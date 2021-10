Critique de Marvel’s Guardians of the Galaxy: l’un des meilleurs jeux de l’année axés sur l’histoire – avec quelques captures

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel est une chose curieuse – à la fois l’un de mes jeux préférés de l’année et aussi indéniablement imparfait. La présentation super fluide en fait un jeu incontournable pour ceux qui mettent l’histoire en premier, cependant.

Permettez-moi d’ouvrir cette revue avec une question et une réponse. Pouvez-vous parler d’un jeu vidéo sans parler des autres jeux vidéo ? La plupart du temps, je pense que la réponse est oui – mais de temps en temps, un jeu arrive qui ne peut tout simplement pas être séparé de ses influences et de son contexte. Les Gardiens de la Galaxie est l’un de ces jeux.

Dans le cas de GotG, cet «autre jeu» est principalement Marvel’s Avengers, l’action de prestige et le croisement de jeu en tant que service de l’année dernière, qui étaient clairement somptueux en dépenses et en vision mais manquaient de cœur et d’exécution. Avengers n’a pas vraiment échoué, mais ce n’est pas exactement le succès fulgurant que l’on pourrait espérer de la propriété de cinéma la plus en vogue au monde – et cet échec perçu projette une longue ombre, qui plane sur Guardians, qui – bien qu’il s’agisse d’un jeu autonome – est également fonctionnellement une suite – le deuxième jeu Marvel de Square Enix.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Dans ce contexte pris en compte, voici la bonne nouvelle : les Gardiens de la Galaxie ne tombent pas dans le même piège que Avengers. Inversement, il tombe également dans d’autres pièges à lui tout seul. Dans l’ensemble, cela semble cependant être une expérience bien meilleure que son frère lié à la Terre – et je le recommande beaucoup plus chaleureusement.

Le principal délinquant dans Avengers, bien sûr, était ses personnages. Ce n’étaient pas des versions cinématographiques, mais des créations originales. Ils étaient valables en eux-mêmes, mais pour une raison quelconque, ils ont été accueillis avec dérision, par rapport à ces jouets contrefaits que vous trouvez dans les magasins à un dollar. Les aventures de The Astonishing Bulk et du Metal Fella ; ce genre de chose. Mon hypothèse a toujours été que le problème n’était jamais dans la conception des costumes ou dans le fait de ne pas obtenir les droits sur le visage de Downey Jr. – c’était une question d’exécution. En réussissant à construire une nouvelle version de son équipage, Guardians le prouve. À travers une histoire au rythme adroit qui n’a pas peur de prendre une pause de l’action, Eidos Montréal a livré une nouvelle version de l’équipe des Gardiens qui complète et rivalise même avec les versions cinématographiques, sortant de l’ombre projetée par les Gardiens de James Gunn pour se tenir aux côtés de son interprétation.

Ces moments plus calmes sont ceux où les Gardiens de la Galaxie d’Eidos Montréal gagnent leur vie, avec une puissante construction du monde et des personnages forts – l’ADN Deus Ex est le plus fortement exprimé. Le Milano, le vaisseau des Gardiens, change d’un chapitre à l’autre comme la Normandie de Mass Effect – vous pouvez toujours en savoir plus sur votre équipage en explorant entre les missions, tandis que les objets de collection rassemblés sur le terrain déclenchent des conversations facultatives avec vos amis. Peut-être que le meilleur exemple d’étoffe rapide d’un personnage se produit très tôt, où un flash-back dépeint une partie de la vie de Peter Quill sur Terre en tant qu’adolescent aux cheveux longs et amoureux du métal. Cette zone regorge de minuties joyeuses de construction de personnages – certaines interactives, d’autres non. Des affiches au mur représentent un mélange de films réels et fictifs des années 80. Peter possède une copie de Deathtrap Dungeon, qui est une sorte de méta clin d’œil, ayant bien sûr été écrit par l’ancien patron d’Eidos Ian Livingstone…

En fait, le jeu regorge pratiquement de ces trucs sous licence. D’une certaine manière, c’est l’un des domaines dans lesquels il se sent le plus filmique. Dans ces mêmes flashbacks d’enfance récurrents, c’est l’anniversaire de Peter – et il a un gâteau approprié sur le thème du jeu des années 80. Il aurait été facile pour Eidos Montréal d’utiliser Space Invaders – Square Enix en est le propriétaire – mais ils sont allés chercher Pac-Man de Namco, car c’est le jeu légitime et « réel » de l’époque. Il y a du poids là-dedans, comme dans beaucoup de ces ajouts ; ce ne sont pas seulement des clins d’œil aux fans, mais une construction efficace du monde. Tout cela a déjà été fait dans des jeux, bien sûr – c’est Nathan Drake en train de dîner et de jouer à Crash Bandicoot, en gros – mais c’est particulièrement efficace dans Guardians, une franchise en quelque sorte enracinée dans les obsessions de la culture pop de Peter.

L’un des éléments les plus importants de la vente de ces personnages est la représentation de l’émotion – et Guardians propose certaines des animations faciales les plus impressionnantes que j’ai vues dans un jeu de ce genre. Il y a une mise en garde ici, c’est que les scènes sont divisées en deux camps distincts – les trucs animés à la main, dirigés cinématographiquement et les conversations « dans le jeu » inversées qui ont une synchronisation labiale en conserve rigide – mais l’histoire principale bat sont fabuleusement présentés. Quel que soit le type de scène que vous regardez, ces personnages sont charismatiques comme l’enfer. Pour chaque expression étrange ou légèrement contre nature, il y en a une dizaine où les personnages sont vraiment beaux. C’est tellement bien que les Gardiens puissent s’en tirer avec quelque chose que les jeux dérangent rarement – ​​couper à des plans de réaction silencieux, où Quill grimaçant à quelque chose que Drax a dit ou Rocket bouillonnant de colère sont absolument vendus à travers l’animation.

