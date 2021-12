Critique de livre | Voici ce que Mohandas Pai a dit à propos du moine qui a transformé l’Uttar Pradesh de Shantanu Gupta

UP est un État densément peuplé avec plusieurs villes et villages. De nombreuses zones urbaines voient désormais la mise en œuvre de systèmes Metro Rail et de programmes Smart City.

Par Yuvraj Pokharna



TV Mohandas Pai porte plusieurs chapeaux. Il est président d’Arin Capital, administrateur fondateur de la Fondation Akshaya Patra, récipiendaire du prix Padma Shree et les infosiens se souviennent de lui comme d’un ancien directeur d’Infosys. Pai est également un commentateur politique social sur les questions sociales, culturelles et politiques et peut être vu sur de nombreuses chaînes d’information à la télévision. Récemment, un livre est paru – « Le moine qui a transformé l’Uttar Pradesh » de Shantanu Gupta, où l’auteur a relaté les changements transformationnels massifs qu’UP a subis sous la direction de UP CM Yogi Adityanath. Books se porte très bien dans tous les top charts. Ce qui a surpris les gens, c’est la longue préface que Mohandas Pai a écrite pour le livre et a courageusement approuvé le leadership de Yogi Adityanath avant les très convoitées élections UP 2022.

Voici le long avant-propos de Mohandas Pai, extrait de The Monk Who Transformed Uttar Pradesh, en exclusivité sur FE. Mohandas écrit :

Yogi Adityanath a été un leader comme l’Inde n’en a jamais vu. Chef religieux actif, chef du Gorakhnath Mutt suivant les anciennes traditions de Nath, 5 fois député, son élection en tant que ministre en chef de l’UP était inattendue et annonçait une grande transformation de l’État le plus peuplé de l’Inde. Avec une population de 22 crores, représentant 17% de la population indienne, UP serait le 6ème plus grand « pays » du monde en termes de population s’il s’agissait d’un vrai pays. UP est extrêmement important pour la croissance et le développement de l’Inde. Il détermine la politique indienne avec 80 sièges sur les 542 sièges du Parlement indien et a été au centre de tous les partis politiques qui cherchent à gouverner l’Inde.

Lorsque Yogi Adityanath a pris ses fonctions de CM, Lutyens Delhi – le nom sous lequel la structure du pouvoir et les partisans de l’ancien régime sont connus – a explosé de colère et de dérision. Ils ont remis en question sa capacité à être CM, l’ont maltraité sans détour et ont prédit l’échec total de son régime. Ils l’ont accusé d’être communautaire, une personne sans conséquence ni expérience en matière de gouvernance et ont ouvertement détesté le fait qu’il était un chef religieux. Ils oublient qu’il a été député 5 fois, une personne de grande réussite en tant que député compte tenu de ses antécédents au Parlement, avait visité la plupart des districts de l’UP et connaissait les conditions de vie des habitants de l’UP plus que n’importe lequel de ses détracteurs, un homme des masses avec la touche commune, qui a passé beaucoup de temps à résoudre leurs défis et a géré avec succès plus de 40 institutions éducatives, médicales et sociales avec plus de 80 000 étudiants. Le même Lutyens Delhi avait auparavant salué un membre de l’ancien régime qui avait été choisi comme Premier ministre de l’Inde avec la qualification principale d’être la descendance d’un précédent Premier ministre, vivant une vie privilégiée à Lutyens Delhi avec une connaissance limitée de la vie des Indiens ordinaires. Le contraste dans leur approche en dit long sur leur vision élitiste et oligarchique.

Dans ce livre, l’auteur Shantanu Gupta, le biographe de Yogi Adityanath, écrit sur la transformation de l’UP sous le nouveau CM au cours des 4,5 dernières années. En effet, le palmarès des réalisations est impressionnant et profond et l’auteur donne une énorme quantité de données vérifiables pour étayer son écriture. L’UP ira bientôt aux urnes et les citoyens décideront à qui ils confieront le prochain gouvernement, mais il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une nouvelle UP ambitieuse qui, espérons-le, remplira la promesse faite par nos pères fondateurs lorsqu’ils nous ont donné notre Constitution en 1950.

