, amorçant un autre vol pour la famille.

The Runaway Boy, la première partie de la trilogie Chandal Jibon de Byapari, se déroule dans un contexte de pauvreté, de crise des réfugiés et d’émeutes communautaires. Il est également rempli d’événements qui remettent en question les échelles déséquilibrées de la société en matière de justice et d’égalité. Le visage laid de l’oppression des castes traverse le roman, étendant une contemporanéité sans surprise à son cadre du milieu du XXe siècle.

Le livre commence par un Garib Das, au corps nu et aux pieds nus, marchant péniblement le long du lit d’une rivière pour emprunter du riz afin de préparer un repas pour sa femme enceinte. Il est accueilli par le propriétaire Shibnath Bhattacharya, qui le réprimande pour avoir enfreint les règles en venant les mains vides pour «ramasser la poussière des pieds d’un brahmane». Garib Das est obligé de faire une journée de travail de hacher un arbre et de fabriquer un tas de bois de feu en échange d’une poignée de riz.

Le récit linéaire du Runway Boy est parsemé de questions. “Comment pourrait-il y avoir du miel dans la maison alors qu’il n’y avait même pas de riz?” La question est la réponse de Garib Das à la demande de sa tante pour l’élixir que le père a à offrir à son fils nouveau-né. Un autre: «L’amour engendre l’amour et la haine engendre la haine. Dont le fruit empoisonné était la haine des castes?

Les questions que Garib Das et plus tard son fils Jibon soulèvent alors qu’ils se retrouvent toujours à la fin de la politique des castes ont donné le ton au roman qui découvre les fissures profondes de la société. L’esquisse cinglante de Byapari sur la hiérarchie et les privilèges des castes découle de la souffrance et de la lutte sans limites rencontrées par ses personnages centraux à chaque étape du chemin. Comme Jibon, Byapari est né dans le district de Barisal au Bangladesh (alors au Pakistan oriental), trois ans après la partition et a vécu dans un camp de réfugiés au Bengale occidental lorsque ses parents ont émigré en Inde.

L’une des voix les plus fortes de l’écriture dalit en Inde aujourd’hui, Byapari utilise son propre traumatisme d’enfance accumulé le long des plaines de deux nations et sa prose acérée pour raconter une histoire de déplacement et de désespoir. Il ne retient pas sa colère bouillonnante face à des siècles d’oppression et d’humiliation au nom de la caste. Le traducteur de Byapari a réussi à trouver le ton et les mots appropriés pour la souffrance de toute une génération.

