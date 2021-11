Critique de livre — The Violence in Our Bones: Mapping the Deadly Fault Lines Within Indian Society par Neera Chandhoke

Les faits ont été choisis par elle et arrangés d’une manière qui correspond à ses préjugés. Cependant, on ne peut pas distinguer Chandhoke pour sa partisanerie, car la plupart des universitaires indiens n’ont pas la franchise de l’historien Eric Hobsbawm en matière d’idéologie et d’objectivité.

Les faits ne sont vraiment pas du tout comme du poisson sur la dalle du poissonnier. Ils sont comme des poissons nageant dans un océan vaste et parfois inaccessible ; et ce que l’historien capture dépendra, en partie du hasard, mais principalement de la partie de l’océan dans laquelle il choisit de pêcher et du matériel qu’il choisit d’utiliser – ces deux facteurs étant, bien sûr, déterminés par le type de poisson qu’il veut pêcher. attraper. Dans l’ensemble, l’historien obtiendra le genre de fait qu’il veut. Ces lignes écrites par EH Carr dans son ouvrage perspicace Qu’est-ce que l’histoire ? illustrent le mieux que les faits historiques ne sont jamais objectifs. Le moyen le plus efficace d’influencer l’opinion publique consiste à sélectionner et à organiser les faits appropriés. « On disait autrefois que les faits parlent d’eux-mêmes. Ceci est, bien sûr, faux. Les faits ne parlent que lorsque l’historien les interpelle : c’est lui qui décide à quels faits donner la parole, et dans quel ordre ou contexte », conclut Carr.

En lisant The Violence in Our Bones de Neera Chandhoke, ces lignes viennent immédiatement à l’esprit, car l’auteur, membre du corps professoral du département de sciences politiques de l’Université de Delhi, a présenté un récit partisan de la violence et de ses causes plutôt qu’une analyse objective de la matière. Les faits ont été choisis par elle et arrangés d’une manière qui correspond à ses préjugés. Cependant, on ne peut pas distinguer Chandhoke pour sa partisanerie, car la plupart des universitaires indiens n’ont pas la franchise de l’historien Eric Hobsbawm en matière d’idéologie et d’objectivité.

Lorsqu’on lui a demandé si l’activisme limitait sa liberté intellectuelle, Hobsbawm a répondu : « J’espère qu’il n’a jamais restreint ma liberté intellectuelle. Cependant, je dois admettre que tout engagement politique ou religieux réel et fort tend à imposer, je ne dirais pas des obligations, mais plutôt une préférence ou un préjugé favorable à l’avancement de la cause. Hobsbawm est né en Allemagne en 1917, a professé plus tard l’idéologie communiste, a vu la montée et le déclin de l’URSS, mais est resté attaché à l’idéologie marxiste jusqu’à sa mort en 2012. Sa réponse devrait donc être une leçon pour tous les écrivains et universitaires idéologues. car il exprime sans ambiguïté qu’on n’est jamais objectif en analysant l’idéologie que l’on professe.

Il n’y a rien de mal à ce que Chandhoke professe ce en quoi elle croit, mais une divulgation aurait certainement aidé à établir l’honnêteté de son objectif.

Pour être juste, Chandhoke a choisi un sujet très pertinent. Là où elle échoue, ce sont ses prémisses et son traitement, qui sont tous deux aveuglés parce que les événements et leurs causes sont vus à travers un prisme idéologique unilatéral. D’abord sur place. Le texte de présentation au dos de la couverture se lit comme suit : « Le Bouddha, Ashoka, Gandhi – les trois plus grands Indiens qui aient jamais vécu – étaient emblématiques de la non-violence. Pourtant, paradoxalement, leur pays d’origine est l’un des endroits les plus violents de la planète. Est-ce que nous, le peuple indien, avons de la violence dans nos os ? »

En quoi est-ce un paradoxe ? Bouddha est apparu dans l’histoire du pays lorsque la violence était une norme pour les rois et leurs royaumes. Il prêchait contre la violence, mais la courte durée de son idéologie et de ses prédications se mesure au fait qu’elles ont très vite disparu de sa terre natale. Où le trouve-t-on aujourd’hui ? Chine. Ashoka est arrivé au pouvoir par la violence, s’est tourné vers le bouddhisme et la non-violence après une violente bataille et avec sa disparition, le credo de la non-violence a également disparu.

