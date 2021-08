Critique de livre : Vivre selon le credo de son alma meter

« La saga d’un cœur courageux » par Mme Shakuntla Bhandarkar, épouse du regretté lieutenant-colonel Ajit Bhandarkar, qui a donné sa vie pour le pays le 30 octobre 1999.

PAR MAJ GEN JAGATBIR SINGH,

“La sécurité. L’honneur et le bien-être de votre pays passent toujours et à chaque fois en premier « Ces paroles immortelles de Sir Philip Chetwode et sont inscrites dans la salle Chetwode de l’Académie militaire indienne, DehraDun. » Ce credo est resté la boussole morale pour des générations d’officiers qui ont quitté ses portails sacrés. Il y a près de vingt et un ans, le lieutenant-colonel Ajit Bhandarkar a atteint le martyre et a rejoint de nombreux autres qui avaient vécu selon ces valeurs. C’est son histoire.

“La saga d’un courageux” par Mme Shakuntla Bhandarkar, épouse de feu le lieutenant-colonel Ajit Bhandarkar, qui a donné sa vie pour le pays le 30 octobre 1999 tout en dirigeant personnellement une équipe de réaction rapide pour éliminer les terroristes purs et durs qui s’étaient infiltrés à travers la ligne de Le contrôle à Surankote, Jammu & Kashmir est spécial à bien des égards.

Le livre est écrit par sa femme Veer Nari qui a merveilleusement décrit le voyage d’Ajit jusqu’à ce qu’il atteigne le martyre ce jour fatidique et donne le point de vue du point de vue de sa famille et de ses collègues. Il donne ainsi au lecteur un rare aperçu de sa personnalité, des valeurs qui l’ont guidé et des expériences qui l’ont façonné.

Le livre est merveilleusement présenté et chaque chapitre couvre une facette de son voyage, il comprend des images mais ce qui est plus important, c’est qu’il comprend également des articles de diverses personnes qui ont partagé ses expériences à cette époque et leur contribution nous donne un aperçu rare de sa personnalité. .

Les premières années d’Ajit ont été passées à l’école Sainik de Bijapur qu’il a rejointe à l’âge de dix ans en 1970 et s’est évanouie en 1977 en tant que capitaine de l’école. Un polyvalent, il excellait dans les sports et les universitaires, mais c’est sa nature empathique et son idéalisme dont on se souvient. Son insistance sur la bienséance dans toutes ses actions est restée sa marque de fabrique. En 1999, sa classe a fait don d’une grande somme d’argent qu’elle a versée à l’école et a construit ‘Ajit Dwar’ en mémoire de son martyre et de sa bravoure’. Le lien fort de l’école reste un pilier de soutien tout au long.

Il a rejoint l’Académie de la Défense nationale, le « berceau du leadership » en janvier 1978 et a été soumis aux rigueurs de l’entraînement et du système de punition qui ont développé un esprit de corps très particulier. Il faisait partie de l’escadron de golf et sa profondeur de caractère s’est démarquée en étant toujours du côté de ses pairs et en choisissant constamment le bien le plus difficile que le mal plus facile. Ses qualités stellaires se sont toujours démarquées; vous ne pouvez rien cacher à cette bande de frères dont les expériences communes partagées créent des liens éternels.

L’une des personnes qui ont influencé Ajit était le major (plus tard le major général) DP Merchant, son commandant de compagnie qui était impressionné par les Gentleman Cadets de l’Académie militaire indienne. Le lieutenant-général Rajeev Sabharwal, un camarade de cours, se souvient d’un match de hockey dans lequel tous les joueurs sauf un avaient abandonné le combat dans les dix premières minutes, mais Ajit n’a jamais abandonné et a mené une bataille solitaire contre une équipe très supérieure. “Il nous a montré que gagner ou perdre fait partie de la vie, mais ce qui compte en fin de compte, c’est que vous ayez fait de votre mieux, avez-vous accompli l’appel du devoir lorsque les jetons sont tombés.” À la fin du match, le major Merchant a loué ses efforts exceptionnels et a déclaré qu’il serait fier si Ajit rejoignait son bataillon; 18 MADRAS (MYSORE).

Dès son entrée dans le MADRAS REGIMENT, Ajit s’est rendu dans leur centre à Wellington dans les Nilgiris où il s’est familiarisé avec les traditions du plus ancien régiment d’infanterie de l’armée. À l’endroit le plus en vue de Wellington, à l’entrée du Collège d’état-major des services de défense se trouve le Mémorial, avec les mots « Its Glory To Die Doing One’s Duty » inscrits et les noms des martyrs de ce beau régiment. Personne ne se rendait compte qu’un jour le nom d’Ajit ferait partie de ce tableau d’honneur, tout en « accomplissant son devoir » et en atteignant le martyre sur le champ de bataille qui est considéré comme le plus grand des honneurs.