D’autres éléments brillent de la même manière. La plaisanterie entre les coéquipiers est fantastique. J’adore le système de choix de dialogue, où il est généralement basé sur une minuterie, ce qui signifie que vous avez le choix de choses à dire ou la possibilité de ne rien dire du tout. Répondre rapidement, tôt, peut interrompre la personne à qui vous parlez au milieu d’une phrase. Cela semble organique et naturel, bien que la façon dont les choix impactent l’histoire soit plus superficielle. Un choix précoce peut annuler et ignorer une rencontre de combat difficile plus tard, mais rien d’autre. Cela n’a pas d’importance, cependant, car la récompense immédiate d’un dialogue alternatif et de rythmes de personnage est assez puissante telle quelle.

Il est difficile de parler de cette histoire en profondeur sans spoiler, donc je ne le ferai pas. Je vais rester simple et dire juste – je l’aime. C’est l’un des jeux vidéo les plus efficaces sur le plan émotionnel depuis un certain temps et se distingue du film Guardians. Il a quelques moments d’histoire ‘jouables’ particulièrement puissants qui vous donnent vraiment une pause – et je pense que c’est l’un des jeux axés sur l’histoire les plus excitants et mémorables depuis longtemps.

Le combat et le jeu instantané sont une autre histoire moins flatteuse. C’est assez amusant pour éteindre votre cerveau, mais en fin de compte, il n’est pas à la hauteur du reste du jeu. Le problème central est que le mouvement semble relativement bâclé et lâche. Cela conduit à une sensation chaotique qui correspond en quelque sorte à la façon dont vous vous attendez à ce qu’un arriviste décoiffé comme Peter Quill se batte, mal à l’aise avec ses bottes de fusée, mais trop souvent, cela ne se sent tout simplement pas bien – peut-être mieux démontré dans les échasses façon dont ses bottes jet fonctionnent pour des doubles sauts vitaux à travers le monde. Ils se sentent juste saccadés, même s’ils accomplissent assez bien la tâche.

Ce genre de sensation bâclée alimente toutes les batailles, qui sont souvent explosives et désordonnées. Comme je l’ai dit – le chaos. Il convient à l’équipage dysfonctionnel des Gardiens – mais il manque également de poids. En tant que Star-Lord, vous tirez des blasters dotés d’un rechargement actif de style Gears et de pouvoirs élémentaires que vous débloquez au fil du temps. Il y a aussi la mêlée de base. Pendant ce temps, vous pouvez faire appel aux Gardiens contrôlés par l’IA pour effectuer des mouvements spéciaux pour vous aider. Le problème est qu’il peut souvent être difficile de se concentrer sur le moment de votre rechargement avancé ou sur la capacité que vous déclenchez un coéquipier, car il se passe toujours tellement de choses. Les batailles sont chargées, et on a l’impression qu’Eidos Montréal a réduit la difficulté – donc c’est complet, mais pas vraiment très difficile, même en mode difficile.

Hors combat, vous utilisez constamment les capacités de votre équipe pour progresser dans l’environnement. Gamora doit couper à travers les choses. La fusée peut se faufiler à travers de petits espaces et pirater des panneaux, etc. Groot peut étendre ses racines et ses branches pour créer des ponts à travers les gouffres. Drax peut ramasser des objets lourds et les déplacer, vous permettant à son tour de créer des chemins en hauteur, et ainsi de suite. Pendant la majeure partie du jeu, vous devez ordonner à l’équipage d’effectuer ces actions, et c’est à vous de lire les indices environnementaux qui vous indiquent où les capacités peuvent être utilisées. Ceci est utilisé pour la progression de base mais aussi pour cacher des secrets facultatifs, comme le déverrouillage de costumes. Dans une jolie tournure de l’histoire, cependant, alors que l’équipe fusionne, certains personnages commencent à utiliser leurs capacités de traversée par eux-mêmes, au moins pour des mouvements évidents de progression de l’histoire. J’aime beaucoup cet aspect du jeu.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Tout cela pris ensemble offre un résultat qui se sent bien, mais aussi un peu fade. Une connaissance qui jouait également au jeu au début l’a décrit comme une sorte de contrefaçon de PlatinumGames, ce qui est dur et pas quelque chose avec lequel je serais d’accord – mais je vois aussi d’où ils viennent. Quoi qu’il en soit, cela n’a finalement pas d’importance. Le combat sert vraiment de véhicule pour livrer le récit, soit par le biais d’un dialogue continu au combat, soit en vous voyant d’une scène à l’autre. L’histoire est l’endroit où se trouve l’argent – et on a l’impression que le jeu le sait.

En esquivant le guff enthousiaste du jeu en tant que service, Guardians of the Galaxy peut se concentrer sur quelque chose de plus convaincant – même si vous ne le jouerez pas aussi longtemps. Pour son autonomie de plus de dix heures, vous vivrez une aventure passionnante, captivante, amusante et étonnamment sincère. Le jeu construit autour de ce cadre narratif n’est pas bouleversant – mais il s’agit d’un échafaudage suffisant pour permettre à l’histoire de briller. Vous devez comprendre dans quoi se lance Marvel’s Guardians of the Galaxy – mais si vous le faites, l’un des meilleurs jeux narratifs de l’année vous attend. Éteignez votre cerveau, livrez-vous à son histoire et vous trouverez de quoi vous amuser.

Avis de non-responsabilité : joué sur Xbox Series X, code fourni par l’éditeur.