Critique de Loki: le méchant bien-aimé de Marvel obtient une charmante seconde chance

Loki est sans aucun doute l’un des personnages les plus convaincants que Marvel ait jamais créés. Joué par Tom Hiddleston au sourire perpétuel, Loki a réalisé les deux premiers films de Thor et livre pour livre surpasse tous les Avenger non nommés Tony Stark ou Steve Rogers dans le département du charisme. Il est également le méchant le plus mémorable de tout l’univers cinématographique Marvel – et s’il vous plaît, ne demandez pas: “Et Thanos?” parce que tout en menaçant, Thanos ne pouvait même pas rassembler une bouffée de sympathie ou de compassion de ma part.

Alors que tant de méchants de Marvel finissent par être des merveilles à un coup, Loki se démarque non seulement parce qu’il survit au-delà d’un film, mais parce qu’il ne se sent jamais vraiment mal. Oui, il aime beaucoup les invasions extraterrestres, transformant les Terriens en ses serviteurs et blessant parfois indirectement sa famille, mais il est aussi le produit d’une enfance terrible au cours de laquelle, en raison de sa vraie nature (Loki est en fait un géant du givre adopté), il était jamais aussi aimé ou respecté que son frère Thunder God, Thor.

Peut-être que s’il avait connu un peu plus d’amour et d’empathie, il serait un peu moins diabolique et excité de poignarder dans le dos. L’histoire du MCU a montré que lorsque les choses se passent et que l’apocalypse est proche, il fera ce qu’il faut. L’amour pour Loki est à juste titre fort et profond.

À juste titre et enfin, Marvel a capitalisé sur cet amour et a donné à son anti-héros le plus aimé sa propre émission de télévision. Eh bien, en quelque sorte.

Loki concerne une version spécifique du personnage qui, grâce à certains Avengers qui s’immiscent dans le temps, est temporairement déplacé de la chronologie principale du MCU au milieu des événements du blockbuster 2019 Avengers: Endgame. L’effet d’entraînement du saut dans le temps des Avengers dans ce film conduit à ce qu’il y ait deux Lokis différents – celui qui défendrait Asgard et mourrait des mains de Thanos dans Avengers: Infinity War, et celui-ci, celui qui obtient sa propre série télévisée sur Disney + pour inévitablement nous montrer ce qui se passe lorsque le personnage a une seconde chance de vivre avec ce coup du sort.

Deux des six épisodes d’une heure de Loki ont été envoyés aux critiques pour examen avant les débuts de l’émission le 9 juin. Voici quelques réflexions initiales sur ce qui semble être un nouvel ajout prometteur à la collection toujours croissante de films et de télévision de Marvel.

Loki parle de la crise existentielle de Loki

Loki est capturé ! merveille

Loki est la troisième série télévisée de la très jeune mais très ambitieuse liste Disney + de Marvel. Il suit l’étrange et élégant WandaVision et la comédie dramatique bromantique plus rigide Le faucon et le soldat d’hiver, et il est difficile de ne pas le comparer à ses prédécesseurs.

Loki ressemble plus à WandaVision, car le spectacle a une ambiance et une esthétique très distinctes – il y a beaucoup de bruns et de palettes terreuses en sourdine, et les décors sont volontairement anachroniques, plaçant le spectacle dans un avenir lointain qui ressemble également à un bureau pointu des années 1960.

Loki traite également beaucoup d’émotions existentielles et de chagrin, et comme WandaVision, il juxtapose ces thèmes avec un problème qui pourrait sonner le glas de la fin du monde.

Loki se déroule dans une poche de temps spécifique esquissée par Avengers: Fin de partie – et s’il vous plaît, pardonnez-moi, car cela devient compliqué – lorsque les Avengers remontent le temps jusqu’en 2012 pour récupérer les Infinity Stones afin de pouvoir finalement vaincre Thanos. Les héros en déduisent que les Infinity Stones étaient tous à New York lors de l’invasion Chitauri et décident de revenir à ce moment particulier pour les récupérer.

Tout ne va pas au plan des Avengers, et la version 2012 de Loki s’échappe avec le Tesseract, qui abrite l’une des Infinity Stones. Au lieu de le poursuivre, les Avengers d’aujourd’hui font encore un saut dans le temps et ont en quelque sorte laissé Loki s’en tirer. (De plus, si vous ne vous souvenez pas des événements d’Infinity War et de Endgame, ne vous inquiétez pas, tout est récapitulé au début de Loki.)

