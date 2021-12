Critique de « Marx Can Wait »: Marco Bellocchio sur le suicide de son frère

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Les vacances sont le moment où de nombreuses familles espèrent une convergence pacifique au lieu d’un conflit éruptif, ou au moins de la chaleur au lieu de l’angoisse. Lorsque le cinéaste italien Marco Bellocchio (« Les poings dans la poche », « Le traître ») a rejoint sa famille élargie en décembre 2016 pour une réunion multigénérationnelle très attendue dans leur ville natale de Plaisance, il a vu une opportunité d’adresser un chagrin de longue date qu’il pouvait sentir chez ses frères et sœurs aînés : la vie trop brève de son frère jumeau, Camillo, qui s’est suicidé en 1968 à l’âge de 29 ans.

Des conversations filmées ont suivi avec ses cinq frères et sœurs survivants, tous dans leurs années 80, et la sœur de la petite amie de Camillo – plus un prêtre et un psychiatre pour faire bonne mesure. Ceux-ci forment le cœur du documentaire profondément personnel de Bellocchio « Marx Can Wait », une sorte d’analyse rédemptrice et de confessionnal sur la place de Camillo dans leur grande famille catholique émotionnellement chaotique, et l’effet de sa mort sur l’art et la psyché du réalisateur.

Le spectateur est en quelque sorte invité à une fouille inhabituellement ouverte, éclairante, mais jamais sciemment inconfortable, de souvenirs, de regrets et de spéculations. Augmenté de photos de famille, d’images d’archives et de clips allusifs des films plus semi-autobiographiques de Bellocchio, « Marx Can Wait » n’aurait pas pu être un projet facile à réaliser pour le réalisateur – la culpabilité est une note omniprésente dans la tristesse. Mais même dans sa forme la plus émotionnellement maladroite ou lâche, cela signale une sensibilité cinématographique où Bellocchio – dont la carrière de près de 60 ans a été construite sur un rendu provocateur des fractures sociales et politiques qui l’entourent – ​​est agréablement opposé à voir son propre passé à travers la rose. – des verres colorés.

Le portrait de Camillo qui émerge est celui d’un garçon sensible d’après-guerre devenu un jeune mécontent des années 50 dont l’absence de but était en partie due au manque d’estime de soi qu’il ressentait lorsqu’il se comparait à ses frères ambitieux et accomplis. Les photos et les images de la maison révèlent non seulement une beauté délicate et gardée – un peu du « mauvais garçon sympathique », comme l’un de ses frères se souvient qu’il était – mais aussi un « voile de mélancolie » qui ne l’a jamais quitté. Les frères et sœurs admettent être aveugles à la douleur réelle qui se cache derrière. Les détails de la vie et de la mort de Camillo – ce qu’il a dit, fait, écrit – deviennent des tremplins pour des conjectures teintées de culpabilité. Tout cela est très humain, naturellement désordonné et naturellement émouvant.

La lutte pour comprendre certains types de souffrance est illustrée dans l’histoire derrière le titre. Lorsque la star du réalisateur était ascendante à la fin des années 60 après ses débuts (encore) puissants, « Fists », annonçait un nouveau cinéma italien plus audacieux, plus subversif et politique, Bellocchio a essayé de convaincre son frère que tout ce dont il avait besoin était la même révélation dont il avait besoin. ‘avais eu sur le changement révolutionnaire. Camillo a simplement répondu : « Marx peut attendre. J’ai d’autres besoins. Ce serait leur dernière conversation.

Des années plus tard, Bellocchio s’est approprié cette ligne pour son film de 1982 « Les yeux, la bouche », dans lequel il dépeint les retombées familiales du suicide d’un jumeau. De brefs extraits de ce film et d’autres où le réalisateur aborde la mort, le suicide, la maladie mentale et le deuil familial parlent de l’un des thèmes les plus fascinants de ce film – la relation entre les traumatismes, la créativité et la guérison.

Non pas que Bellocchio dise qu’il a résolu quoi que ce soit en continuant à revenir sur cette tragédie dans son travail. C’est à l’honneur de ce cinéaste rigoureusement intellectuel et qui se remet en question de ne pas présenter ces pans de son œuvre comme autre chose que des tentatives de conscience pour donner un sens à tout cela. Dans une certaine mesure, Bellocchio a fait « Marx Can Wait » pour qu’il puisse accepter qu’il y ait une insuffisance dans une telle entreprise et que tout ce que quelqu’un comme lui puisse faire, c’est continuer à faire des films aussi honnêtement que possible. Ce simple sentiment poignant sur la perte et le temps est présent dans les images finales de ce souvenir austère : une succession de photographies de lui-même et de Camillo côte à côte à travers les années, dans lesquelles seul Bellocchio continue de vieillir.

« Marx peut attendre »

En italien avec sous-titres anglais

Non classé

Durée de fonctionnement : 1 heure 31 minutes

En jouant: Commence le 15 décembre, Laemmle Monica, Santa Monica