Critique de Marvel’s Guardians of the Galaxy : un sacré bon jeu vidéo de super-héros

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel m’ont vraiment surpris. Je m’attendais à un tarif standard d’action-RPG à succès peint avec un brillant nostalgique des années 80 qui ne susciterait jamais une émotion plus significative que « cool, ils ont les droits sur Blondie ! » Et tandis que les développeurs d’Eidos Montréal ont effectivement obtenu les droits de Blondie et d’une foule impressionnante d’autres piliers des années 80, j’ai été choqué de découvrir un jeu qui avait tellement de cœur et de profondeur émotionnelle qu’à plusieurs reprises, je me suis surpris à chuchoter un « putain » à l’écran. Bien que le combat puisse être un peu fastidieux, chaque gardien et à peu près tous les non-gardiens sont si bien écrits et exprimés que cela ne vous dérange pas de vous efforcer d’aborder les éléments juteux du développement du personnage.

Les Gardiens de la Galaxie n’ont absolument rien à voir avec l’univers cinématographique de Marvel et embrasse à peine la continuité comique, bien que certaines des histoires des personnages introduites dans les films s’appliquent toujours. Peter Quill, alias Star-Lord, est toujours un homme arraché à la Terre dans les années 80 pour vivre une vie impossible dans l’espace avant de nettoyer son acte. Gamora est la fille adoptive devenue visage de Thanos. Drax est un guerrier veuf de la planète Katath qui est incapable de comprendre le sarcasme. Rocket est une expérience spatiale qui a mal tourné ou qui a bien fonctionné selon la perspective, et Groot est toujours la créature arborescente tri-syllabique que seule Rocket comprend.

Nous rattrapons les Gardiens 12 ans après la fin d’une guerre intergalactique qui a vu Thanos et l’impitoyable empire Chitauri vaincus. Vous incarnez Peter Quill, pilote du vaisseau spatial Milano et chef des tout nouveaux Gardiens de la Galaxie, un groupe de mercenaires qui fera littéralement n’importe quoi pour de l’argent. Les amis et collègues de Peter sont des gens piquants et égoïstes qui apprennent encore à se connaître, et c’est votre travail de les garder en ligne du mieux que vous pouvez pendant que vous vous frayez un chemin en ruinant puis en sauvant la galaxie.

Les personnages de ce jeu sont incroyables, et j’aime chacun d’entre eux, même ceux que je n’aimais pas vraiment dans les films. Pour éviter d’empiéter sur la ressemblance des acteurs, tous les personnages ressemblent à des versions de marque Wal-Mart de leurs homologues de cinéma. C’était rebutant au début, mais j’en suis venu à préférer les sosies de Guardian de l’étrange vallée. Drax le Destructeur n’a jamais bougé mon aiguille, si vous voyez ce que je veux dire. Dave Bautista est un beau mec, mais je n’étais tout simplement pas attiré par son Drax. Et bien que game-Drax ait la même personnalité incroyablement sèche et (principalement) le même look que movie-Drax, il y a une tendresse envers lui que nous n’avons tout simplement pas vue dans les films. Son agressivité et sa violence extrêmes ne sont qu’un écran de fumée cachant un homme qui pleure encore tranquillement le meurtre de sa femme et de son enfant par Thanos.

Au début du jeu, vous devez souvent défendre Gamora (la fille du meurtrier de sa famille) contre lui, en le corrigeant lorsqu’il l’appelle « assassin » au lieu de son nom. À la fin du jeu, lorsque tous les Gardiens ont décomposé leurs morceaux les plus durs et les plus épineux, Drax commence à appeler Gamora par son nom tout seul, et il dit l’une des lignes les plus douces que j’ai jamais entendues dans un jeu vidéo – disant que s’ils meurent dans leur quête, il demandera à son dieu s’il y a de la place pour ses amis dans son paradis. Naturellement, je suis tombé amoureux instantanément. Cela ne fait pas de mal non plus que Drax soit un himbo physiquement compétent qui bouge ou jette toujours des objets lourds tout en étant torse nu. Disons simplement que Drax pourrait me détruire à tout moment.

Square Enix

Rocket Raccoon a été une autre surprise pour moi. Au début du jeu, vous avez la possibilité de lancer Rocket comme un ballon de football à travers un gouffre afin qu’il puisse pirater un panneau qui créera un pont que le groupe pourra utiliser pour traverser. Rocket, naturellement, s’oppose à ce traitement. Si vous choisissez l’option lancer (comme je l’ai fait), Rocket est furieux – non pas à cause des lésions corporelles, mais parce que vous avez violé son autonomie. Rocket Raccoon est un Looney Toon; c’est un raton laveur grossier qui fait exploser les choses. Haha très drôle. Il est facile de le rejeter comme une blague – ce qui est exactement la façon dont il est traité dans le film – et il aurait été très facile, même prévu, que le jeu continue de s’appuyer sur cette caractérisation sans examiner ce que Rocket en pense. Bien qu’il ait l’apparence d’une minuscule créature des bois mangeuse d’ordures, Game-Rocket refuse de laisser les gens le traiter comme moins qu’un humain. Le moment est un très bon exemple du système de choix/conséquences du jeu car lorsque vous le lancez, Rocket ne vous laissera pas l’oublier, et il vous fait vous sentir comme une merde, qui, si vous le lancez, vous sommes.

