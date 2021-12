Critique de « Margrete: Queen of the North »: les Danois révèlent des secrets royaux

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

De nombreuses intrigues de palais sont suscitées dans « Margrete: Queen of the North », un drame historique danois somptueux rappelant efficacement que « The Crown » n’a pas accaparé le marché des secrets de la famille royale.

Inspirée par les événements réels entourant le règne de la reine Margrete I, la souveraine du XIVe siècle dotée d’un don pour la diplomatie judicieusement élaborée, la coproduction internationale, réalisée et co-écrite par Charlotte Sieling, dissimule son fascinant matériel factuel dans des visuels épiques qui améliorer plutôt que nuire à la manœuvre à portée de main.

Margrete (interprétée magistralement par Trine Dyrholm), qui a régné de la fin des années 1380 jusqu’à sa mort en 1412, était connue comme une dirigeante sage et juste qui a réussi ce que ses homologues masculins n’ont pas pu – l’établissement d’une alliance pacifique de longue durée entre Danemark, Norvège et Suède.

Dans le but de renforcer la protection de l’Union nordique contre l’hostilité allemande menaçante, Margrete a négocié le mariage entre son fils adoptif, le roi Erik (Morten Hee Andersen) et Philippa, fille du roi anglais Henri IV.

Mais le pari de la reine déraille avec l’arrivée d’un homme (Jakob Oftebro) prétendant être son fils biologique, Olaf, qui serait décédé 15 ans plus tôt.

En fin de compte, la question de savoir si l’individu est bien son fils présumé mort ou un prétendant au trône surnommé False Olaf s’avère moins grave que les dommages que l’incertitude publique a déjà causés pour éroder l’emprise jadis de fer de Margrete sur son pays dans le yeux du monde.

Sieling maintient une maîtrise tout aussi ferme sur le matériau puissant, mais c’est la performance du titre de Dyrholm qui le fait grésiller. Un favori des réalisateurs Thomas Vinterberg et Susanne Bier, Dyrholm investit Margrete avec le stoïcisme mesuré d’une Dame Judi Dench et la compassion prudente d’une Meryl Streep, pour un effet convaincant.

Tout au long du film, le personnage et le film ne cessent de deviner si l’impulsion motrice de Margrete penche davantage dans la direction du maternel ou du machiavélique.

En anglais et danois, français, allemand, suédois et norvégien avec sous-titres anglais

Non classé

Durée de fonctionnement : 2 heures

En jouant: Commence le 17 décembre, Laemmle Royal, West Los Angeles; aussi en VOD