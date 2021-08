Critique de livre – Toxic Portents: Gestion des incidents CBRN en Inde

TOXIC PORTENTS CBRN: Incident Management in India par Col Ram V Athavale, PhD

Le terme chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) n’est pas aussi intense que les conséquences de la dévastation que chacun de ces éléments peut provoquer sur le monde s’ils sont mal utilisés. Chaque fois qu’il y a une guerre, une attaque terroriste ou même une pandémie comme le monde en est témoin en ce moment avec le coronavirus, des conversations et des théories du complot commencent à circuler, ainsi que des nouvelles ainsi que des discours de la tristement célèbre « université WhatsApp ». Même le premier est malheureusement sous-informé sur le sujet.

Il n’y a pas assez d’informations sur les dangers des éléments CBRN s’ils tombent entre de mauvaises mains, car il n’y a pas assez d’experts en la matière prêts à partager des informations. Une étape pour combler le vide flagrant est Toxic Portents: CBRN Incident Management in India, rédigé par le colonel Ram Athavale (retraité). Athavale est consultant en sécurité CBRN et en gestion des incidents basé à Pune, en Inde, et titulaire d’un doctorat sur le sujet de l’Université Savitribai Phule Pune. Sa thèse de doctorat portait sur « le terrorisme CBRN et sa gestion des crises et des conséquences en Inde », était peut-être la façon dont les graines de Toxic Portents le livre ont été semées.

Selon Athavale, les urgences CBRN peuvent être « le résultat d’une exposition professionnelle, d’un incendie, d’explosions industrielles, d’un rejet de substances toxiques et de déchets ». Nous voyons souvent de tels incidents rapportés dans les nouvelles, mais les profanes les associent rarement au CBRN. De tels accidents sont souvent perçus comme le résultat d’une négligence dans la gestion des déchets, l’entretien des équipements. L’auteur déclare que le CBRN peut être à la fois « armé et non-armé », ce qui peut simplement être compris comme « vous n’avez pas besoin d’être dans une situation de guerre ou une zone de guerre » pour être en danger ici. Voici un récapitulatif, souvenez-vous de la tragédie du gaz de Bhopal (1984), des ‘radiations’ présumées à Delhi (2010), de la peste, de la grippe porcine, de la dengue, de la grippe aviaire, et bien sûr du Covid-19 ? Chacun d’eux a vu une quasi-panique, plutôt une réaction instinctive de la part des administrations concernées, la gestion des urgences aussi était souvent symptomatique, et ce après l’événement. Le manque de préparation a secoué l’Inde, a été enregistré dans l’histoire et a révélé le manque d’infrastructures essentielles. Une fois le calme revenu après la tempête, on a parlé de préparation avant la prochaine catastrophe. Cependant, comme la deuxième vague de Covid-19 l’a révélé, cela aussi est resté une chimère. Espérons que des leçons ont été tirées.

Le livre arrive à un moment crucial pour rappeler que la gestion des incidents CBRN doit être planifiée à l’avance. Quand rien ne se passe en ce qui concerne un incident indésirable. C’est plutôt un rappel que les incidents CBRN peuvent se produire et se produisent, à des intensités variables même s’ils ne sont pas remarqués, comme dans les zones vulnérables telles que les grands rassemblements publics. Le livre vise à sensibiliser sereinement aux menaces CBRN et aux mesures d’atténuation des risques. Il insiste également sur le besoin urgent d’éduquer et de former toutes les parties prenantes, y compris le grand public, sur les risques et menaces CBRN.

L’Inde est-elle préparée ? Cependant, les incidents CBRN doivent encore figurer dans les dossiers prioritaires des décideurs qui doivent être les premiers à sensibiliser à ces risques et à leur atténuation. Ce livre est pour eux, pour comprendre les menaces CBRN et peut-être discuter des scénarios de réponse possibles. Il répertorie également courageusement « Ce qui afflige la préparation et la réponse CBRN indiennes », ce que de nombreux décideurs politiques et experts en sécurité ne veulent pas admettre sans discuter.

Divisé en chapitres, avec des titres explicites : Comprendre les menaces CBRN ; Réponse aux incidents CBRN ; Initiatives mondiales pour l’atténuation des risques CBRN, l’Inde est-elle préparée ? ; Quels sont les maux de la préparation et de la réponse CBRN indiennes ; Améliorer la sécurité CBRN, conduire à des suggestions telles que « Élaboration d’une stratégie et d’un plan CBRN nationaux », une structure de gestion des incidents CBRN, l’application des lois et des protocoles, la prévention de la prolifération et le contrôle des frontières, la sécurité CBRN pour les infrastructures critiques et les événements à haute visibilité, l’industrie et la logistique Security, and Response Essentials, l’intention du Col Athavale d’aider, à la fois en tant qu’expert en la matière et en tant que citoyen concerné, est claire. Cependant, il n’est pas facile de prédire si le livre aura une différence là où cela compte : les autorités politiques et décisionnelles.

Un lecteur typique le trouvera très technique, mais quelqu’un qui s’intéresse aux problèmes de défense, de technologie et de sécurité le trouvera intéressant à lire. Cependant, le livre a besoin de plus de graphiques et de meilleures photographies pour avoir un plus grand impact, et peut-être atteindre un lectorat plus jeune d’étudiants et de citoyens profanes, qui ont un besoin urgent de ces informations maintenant, pour être équipés et informés sur le CBRN, lorsqu’ils se retrouveront dans charge des bureaux de décision. Jusque-là, c’est un ouvrage de référence détaillé, qui est susceptible d’inciter le lecteur à s’adresser à l’auteur lui-même, pour une discussion détaillée.

En savoir plus sur la critique du livre : Karuna John est une écrivaine et éditrice indépendante. Elle a travaillé avec des publications de premier plan, imprimées et numériques pendant plus de deux décennies. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

En savoir plus sur l’auteur du livre : Col Ram Athavale, PhD, est un spécialiste de la sécurité CBRN (chimique, biologique, radiologique et nucléaire), de l’atténuation des risques et de la gestion des incidents. Il a été conseiller CBRN clé auprès du gouvernement indien et de l’initiative des centres d’excellence pour l’atténuation des risques CBRN de l’Union européenne (CE CBRN de l’UE). Il est l’auteur d’un livre pionnier sur la « Gestion des incidents CBRN en Inde », intitulé « Toxic Portents ». Actuellement basé à Pune, en Inde, il exerce les fonctions de consultant en sécurité CBRN et de professeur invité/adjoint dans certaines universités indiennes et étrangères, des établissements universitaires et des établissements de formation militaire.

TOXIC PORTENTS CBRN : Gestion des incidents en Inde

Auteur : Col Ram V Athavale, PhD

Publié par : Vij Books India Pvt Ltd

Pages : 238

Prix : 995,00 .