Mais il s’avère que Loki n’est pas tout à fait clair.

Loki révèle que son évasion déclenche une alerte d’une organisation presque omnipotente appelée Time Variance Authority (TVA en abrégé). Le travail de TVA est de maintenir la chronologie principale dans le MCU, et des événements comme l’évasion de Loki sont considérés comme des menaces car ils ont le potentiel de gâcher ce qui est censé se passer dans la chronologie principale. Pour être clair, la TVA existe dans les bandes dessinées de Marvel – mais à la télévision, l’organisation secrète devient infiniment plus utile en tant que dispositif d’histoire pour conserver intacts la chronologie actuelle du MCU et tous les liens entre les différents films et émissions. La TVA a la capacité de réinitialiser l’heure elle-même et de « élaguer » ou de dissoudre toutes les menaces.

Appréhendé par la TVA et montré sa future mort dans Infinity War, ce Loki tombe dans une crise existentielle massive. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un personnage qui a toujours compensé son sentiment intériorisé d’être inférieur en recherchant et en se rapprochant du pouvoir. La TVA est plus puissante que tout ce que Loki a jamais connu car elle supervise tout. Thanos, les Infinity Stones, chaque apocalypse – cela n’arrive pas à moins que la TVA ne le détermine.

Cela soulève plusieurs questions sur qui dirige la TVA et leur propre sens de l’ordre et de la moralité. Je suis sûr que nous en apprendrons plus sur l’organisation assez tôt, mais pour l’instant, Loki demande ce qui arrive à Loki lorsque vous enlevez tout ce qu’il pensait savoir sur ce qui anime l’univers. En l’absence de son goût pour le pouvoir, ce personnage est-il bon ou mauvais ? Et pourrait-il être héroïque et moins méchant si on lui donnait un nouveau but ?

Loki est aussi un polar sinueux

L’autre force motrice de la série est un mystère de polar.

Malgré tous les pouvoirs dont la TVA semble disposer, l’organisation a des problèmes avec un tueur. Quelqu’un a compris comment suivre ses sauts dans le temps et est devenu très doué pour assassiner des membres de sa force de frappe, les Minute Men. Ce qui est préoccupant, ce n’est pas seulement à quel point cette personne est dangereuse, mais finalement quel pourrait être son plan pour la chronologie principale du MCU. Et peut-être que Loki est la clé pour débloquer le plan de ce méchant non identifié.

Wow, suis-je fan d’Owen Wilson maintenant ?

Owen Wilson et Tom Hiddleston dans Loki. merveille

Semblable à mes sentiments sur les carottes et le céleri, je n’ai jamais eu d’opinions tranchées sur Owen Wilson. Il a été agressivement bien à bien dans les films dans lesquels je l’ai vu, et je n’ai pas beaucoup pensé à lui, positivement ou négativement.

Peut-être dans son plus grand accomplissement, Loki a maintenant changé mon point de vue sur Wilson – pour le mieux !

Wilson incarne l’agent de TVA Mobius, chargé d’enquêter sur la récente vague de décès de Minute Men. Wilson joue chaleureusement le personnage, le faisant paraître un peu distant et peut-être un peu dépassé. Comparé au charisme libertin de Loki, Mobius est décidément insipide, un adepte des règles de la bureaucratie qu’est la TVA. Cependant, il semble également y avoir quelque chose qui mijote sous la surface de la façade « aww shucks » de Mobius.

Au cœur du personnage semble être beaucoup de frustration et de désespoir d’être coincé, littéralement, dans le temps. Mobius et Loki cherchent tous les deux une issue, semble-t-il. Ce désir partagé se manifeste à l’écran avec Loki de Hiddleston qui nous donne plus de ses intrigues familières à caresser le menton, tout en expliquant exactement comment il déjouera le Mobius apparemment simple. Wilson l’accompagne, donnant à son personnage un sérieux apparemment trop confiant. Les deux se jouent brillamment.

Pourtant, la représentation de Wilson nous rappelle – avec le moindre changement de langage corporel ou le plus petit affûtage de son visage – de ne pas confondre le sentiment de sympathie pour son personnage avec une faiblesse.