Dans une démocratie, le rôle le plus important de tout gouvernement est de protéger la vie, la liberté et la propriété de tous les citoyens. L’UP était auparavant un cas classique d’État mal gouverné où les femmes avaient peur de s’aventurer après le coucher du soleil, les criminels régnaient ouvertement sur le perchoir, la loi et l’ordre étaient brisés par une police inefficace et inadéquate, il y avait régulièrement des émeutes communautaires, l’accaparement des terres, le népotisme politique et la corruption était courante. La première priorité de Yogi Adityanath était de corriger cela. La police a été habilitée à traquer les criminels et à arrêter les contrevenants, la police corrompue a été écartée, les criminels ont été poursuivis avec un sentiment d’urgence, les dirigeants politiques influents qui avaient accaparé des terres et exercé une influence sur la police ont été mis derrière les barreaux et les femmes ont obtenu la protection de la loi . En 2 ans, il y avait une différence perceptible dans le maintien de l’ordre public et la primauté du droit a été établie. Les émeutes communautaires, la criminalité, les émeutes et l’accaparement des terres ont sensiblement diminué. Environ 1,3 lakh de policiers supplémentaires ont été embauchés et formés et l’État a commencé à fonctionner de la manière nécessaire. Cela seul, dans un Etat en panne, devrait conférer au CM une reconnaissance en tant que leader de la bonne gouvernance.

Cette amélioration massive de la loi et de l’ordre a conduit à une amélioration du climat industriel. Les investisseurs ont commencé à affluer vers l’État, comme en témoigne la croissance massive de l’industrie et des investissements. La création massive d’emplois a entraîné une réduction considérable du chômage. UP souffrait d’un réseau routier inadéquat tant entre les quartiers que vers les villages. Les différentes autoroutes, dont la plupart sont à un stade avancé d’achèvement, vont révolutionner les déplacements et les communications, ouvrant les zones reculées de l’UP à l’industrie et au développement. La situation de l’électricité s’est considérablement améliorée avec une forte augmentation de la production et de la distribution avec une bien meilleure disponibilité de l’électricité dans tout l’État pour l’industrie, l’agriculture et les citoyens. La collecte des impôts a augmenté et UP a connu une forte augmentation du GSDP de l’État et du revenu par habitant, atteignant le numéro 2 parmi tous les États indiens au cours des 4 dernières années !

Les citoyens ont longtemps souffert du manque des nécessités de base de la vie à UP. Aujourd’hui, la plupart des ménages ont l’électricité dans l’interrupteur, des toilettes dans la maison, une cuisinière à gaz, un toit au-dessus de la tête, une augmentation de l’eau dans le robinet, un compte bancaire avec virements DBT, une connexion de téléphone portable avec une disponibilité Internet plus facile, une meilleure éducation, un accès à des soins de santé et à une assurance médicale de qualité, à de bonnes routes menant à leur domicile et à de meilleures perspectives pour les enfants en termes d’éducation, d’emploi et de revenus. Avant Yogi, l’État était connu pour la copie de masse dans les examens scolaires avec d’anciens CM justifiant la copie de masse. Le système a été nettoyé avec une amélioration de la qualité de l’enseignement scolaire. Un plus grand nombre de facultés de médecine, d’universités techniques et de collèges ont assuré un meilleur accès à l’enseignement supérieur et un TBS plus élevé qui correspond à la moyenne de l’Inde. Les femmes en particulier ont bénéficié de cette énorme augmentation de la capacité avec UP voyant près de la parité entre les sexes. L’investissement massif dans l’industrie et l’infrastructure conduit à des opportunités d’emploi beaucoup plus élevées pour les diplômés instruits dans leur État d’origine.

