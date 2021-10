Critique de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’: Rockin’ ‘Round The Galaxy

Après le lancement désastreux de Marvel’s The Avengers (basé sur les super-héros très populaires) l’année dernière, je n’avais pas beaucoup d’espoir pour le jeu Guardian’s of the Galaxy d’Eidos-Montréal.

Les Avengers ont en quelque sorte fait de la prise de contrôle de la plus grande équipe du monde une fête fastidieuse, et je craignais qu’un autre jeu publié par Square Enix n’ait des problèmes similaires. Heureusement, les développeurs derrière les Gardiens de la Galaxie de Marvel ont décidé de se pencher sur ce qui fait de la propriété un favori des fans. Le résultat est une aventure solo rappelant la série de films.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel Prix : 59,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Critique des Gardiens de la Galaxie de Marvel : histoire

Bien qu’ayant le même nom que le film, Marvel’s Guardians of the Galaxy n’est pas connecté à l’univers cinématographique Marvel. Il n’est pas non plus lié à la série de bandes dessinées, ni à la suite de l’aventure Telltale Games. Au lieu de cela, il s’agit d’une nouvelle continuité établie des années après la guerre galactique contre Thanos.

Bien qu’ils soient des héros de guerre, les Gardiens ne vont pas très bien. Ils occupent toujours des emplois de fond pour joindre les deux bouts, et l’un d’entre eux les emmène dans la zone de quarantaine, une zone que le Nova Corps a entourée d’un champ de force pour contenir des armes abandonnées et des navires de la guerre. Un client veut que les Gardiens entrent dans la zone et obtiennent un monstre pour leur ménagerie.

Malheureusement pour Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot, un vaisseau du Nova Corps les repère alors qu’ils quittent la zone, et ils reçoivent une lourde amende. Un traqueur est installé dans leur navire, le Milano, et ils n’ont que peu de temps pour payer l’amende ; sinon, leur navire sera désemparé et un mandat d’arrêt sera émis contre eux. La tentative des Gardiens de payer leur amende les entraîne dans une situation qui menace la galaxie, et ils doivent la résoudre à contrecœur avant qu’il ne soit trop tard.

Le jeu montre la relation entre les Gardiens avec une profondeur surprenante. Bien qu’il y ait beaucoup de manigances rapides et amusantes auxquelles les fans s’attendent, vous avez la possibilité d’en apprendre davantage sur le passé, les aspirations et les sentiments de chaque membre de l’équipe pendant les temps d’arrêt entre les missions sur le Milan. De plus, il existe des objets dispersés dans le jeu qui peuvent débloquer d’autres conversations, ce qui incite les joueurs à explorer les niveaux. Par exemple, trouver un harnais de contrôle débloquera une conversation avec Rocket sur ses origines sur Halfworld.

La narration et le rythme des Gardiens de la Galaxie de Marvel me rappellent beaucoup Mass Effect. Comme cette série, vous pouvez faire des choix qui affectent une mission. Vous incarnez Star-Lord, et en tant que leader, votre réaction à une situation influence l’attitude du groupe. Par exemple, il y a un moment dans le jeu où Drax suggère de lancer Rocket à travers un gouffre afin qu’il puisse appuyer sur un interrupteur pour étendre un pont. Si vous choisissez de l’encourager, Rocket activera le pont, mais il sera fou et refusera d’aider dans une situation similaire plus tard dans la mission. Aucune de ces décisions n’a de conséquences énormes, mais cela donne au jeu une certaine rejouabilité car il existe des réactions, des scènes et parfois des chemins de mission alternatifs en fonction de ce que vous choisissez.

Revue du jeu Guardians of the Galaxy : gameplay

Vous jouez tout le jeu en tant que Peter Quill, alias Star-Lord, du point de vue de la troisième personne. Le gameplay est un mélange d’exploration, de résolution d’énigmes et de combat. Pour la plupart, vous traverserez des zones et utiliserez les bottes à réaction, les armes à feu et les capacités des autres Gardiens de Star-Lord pour atteindre un objectif particulier.

Chaque gardien a une spécialité qui peut aider l’équipe à surmonter les obstacles. Drax soulève des objets lourds, Gamora peut trancher et couper en dés, Rocket peut tenir dans de petits endroits et travailler avec la technologie, et Groot peut former des ponts de vigne ou lier des objets. La nécessité de faire appel à votre équipe pour vous aider à traverser le jeu ajoute au sentiment de travail d’équipe. Il aurait été facile de laisser Star-Lord tout faire pendant que les autres suivent, mais les développeurs ont beaucoup réfléchi pour s’assurer que chaque gardien ait une chance d’être utile.

Malheureusement, la galaxie est un endroit dangereux et les Gardiens se retrouvent souvent au bout d’un pistolet, d’une épée, d’une griffe ou d’un autre instrument de combat. Le combat dans ce jeu rappelle Final Fantasy 7 Remake. Chaque ennemi a deux barres, la santé et le décalage. De nombreux ennemis ordinaires peuvent simplement être pilonnés jusqu’à ce qu’ils tombent, mais les plus coriaces vous obligeront à remplir leur jauge de décalage. Une fois qu’un ennemi est chancelé, il arrête d’attaquer et ses défenses sont abaissées, ce qui permet à l’équipe de lui tirer dessus pendant une courte période. Le travail d’équipe entre en jeu ici, ainsi que certains gardiens sont meilleurs pour faire des dégâts, et d’autres excellent pour augmenter le décalage.