Lorsqu’il rejoint son bataillon en décembre 1981, sa première affectation est au Sikkim. Il allait bientôt ressentir ce merveilleux sentiment de fraternité et de camaraderie. Le livre couvre des extraits de la vie dans le bataillon et ses mouvements ainsi que les rendez-vous qu’il a occupés dans divers endroits, notamment le Sikkim, Secunderabad, Gandhi Nagar, J&K et Ferozepur. Ce qui se démarque, c’est son approche méticuleuse de toute tâche assignée, sa nature imperturbable et sa fiabilité. Son esprit régimentaire et sa loyauté se sont démarqués lorsqu’en tant que jeune officier, il a approché directement le commandant de brigade et lui a fait part de ses inquiétudes concernant les détails de la fanfare régimentaire dans un endroit dans le désert où leurs instruments risquaient d’être endommagés. Le commandant a vu son point de vue et a annulé les ordres.

À l’Académie de formation des officiers (OTA) à Chennai, Ajit, en tant que jeune capitaine, a motivé ses Gentlemen Cadets à s’assurer qu’ils excellaient toujours. En même temps, il leur inculque les qualités et les valeurs requises par un officier. Il a assuré le durcissement de leur corps, de leur esprit et de leur esprit afin qu’ils puissent faire face à n’importe quel défi avec courage et confiance. Selon le colonel Vikas Dimri « il était adoré et idiotisé par les cadets » tandis que le colonel PK Daka déclare « qu’il était le meilleur des meilleurs ».

En janvier 1990, alors qu’il était à l’OTA, il a rencontré Shankuntala pour la première fois, mais il a été réaffecté à son bataillon en mars et ils se sont mariés en octobre de la même année à Chennai. Elle se souvient avec émotion comment il l’a initiée au mode de vie de l’armée et à la culture et aux traditions des bataillons. De nombreux jours heureux ont été passés dans ces merveilleux environnements.

En 1993, Ajit a suivi le cours du Collège d’état-major à Wellington, où des officiers sélectionnés des trois services sont formés aux fonctions de commandement et d’état-major. C’est le tremplin pour l’épanouissement professionnel et une période extrêmement chargée pour les élèves-officiers, mais aussi un lieu où l’on a la chance de nouer des liens avec ses camarades. Le brigadier Vikas Puri se souvient avec émotion d’un incident au cours de l’un des exercices où Ajit avait ignoré le fait qu’il était dans la ligne de mire de l’équipe de direction d’orchestre (DS) pour ne pas avoir participé aux discussions qui lui ont dit qu’il serait envoyé à hôpital pour un « lockjaw » ; Inutile de dire que la DS a rapidement été interloquée par son soudain « josh ».

Après le cours, il a été affecté en tant que major de brigade à NathuLa où il a aidé son commandant de brigade, le brigadier (plus tard major général) SV Thapliyal à organiser la première réunion personnelle frontalière avec la délégation chinoise en septembre 1995.

Par la suite, en 1996, il a été affecté à la branche du secrétaire militaire au quartier général de l’armée où il s’occupait de la gestion de carrière et des rapports confidentiels des officiers. Vivre en famille dans une grande ville après la séparation d’un terrain a rapproché la famille. Ajit avait maintenant aidé Shakuntla à se transformer en une “femme de Fauji confiante et indépendante”.

En juin 1998, après avoir été promu lieutenant-colonel, il a été affecté au 25 Rashtriya Rifles à Surankote en tant que commandant en second et, grâce à son dynamisme, il a rapidement «développé une compréhension directe du terrain, du réseau d’insurgés et du renseignement mis en place par le bataillon et en juillet de la même année, a pris le contrôle d’une opération qui a abouti à l’élimination de deux terroristes endurcis.

Le 30 octobre 1999, était le jour qui restera à jamais gravé dans la mémoire de la famille. C’est le jour où Ajit s’est porté volontaire pour diriger une équipe de réaction rapide pour éliminer cinq terroristes incontrôlables qui s’étaient infiltrés à travers la LoC. éliminé trois d’entre eux, mais dans le processus a pris une balle dans le front et a succombé à ses blessures. En raison de son dévouement, de son engagement et de sa bravoure, il a reçu le Shaurya Chakra le 11 août 2000.

Alors que le livre est extrêmement facile à lire et plein d’anecdotes, l’essentiel est dans ce qui se trouve dans les lignes. À savoir les défis auxquels sont confrontés ceux qui portent l’uniforme avec fierté, les liens uniques au sein de l’armée, les liens de l’escadron NDA et son esprit de cours, et la force de la famille régimentaire qui devient plus importante que sa propre maison.

Un de ses amis proches s’est demandé « si sa vie valait la vie de quelques terroristes sans valeur », mais a également déclaré que « je sais qu’Ajit ne sera pas d’accord avec moi ». C’est une philosophie que peu de gens à l’extérieur peuvent comprendre pleinement, mais c’est ce qui pousse les jeunes hommes dans la fleur de l’âge à s’élever au-dessus de l’appel du devoir. Le régiment apporte son soutien par des moyens visibles et invisibles, ce qui a conduit ses deux fils à rejoindre les services tandis que Nirbhay a rejoint le bataillon de son père pour poursuivre son héritage avec fierté, tandis qu’Akshay a rejoint la marine.

Cette histoire réelle est très difficile à imaginer mais est extrêmement motivante et expose le lecteur au sacrifice et au patriotisme non seulement d’Ajit mais aussi de Shakuntala, de ses deux fils et du reste de leur famille. Il faut une rare détermination pour écrire une telle biographie.

