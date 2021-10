Critique de «Louis Wain»: Cumberbatch en tant que peintre de chats sans miaou-sterpiece

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Si vous pensiez que la mème-ification des chats était un produit d’Internet, vous ne connaissez peut-être pas Louis Wain. L’artiste polymathe de l’ère victorienne est devenu célèbre pour ses illustrations de félins anthropomorphisés portant des nœuds papillon et des bonnets, prenant le thé et jouant au tennis. Plus tard, un peu comme les Beatles à l’époque de « Revolver », l’art kitty-kitsch de Wain est devenu psychédélique, ce qui est devenu la preuve d’un diagnostic posthume de schizophrénie – un diagnostic toujours controversé.

« The Electrical Life of Louis Wain » de Will Sharpe, co-écrit par Simon Stephenson, ne tente pas de régler ce débat, mais il se penche sur son potentiel fantasmagorique afin que la vie intérieure turbulente de Wain puisse être extériorisée comme une explosion dans la période. usine de bizarreries. Oscillant de manière instable entre l’exploitation du vaste répertoire d’excentricités de Wain pour la comédie et les enduisant de pathos, le film se termine si captivant qu’il oublie de parler de quoi que ce soit. Si vous ne savez pas qui était Louis Wain avant de le voir, vous ne serez que légèrement plus illuminé, et peut-être beaucoup plus irrité, après.

Le dernier d’une série de génies tourmentés joué par Benedict Cumberbatch – peut-être le premier acteur à capitaliser sur la tendance à confondre être extrêmement intelligent avec être très mince et britannique – la version du film de Wain apparaît comme un naïf chargé de tic qui , comme il l’avoue plus tard, trouve que vivre dans ce monde est tout simplement plus difficile que pour tout le monde. Portant à jamais l’expression d’un homme qui vient de sortir de la transe d’un magicien de la scène, il court de manière erratique, nage ridiculement, boxe de façon comique et parle à travers une moustache en bec de lièvre avec toute la bizarrerie tremblante et clignotante d’un oiseau qui s’est soudainement retrouvé dans un corps humain. Il a cependant ses partisans, comme Sir William Ingram (un Toby Jones chaleureusement espiègle), le rédacteur en chef d’une gazette londonienne, qui néglige le caractère non conventionnel de Wain pour se concentrer sur son style de dessin utilement rapide et ambidextre.

Les illustrations que Wain produit pour le journal – entre composer des opéras, se saigner le nez sur le ring et se livrer à son intérêt semi-mystique pour la nouvelle science de l’électricité – maintiennent à peu près Wain, sa mère et ses cinq sœurs solvables, bien que dans certaines circonstances. loin de leur gentillesse avant la mort du père de Wain. Avec Louis mal équipé pour occuper le poste de chef de famille et sa mère vague et inefficace, sa sœur Caroline (Andrea Riseborough) est entrée dans la brèche, et un harridan lancinant d’une seule note qu’il a fait de sa.

Benedict Cumberbatch et un ami chat dans « La vie électrique de Louis Wain ».

(Amazon Studios)

Les choses s’améliorent brièvement lorsque Caroline embauche Emily (Claire Foy) en tant que gouvernante des jeunes filles, mais si la romance et le mariage délirants d’Emily et Louis apportent à Wain ses années les plus heureuses, la différence de statut de classe et d’âge entre eux ne fait qu’accroître le discrédit social sur la famille Wain. Et puis, dans une tragédie préfigurée par le travail de caméra sentimental et oscillant d’Erik Wilson dans lequel des reflets d’objectif dorés ont tendance à s’embuer sur l’image comme des larmes non versées, le dingue s’effondre lorsqu’Emily est diagnostiquée avec un cancer en phase terminale.

Cela se produit le jour même où le couple trouve un chaton dans leur jardin, qu’ils adoptent – ​​tout à fait contre la convention du jour – comme animal de compagnie. Peter, comme le petit moggie noir et blanc est nommé, commence à figurer dans les dessins de Wain, et sur les encouragements de Sir William, les chats sont bientôt plus ou moins tout ce qu’il dessine. Ces images de chats, que le non-mondain Wain néglige de protéger des droits d’auteur, lui apportent une renommée transatlantique (à un moment donné, il se rend à New York pour prendre un poste pour la société Hearst). Mais sont-ils les manifestations délicieuses d’une imagination créatrice mélancolique ou les signes avant-coureurs cauchemardesques d’une maladie mentale envahissante ?

C’est une question que « La vie électrique de Louis Wain » n’est pas très intéressée à explorer. Non pas que le film ait des griffes du tout, mais en particulier en ce qui concerne l’état psychologique de Wain, il tourne autour du problème avec la plus douce des pattes. Au lieu de cela, comme une mauvaise direction, Sharpe embellit l’histoire avec l’ensemble du cabinet de grand-mère de tchotchkes cinématographiques, dont seulement certains fonctionnent. (Les incursions les mieux observées du cinéaste dans les descriptions sombres et comiques de l’instabilité mentale incluent « Black Pond » et la série télévisée « Flowers ».) parvient à vous faire croire que ce qu’elle dit n’est pas juste un tas de conneries.

Le plus souvent, les fioritures ne servent qu’à distraire : camées en voiture de Taika Waititi, Richard Ayoade et Nick Cave ; utilisation occasionnelle d’images d’appareil photo à sténopé d’antan pour décrire les terreurs nocturnes de Wain ; quelques fois plus tard quand un paysage devient pâteux et sursaturé, se brouillant dans une recréation synthétique d’une peinture. Sans parler de la décision bizarre de sous-titrer une seule scène de dialogue de chat dans un langage LOLcat si mignon («Je suis un chat», dit l’un, «J’aime sauter», dit un autre) que vous vous attendez à moitié à ce que l’un d’eux se demande s’il peut avoir du cheezburger.

Toute cette fantaisie est appliquée avec si peu de rigueur et si peu de perspicacité réelle que cela devient rapidement fastidieux, ce qui rend le temps d’exécution du film exponentiellement plus long qu’il ne l’est, sans – et c’est un défaut crucial pour les ailurophiles à la recherche de bon moment – ​​en fait nous donnant presque assez de chat. De toutes les nombreuses déceptions du film, c’est sûrement la plus flagrante. C’est presque suffisant pour qu’on accuse Sharpe d’être des horreurs ! – une personne de chien.

‘La vie électrique de Louis Wain’

Évaluation: PG-13, pour du matériel thématique et un langage fort

Durée de fonctionnement : 1 heure 51 minutes

Sortie: Commence vendredi au Landmark, Los Angeles; Centre de cinéma Laemmle Monica, Santa Monica; Laemmle Playhouse 7, Pasadena; Centre-ville de Laemmle 5, Encino; en streaming le 5 novembre sur Prime Video