Loki est plein de construction du monde MCU – pour le meilleur et pour le pire

Il y a un débat en ce qui concerne Marvel et sa multitude de films qui, je crois fermement, dureront longtemps après que j’aurai éliminé cette bobine mortelle: y a-t-il réellement de l’art dans la construction du monde de Marvel, ou tout ce que Marvel fait-il juste une autre bande-annonce pour le prochain projet Marvel ?

Le studio a passé la dernière décennie à créer un monde complexe et interconnecté où tous ses films se connectent et se développent les uns les autres. Les événements dans Avengers: Fin de partie impliquaient un complot complexe et autoréférentiel centré sur la cueillette d’Infinity Stones à un moment spécifique qui se passait dans Thor: The Dark World en 2013 et sur la constitution d’une vaste équipe de super-héros qui ne sont parfois connectés que par des scènes de générique de fin.

Maintenant, avec trois séries télévisées sur Disney +, il y a encore plus de choses qui sont connectées et qui font grandir chaque branche du MCU.

Habituellement, la façon dont un spectateur donné pense à la conception complexe de Marvel dépend de combien ce spectateur aime Marvel. Les fans adorent les œufs de Pâques et théorisent comment chaque moment d’un film ou d’une série télévisée spécifique pourrait jouer un rôle dans l’ensemble. Les observateurs moins enthousiastes pensent que cette méthode sape la narration, que le résultat est essentiellement un tas de rouages ​​qui sortent d’une chaîne de montage qui construit une machine à profit, plutôt qu’une collection de films artistiquement intéressants assez forts pour se suffire à eux-mêmes.

Indépendamment de ce que vous pensez de ce débat, je suis ici pour signaler qu’il y a encore plus de construction du monde et d’interconnexion à Loki. Dans le seul premier épisode, il y a quelques mentions de plusieurs chronologies, du «multivers» en général, et de la façon dont la TVA s’inquiète de la «folie» qui s’installera si la chronologie n’est pas corrigée.

Pour les fans de Marvel, c’est un signe énorme et clignotant que TVA et Loki sont connectés au prochain film de 2022 Docteur étrange et le multivers de la folie, qui mettra également en vedette Wanda Maximoff, alias la sorcière écarlate. Loki et le docteur Strange ont eu une précédente altercation dans Thor : Ragnarok, où Strange a informé Thor que son frère était une menace pour la Terre. Wanda, avec sa nouvelle capacité à manipuler la réalité dont nous avons été témoins dans WandaVision, serait une personne sur laquelle TVA et Doctor Strange garderaient un œil. Il ne serait donc pas exagéré d’imaginer que Loki, à la fin de son émission télévisée, ferait une apparition aux côtés de Wanda dans la suite de Doctor Strange.

Et, eh bien, maintenant j’ai pris de l’avance sur moi-même et je dois dire qu’il est toujours possible de profiter de Loki à ses propres conditions – même si Marvel veut que vous anticipiez.

Loki prend un très bon départ

Je veux en quelque sorte cette veste que porte Loki. Marvel

Il est impossible de juger une émission entière par deux épisodes, même si ces épisodes représentent un tiers de sa saison. Cela dit, j’avais un bon pressentiment à propos de WandaVision après ses trois premiers versements, et cette émission s’est avérée plutôt appréciée (malgré une finale de saison polarisante). De même, j’ai eu un sentiment tiède à propos de The Falcon and the Winter Soldier après un épisode, et cette série a fini par sortir avec un gémissement.

D’après ce que j’ai vu de Loki jusqu’à présent, le spectacle commence bien. Je dirais même que c’est plus prometteur que WandaVision au départ: le mystère du meurtre de la série couplé à la chimie de Hiddleston et Wilson me donne envie d’en regarder plus. Avec le saut dans le temps, le double croisement et la bureaucratie satirique, les scénaristes de la série ont beaucoup à faire. J’espère également que nous verrons davantage Gugu Mbatha-Raw, qui incarne l’imposante autorité et juge du temps Ravonna Renslayer, dans les prochains épisodes.

Tout pourrait arriver dans les quatre épisodes restants de Loki, mais la série a l’étoffe d’un grand succès.

Loki commence à diffuser le 9 juin sur Disney +.