Les agriculteurs ont constaté une amélioration spectaculaire de leurs revenus, avec une production de sucre multipliée par plusieurs avec un paiement rapide, une augmentation des achats au MSP pour le blé, le riz et d’autres céréales assurant des revenus plus élevés et de meilleures infrastructures dans les Mandis. La mise en œuvre de divers régimes du gouvernement central comme le DBT aux agriculteurs marginaux, l’assurance agricole, les régimes de retraite, etc. ont tous conduit à un avenir meilleur pour les agriculteurs. L’agriculture représente une grande partie du GSDP d’UP et cela augure bien pour l’avenir. UP possède de vastes étendues de terres fertiles et une productivité accrue assure également la sécurité alimentaire de l’Inde avec une énorme capacité d’exportation.

UP est un État densément peuplé avec plusieurs villes et villages. De nombreuses zones urbaines voient désormais la mise en œuvre de systèmes Metro Rail et de programmes Smart City. Les réseaux routiers se sont améliorés, plusieurs aéroports ont mis en place une connectivité nationale et internationale bien améliorée. Les autoroutes réduiront massivement les distances à l’avenir. Avec un patrimoine culturel et civilisationnel très riche, UP a un potentiel touristique très élevé. Ayodhya, le lieu de naissance de Shri Ram verra désormais son propre temple après plus de 500 ans. Tous les hindous, plus de 115 crore dans le monde, voudront visiter Ayodhya pour prier Shri Ram dans son propre temple, tout comme les musulmans souhaitent aller à La Mecque ou les chrétiens au Vatican et à Jérusalem. Kushinagar, Bodh Gaya et d’autres lieux du circuit bouddhiste qui sont sacrés pour tous les bouddhistes dans le monde ont connu une grande amélioration de l’accès et des infrastructures, ce qui changera également radicalement le tourisme dans l’État. La merveilleuse gestion du Kumbh Mela à une échelle gigantesque en a certainement fait un incontournable de l’État.

Comment évaluer la performance d’un gouvernement dans un État indien ? Yogi Adityanath a démontré que dans tous les domaines de la gouvernance et du développement, sa performance est un exemple. La réduction massive de la corruption et le déclin de la criminalité, l’instauration de l’État de droit, l’amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens de l’UP témoignent de ses performances et de ses réalisations. En une courte période de 4,5 ans, le changement est visible. L’auteur Shantanu dans ce livre démontre clairement l’ampleur et l’ampleur de cette transformation. Mais UP a encore des kilomètres à parcourir. Si l’Inde a besoin de prospérer et de se développer, UP doit être le leader !

Yogi Adityanath a très certainement démontré les qualités nécessaires à tout leader pour réussir dans la vie politique. Une perspective nationaliste fondée sur l’amour pour l’Inde et le patriotisme garantira certainement l’accent mis sur la bonne gouvernance et la croissance. Une attitude sans corruption assurera une bonne gouvernance. Le respect et l’adhésion à l’État de droit garantiront la protection de la vie, de la liberté et des biens de tous les citoyens et assureront le développement. Un désir ardent d’assurer une amélioration de la vie de tous les citoyens assurera la mise en œuvre effective des régimes de protection sociale. Une attention constante à l’exécution des projets et un contrôle strict garantiront l’action sur le terrain. L’équité dans la gouvernance, le respect et la protection des fonctionnaires honnêtes garantiront une bonne gouvernance. Surtout, une vision d’un avenir meilleur pour tous assurera une plus grande prospérité.

Mohandas conclut – Yogi Adityanath, ministre en chef de l’Uttar Pradesh, l’État le plus grand et le plus complexe de l’Inde, a en effet transformé l’UP au cours des 4,5 dernières années.

(L’auteur est un éducateur, un chroniqueur et un militant social basé à Surat. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.