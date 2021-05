Critique de livre: Un ciel plein de listes de seau par Shobhana Kumar

C’est pourquoi le haïbun de Kumar est un mimétisme performatif des inégalités catastrophiques de notre époque.

Par Ashwani Kumar

Le livre de poésie haïbun de Shobhana Kumar, A Sky Full of Bucket Lists, est structurellement et esthétiquement un microcosme des expériences aporétiques de nos conditions post-modernes. Avec un contrôle exquis sur les mouvements de composition de la langue, elle exprime l’éclatement de soi et de la société dans une avalanche d’images non conventionnelles de notre situation collective.

Tournant autour de ce qu’elle appelle des «vestiges d’hier», sa poésie habite des voix polymorphes de corps – humains, non humains et extraterrestres de toutes sortes. Avec des syntaxes cinématiques ciselées et des souvenirs auto-fictifs, ses poèmes parlent d’expériences obsédantes de voix familières-inconnues de la vie, de l’amour, de la perte et de la mort.

Avec «des parfums de bois de santal, d’eau de rose et de jasmin», A Sky Full of Bucket Lists parle aussi d’un langage poétique audacieux et expérimental qui fait ses adieux aux constructions linguistiques et esthétiques stéréotypées de la réalité. Considérez le poème d’ouverture de la collection Think of Master Stroke. Il s’agit de l’expérience schizophrénique des «corps sans organes», comme l’ont soutenu les théoriciens de la culture français Deleuze et Guattari.

Ce livre de poèmes, comme le dit Kumar, «régale le visiteur d’anecdotes d’un temps» et «l’odeur persiste longtemps après le nettoyage». Dans le poème Spaces, elle envisage de décoloniser nos souvenirs d’archives en possédant une bibliothèque dans laquelle elle «construit chaque (pièce) avec un caractère qui reflète les habitants des différentes pièces. Étagères en ébène dans la chambre principale. Panneaux colorés pour la fille. Le fils est délibérément asymétrique; où la poésie s’installe dans des coins inconfortables ». Cette voix narrative, avec une attention récurrente aux espaces transitionnels de similitude et de différences, fait de ses poèmes un lieu de guérison improvisé aux intersections des mondes du haïku et de la prose fictive.

Alors que nous sommes confrontés à la grave deuxième vague de la pandémie, ses poèmes font étrangement allusion au brouillage des binaires du vivant et du non-vivant. Par exemple, Kumar, dans son poème Stopper, nous invite à vivre les horreurs surréalistes de notre époque en inhalant «un miasme planant autour des patients, de leurs vêtements, de leurs lits et même de leurs visages. Vous ne pouvez pas y mettre le doigt; ce n’est pas l’odeur des rues. Ce n’est pas non plus l’odeur de leurs blessures. Cela ressemble à un lourd nuage, entraînant chaque émotion heureuse alors qu’elle passe d’un patient à un autre ».

Explorant les vérités logologiques de la mort dans son poème Post-mortem, elle dit d’un ton déconstructeur: «Aujourd’hui, il caresse une mèche de cheveux égarée du front de sa femme en partant. Il glisse du quatrième étage, essayant d’empêcher un collègue peintre de tomber. Ils veulent déposer un rapport disant qu’il était alcoolique. Elle passe les cinq années suivantes à se battre pour prouver qu’il ne l’était pas ». Ici, vous remarquez le pouvoir alchimique de l’ironie dans ses poèmes avec une férocité silencieuse, nous rappelant le métier poétique d’Eunice De Souza consistant à utiliser l’ironie pour saper les binaires des expériences sociales et linguistiques.

Avec une curiosité et une clarté enfantines, elle voit ses poèmes comme des «souvenirs anonymes et non réclamés» de nos histoires existentielles, comme elle le dit dans le poème Être. Pour elle, «l’oubli devient une habitude», une habitude sociologique et clinique de s’interroger sur les mystères des «Blue Mountains of Nilgiris».

Le poète Adil Jussawalla nous dit: «Chaque poète a au moins deux voix: une voix littéraire et celle dans laquelle il parle normalement.» Kumar parle à travers ce que le critique littéraire Eric Griffiths appelle la «voix imprimée» du discours quotidien. Son poème Lockdown Learnings est profondément politique et confessionnel. Il parle de nos culpabilités cachées et de nos fantasmes d’auto-annihilation comme suit: «Rien n’a changé pour les pauvres. Et nous, les seuls à avoir du temps pour les poèmes en lock-out. Je me demande si je me souviendrai de cette pause lorsque la folie reprendra.

Son langage poétique s’annonce comme un spectacle sémiotique. Il s’abat sur nous comme une bête sauvage, nous laissant perplexes et rachetés à la fois. Dans ce moment contre-discursif, «espérer contre l’espoir» devient potentiellement un allié puissant pour résister au chagrin et à la morosité. C’est pourquoi le haïbun de Kumar est un mimétisme performatif des inégalités catastrophiques de notre époque.

Je suis particulièrement ravi que Red River publie de la poésie avec des expériences anamnestiques avec les genres et les formes, et nous aide également à retrouver des polices littéraires oubliées dans la poésie indienne. Pour conclure, il faut non seulement lire les poèmes de Kumar, mais aussi rouler avec ses vers car comme elle le dit dans le poème Barter: «Après les pluies, la balade sur l’autoroute est magique.

Profitez de la balade magique de la poésie du haïbun à travers les collines, les villages indescriptibles et les rizières où «un groupe de femmes se prépare à labourer le sol» tout en appréciant l’odeur des palmiers vieillissants qui tapissent le ciel – un ciel plein de listes de seaux!

Ashwani Kumar est poète, écrivain et professeur au Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. La critique du livre a été préparée pour sa sortie à Anantha: un festival de poésie en avril

Un ciel plein de listes de seau

Shobhana Kumar

rivière Rouge

Pp 86, Rs 230