Comme beaucoup d’autres titres, ce jeu a quelques éléments de construction de statistiques légers. Il existe des avantages à débloquer qui améliorent les capacités de Star-Lord. En outre, des capacités peuvent être débloquées pour chaque gardien en battant des ennemis et en passant au niveau supérieur. Bien que vous ne puissiez pas contrôler directement les autres Gardiens, vous pouvez leur demander d’exécuter des attaques spéciales sur les ennemis, ce qui se traduit par un système de combo intéressant. Vous pouvez demander aux Gardiens d’utiliser leurs capacités chaque fois qu’ils sont chargés, mais pour qu’ils soient les plus efficaces, vous devez garder à l’esprit quel Gardien excelle dans quoi. Par exemple, vous pouvez demander à Groot de maintenir un groupe d’ennemis avec des vignes afin que Rocket puisse facilement les frapper avec un explosif. Alternativement, vous pouvez faire appel à Drax pour décaler un ennemi avec un puissant combo afin que Gamora puisse faire un maximum de dégâts avec son épée.

Les armes de Star-Lord apportent également une certaine stratégie dans le jeu. Les joueurs acquerront quatre attaques élémentaires différentes au cours du jeu, et l’utilisation du bon type d’élément peut détruire les boucliers ennemis et remplir rapidement leur chance. Ils peuvent également être utilisés pour résoudre des énigmes et dégager des chemins pour l’équipe.

L’arsenal des Gardiens est complété par la réunion de groupe. Star-Lord peut appeler les autres Gardiens pour une réunion lorsque les choses se compliquent (et que le bon compteur est plein). Les joueurs doivent écouter attentivement les préoccupations de l’équipe. Ensuite, répondez avec le bon choix pour obtenir un boost d’attaque pour tout le monde. Sinon, vous remplirez toujours la santé de tout le monde, mais seul Star-Lord obtiendra le buff d’attaque amélioré.

Malheureusement, le jeu n’est pas exempt de bugs. J’ai eu des problèmes avec un softlock de progression lorsque Rocket ne se déplaçait pas vers un panneau et ne l’utilisait pas, et lorsque j’exécutais un caucus, l’équipe n’a tout simplement jamais commencé à parler. Ceux-ci ont été résolus en rechargeant le dernier point de contrôle. Heureusement, le jeu s’auto-sauve judicieusement, mais c’était quand même agaçant.

Critique des Gardiens de la Galaxie de Marvel : graphismes et sons

Ce jeu Guardians n’est pas tout droit sorti du MCU. Ce point décevra les fans. Ces personnages sont plus la version Joe Everyman de l’équipe. Alors que Drax, Groot et Rocket sont assez proches de leurs homologues hollywoodiens, Starlord et Gamora sont décidément moins glamour que Chris Pratt et Zoe Saldana. Cependant, cela fonctionne et les rend un peu plus compréhensibles à mes yeux. Star-Lord n’est qu’un enfant de la Terre. Gamora est un orphelin qu’un mégalomane a adopté, et qui remonte vraiment à la surface sans le pouvoir des étoiles.

Les personnages et les costumes originaux de ce jeu lui confèrent un look unique qui maintient l’ambiance des Gardiens de la Galaxie sans le lier trop fermement à une quelconque continuité. Les joueurs peuvent également trouver des costumes en explorant des niveaux, certains originaux et certains basés sur des tenues d’autres continuités. J’adore me déguiser et j’étais constamment vigilant pour avoir une chance de choisir l’un des douze costumes par personnage.

Bien sûr, le son est fantastique et il y a beaucoup de musique sous licence ici pour déchiqueter les méchants. L’amour de Peter pour le rock le relie à son passé, et le jeu ne serait pas le même sans une bande originale de tueur.

Les doubleurs font également un excellent travail avec les personnages. Étonnamment, je n’ai repéré aucun des noms les plus importants ici. Même si j’aime Nolan North, Troy Baker et Laura Bailey, il serait difficile avec des personnages ainsi établis de ne pas se sentir comme « Nolan North en tant que Star-Lord ». Notamment, Brandon Paul Eells, qui a joué Drax dans Les Gardiens de la Galaxie de Telltale reprend le rôle ici et fait un travail fantastique.

Critique des Gardiens de la Galaxie de Marvel : Verdict

Marvel’s Guardians of the Galaxy est une expérience merveilleuse qui fait un excellent usage de sa licence. Le principal problème avec Marvel’s Avengers est que l’IP n’était qu’une vitrine pour le gameplay. Supprimez les Avengers, et ce jeu serait à peu près le même.

Le fait que ce jeu soit un jeu des Gardiens de la Galaxie est profondément ancré dans son cœur. Le gameplay est un véhicule pour vous plonger dans une aventure avec les Gardiens. Cette synergie entre le décor et le gameplay rend ce jeu incroyablement immersif. Pendant que vous jouez, il est difficile de ne pas considérer les Gardiens comme vos amis, et à la fin, il est difficile de dire au revoir.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est un excellent exemple de la façon d’adapter une IP existante dans un jeu vidéo, et j’espère que d’autres studios en prendront note. Ce jeu (et Star Wars Jedi: Fallen Order) sont les jeux sous licence à battre maintenant.