Le choix dans ce jeu est vraiment bien fait. Le jeu traite vos décisions avec suffisamment de poids pour qu’elles se sentent importantes tout en apportant des changements intéressants dans la présentation des choix. Comme la plupart des jeux avec une mécanique de choix, les options sont présentées sous forme de boîte de dialogue sur une minuterie. Le jeu s’interrompt et vous avez tellement de secondes pour faire votre choix avant que l’action ne reprenne avec une petite boîte « Le personnage s’en souviendra » à la manière des jeux Telltale d’antan. Tard dans le jeu, au milieu du combat, Gamora dit qu’elle va courir après le méchant qui s’échappe. Dans cette situation, il n’y avait pas d’arrêt et pas de boîte de dialogue ; par conséquent, je ne savais pas qu’il y avait un choix à faire à l’époque. L’arène de combat a été configurée de manière à ce que vous puissiez suivre Gamora ou continuer le combat avec Rocket, Groot et Drax. Voulant soutenir mon amie, je lui ai couru après. La plate-forme sur laquelle je courais a explosé, me jetant dans ce qui aurait été une chute mortelle, mais Gamora s’est précipitée pour me sauver, lui refusant ainsi la poursuite. Puis une boîte est apparue : « Gamora est furieuse que vous ne l’ayez pas laissée chasser le méchant. » J’étais abasourdi, ignorant que je prenais une décision là-bas, impressionné par la façon dont Eidos Montréal a changé la façon dont le choix était présenté, le changeant du morceau de texte attendu que vous sélectionnez comme choisir une liste à quelque chose que vous faites faire à votre personnage.

Les personnages sont vivants dans Guardians, et cela en fait le plus grand attrait du jeu. Ils réagissent à ce que vous faites et aux choix que vous faites. Gamora m’a souvent parlé de ne pas lui faire confiance pour s’en prendre seule au méchant, et si vous vous promenez pour explorer un coin ou un recoin caché à la recherche de l’un des nombreux objets de collection du jeu, ils vous appellent dessus, vous reprochant de perdre du temps.

Le combat est la partie la moins agréable du jeu, mais ce n’est pas un gros problème. En tant que Peter, vous êtes équipé de pistolets qui tirent des balles élémentaires, et vous pouvez également commander vos Gardiens, en leur faisant exécuter l’une des trois capacités standard ou un super-mouvement spécial. Une fois que vous avez maîtrisé le système de décalage, les propriétés élémentaires et l’émission de commandes, le combat devient une expérience par cœur à endurer en grande partie plutôt qu’à apprécier. Il y a juste assez de variété dans les faiblesses ennemies, les dangers environnementaux et les capacités pour que l’enchaînement de combos réussis ne soit pas très répétitif, mais le combat n’est tout simplement pas là où ce jeu brille. Les ennemis ne sont pas difficiles, ils prennent du temps, et lorsque les chaînes de jeu combattent des sections dos à dos remplies des types de monstres les plus gros et les plus costauds, cela devient une corvée. Il y a une séquence particulièrement impardonnable vers la fin qui était un couloir sans fin d’arènes de combat sans sections de plate-forme intercalées pour briser l’action. C’était la partie la plus fastidieuse du jeu.

Je n’aimais pas non plus les commandes. C’était trop facile de croiser mes fils, déclenchant un groupe alors que je voulais dire à Rocket de lancer une grenade. Les caucus sont une capacité ultime qui améliore soit vous, soit l’ensemble de votre groupe, selon le choix de dialogue que vous faites. Ils ont commencé comme une petite gâterie mignonne, mais sont rapidement devenus très rassis. Dans un jeu qui est extrêmement bon avec la façon dont les personnages réagissent aux événements dans leur contexte, les caucus sont une étrange aberration. Les commentaires du Guardian ne sont jamais appropriés à la bataille, et si vous en déclenchez un pendant un combat de boss, ils ne mentionnent même pas qui vous combattez. Les caucus sont également une source inattendue d’hilarité. En plus de fournir un buff et un soin aux membres du groupe, un groupe jouera également une chanson de la liste des hits des années 80 susmentionnée de manière totalement aléatoire. Je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à une chanson stimulante des années 80, je ne pense pas à « Bad Reputation » ; Je pense à « Wake Me Up Before you Go-Go. » Le jeu s’accordait… fréquemment. Dans toute ma partie, je n’ai jamais eu une seule fois « Holding Out For A Hero » de Bonnie Tyler après un caucus, même si cette chanson a été jouée pendant chacune des vidéos promotionnelles du jeu. J’ai tenu pour un héros, et personne n’est venu.

Comme beaucoup, j’ai apprécié la duologie du film Les Gardiens de la Galaxie plus que je ne le pensais. C’est la même chose pour les Gardiens de la Galaxie de Marvel. Il aurait été facile d’étirer la peau d’une intrigue de film de super-héros typique sur les os d’un jeu d’action standard et de l’appeler un jour – un peu comme la plupart des Avengers de Marvel. Mais les Gardiens ont défié d’être une carcasse de chair sans vie pour être à la place une créature vivante et respirante avec un cœur qui bat et saigne sur tout l’écran.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est disponible dès maintenant sur PlayStation, Xbox, Switch et PC.