Gandhi a prospéré à une époque où la violence était le seul outil pour construire et éteindre un empire. Ses méthodes non violentes étaient uniques à l’époque, ont apporté l’indépendance à l’Inde mais n’ont pas pu mettre fin à la violence et il a lui-même rencontré une mort violente. En bref, la violence a toujours été une norme dans l’histoire indienne – en fait dans l’histoire du monde – de sorte que les exemples que Chandhoke a donnés pour le pays ayant une histoire de non-violence sont davantage de la nature de l’exception que de la règle.

Plutôt que d’analyser le culte de la violence au niveau individuel impliquant la famille, la communauté et les interactions interpersonnelles à une époque où la rage au volant, tuant pour des raisons aussi insignifiantes que le stationnement à tort de voitures dans une société surpeuplée, augmente, Chandhoke recourt à l’habituel violence de caste, communautaire et maoïste en lançant des événements lors de la Partition, lutte pour le sécessionnisme au Cachemire et dans le Nord-Est. Analyser la violence au niveau individuel nécessite une expertise psychosociologique, tandis que raconter la violence politique est facile car il s’agit simplement d’un exercice de copier-coller dans les journaux, avec quelques garnitures de commentaires personnels.

Pourtant, le livre aurait été lisible si Chandhoke avait apporté une finesse historique et une érudition astucieuse à ses arguments, mais elle a plutôt fait des interprétations grossièrement fausses à plusieurs endroits et une vision jaunâtre dans laquelle l’État a été présenté comme un agresseur et des acteurs non étatiques. en tant que victimes.

Le chapitre sur la violence pendant la partition fournit une mauvaise cause en blâmant simplement les Britanniques pour leur politique de diviser pour régner, oubliant que c’était plus l’introduction d’une politique démocratique et laïque qui a créé des problèmes entre les hindous et les musulmans. Sur la violence communautaire post-indépendance, Chandhoke montre la communauté majoritaire comme agresseur et la minorité dominante, les musulmans, toujours comme victimes, oubliant totalement qu’une telle violence a aussi un aspect de jeu de pouvoir. Lorsque la plus grande et la deuxième plus grande communauté s’affrontent, il s’agit davantage de politique concurrentielle que de nettoyage ethnique. De même, tout le monde convient que les castes inférieures ont été confrontées au pire type de violence en Inde, mais en même temps, toute analyse devrait également mettre en lumière que les castes inférieures ne sont pas monolithiques et que la politique du pouvoir y a également fait son entrée. Il existe plusieurs cas de castes inférieures/dominantes accédant au pouvoir et déclenchant la violence contre les castes supérieures.

Le chapitre sur le Cachemire est le plus malhonnête, car ici elle essaie de rationaliser la violence majoritaire (lire musulmane) en général et contre les Pandits du Cachemire en particulier. Le chapitre sur la violence dans les États du nord-est est risible car il accuse la manière dont l’État indien a été formé d’être la cause de la violence. Si tel est le cas, ne serait-il pas approprié de dire que la formation d’un État-nation en Inde elle-même était erronée et que tous les États princiers auraient dû être laissés autonomes ?

L’auteur est très prudente dans son traitement de la violence maoïste, peut-être à cause de ses prédilections idéologiques. Elle la distingue d’abord des autres formes de violence de caste, communale et pour l’autonomie régionale, puis explique enfin que le problème n’est pas l’idéologie en soi mais les méthodes violentes choisies par les révolutionnaires. Le fait que les deux soient inextricablement liés a été commodément négligé, car cela ne se rattache pas au récit plus large tissé par l’auteur.

La conclusion est encore plus confuse car au lieu d’offrir la voie à suivre, Chandhoke donne un long monologue sur la philosophie gandhienne et la pratique de la non-violence, dont même les écoliers sont conscients. Pour un lecteur de journal régulier, le livre n’est rien d’autre qu’une collection de coupures de presse garnies des vues déséquilibrées de l’auteur étayées par des couplets aléatoires de certains poètes.

La violence dans nos os : cartographier les lignes de faille mortelles au sein de la société indienne

Par Neera Chandhoke

Aleph

Pp 288, Rs 699

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.