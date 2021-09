Critique de Martyrs Lane: Une histoire de fantômes frappante sur Shudder

in

L’horreur a le pouvoir de nous choquer, de nous déranger et de nous effrayer. Mais cela peut tout aussi bien nous émouvoir et forcer une introspection bien nécessaire. C’est le cas de Martyrs Lane, qui arrive jeudi sur le streamer d’horreur Shudder.

Le service de streaming appartenant à AMC Networks a choisi Martyrs Lane avant sa première au Festival du film Fantasia du Canada, où l’une de ses jeunes stars, Sienna Sayer, a remporté une mention spéciale Cheval Noir.

Le film est un regard réfléchi et effrayant sur la façon dont le passé peut nous hanter, et le chagrin ne peut pas simplement être enterré et oublié.

Vous pouvez regarder Martyrs Lane en exclusivité sur Shudder le 9 septembre.

Frémir

Il est temps de crier avec ce service de streaming d’horreur

Les fans de films d’horreur trouveront beaucoup à regarder avec le service de streaming Shudder. Il propose une collection de films d’horreur classiques et contemporains pour vous détendre.

Échapper au passé

À Martyrs Lane, Leah, 10 ans, vit avec sa famille dans un presbytère britannique. Entourée d’une communauté et menant une vie généralement calme, Leah perçoit néanmoins certaines tensions au-delà des querelles familiales quotidiennes.

La nuit, Leah est fréquemment réveillée par les cris inexpliqués de sa mère, mais elle est incapable de s’approcher d’elle et de la comprendre. Il y a un mur entre la mère et la fille que Leah n’arrive pas à comprendre.

Lire: Les meilleurs films d’horreur sur Netflix

Lorsque Leah commence à voir une fille apparaître la nuit, avec une peau en décomposition et de mystérieuses ailes d’ange, elle commence à déballer les traumatismes passés qui ont collé à sa mère mais restent cachés de la vue. Leah peut sentir que ce qui n’a pas été dit est lié à la fille qui lui rend visite et à l’affection retenue de sa mère.

Pendant plusieurs nuits, les filles jouent à un jeu dans lequel Leah cherche de petits indices sur ce qui afflige sa mère. Telle une archéologue familiale, elle trouve un sens aux objets banals de sa maison, parfois délibérément cachés ou même littéralement enterrés.

À travers le genre de l’histoire de fantômes, la scénariste-réalisatrice Ruth Platt explore les effets persistants du chagrin et des traumatismes. Nous sommes hantés par notre passé, et ce que nous refoulons menace toujours de revenir. Cela nous affecte ainsi que nos proches. Il ne peut pas être contenu, caché ou oublié, mais doit plutôt être traité d’une manière ou d’une autre.

La résilience tragique des enfants

Raconter l’histoire de Martyrs Lane du point de vue d’un enfant était un geste brillant. On en demande tellement aux enfants, parfois sans même le savoir. Et ils comprennent bien plus que ce que nous leur accordons.

Léa n’est pas différente. Elle sent la distance de sa mère. Et elle comprend que quelque chose de grave est arrivé. Elle sait que certains sujets sont également interdits.

Vérifier: Les meilleurs films d’horreur sur Hulu

Mais quelque chose s’aplatit dans le processus. Nous passons des rêves de Leah à sa relation tendue avec sa grande sœur, à sa lutte avec la Bible et sa propre foi à ce qui peut être un fantôme bien réel qui lui rend visite la nuit.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le point de vue de Leah est si précieux. Elle n’a pas appris à compartimenter comme les adultes de sa vie. Elle expérimente tout pleinement, sans filtre, et cela lui donne des idées avec lesquelles la plupart d’entre nous ont perdu le contact.

Martyrs Lane offre un portrait puissant de la lutte familiale et de la façon dont les choses non dites ne disparaissent pas tout simplement.

Attrapez Martyrs Lane sur Frisson le 9 septembre.