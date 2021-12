Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Dans les premiers instants de « Mères parallèles » de Pedro Almodóvar, une madrilène nommée Janis (Penélope Cruz) dépose une demande d’ouverture d’une fosse commune, couche avec un anthropologue musclé et – réduit à neuf mois plus tard – donne naissance à une petite fille. Almodóvar n’a jamais eu peur d’en jeter beaucoup sur ses téléspectateurs, et ce résumé pourrait à première vue suggérer un exercice narratif incongru, un mélange imprudent d’absurdité distinguée et de gravité historique. Mais il n’y a rien de tendu à distance dans ce que nous voyons ; le réalisateur, bien dans sa maîtrise de la fin de la période à 72 ans, se glisse maintenant si habilement entre différents registres émotionnels que vous pouvez vous demander s’il y a même une grande différence. Tout ici est connecté et l’histoire coule et coule, atteignant un élan à couper le souffle qui ne révèle sa conception complexe que rétrospectivement.

Almodóvar, qui se plaisait autrefois à jouer l’artiste méchamment transgressif et le délinquant fiable des sensibilités bourgeoises, invite maintenant une sorte d’indignation plus réfléchie. Ce charnier, explique Janis très tôt, contient les restes physiques de plusieurs hommes de son village natal (y compris son arrière-grand-père) qui ont été exécutés par le régime franquiste en juillet 1936, au début de la guerre civile espagnole. L’amant de Janis, Arturo (Israël Elejalde), est un anthropologue médico-légal qui la guide pour surmonter les obstacles bureaucratiques du processus d’exhumation. Quant au bébé, c’est une heureuse surprise et la première d’une longue série – un rappel que même un complot entouré de tant de mort peut offrir la possibilité d’une nouvelle vie.

L’arrivée de la fille de Janis, Cecilia, met en mouvement son propre éventail vertigineux de possibilités. Le jour où elle accouche, Janis se retrouve à partager une salle d’accouchement avec une adolescente sensible aux yeux tristes nommée Ana (Milena Smit, excellente). Les femmes se lient sur leur expérience partagée; les deux donnent naissance à des filles le même jour, et dans les deux cas le père de l’enfant n’est pas sur la photo. Cela deviendra un thème récurrent. Le propre père d’Ana, jamais vu, la traite comme une gêne et sa grossesse comme un fardeau. Sa mère, Teresa (Aitana Sánchez-Gijón), offre un toit au-dessus de la tête d’Ana, mais est trop occupée par sa carrière d’actrice florissante pour lui apporter le soutien émotionnel dont elle a besoin.

Teresa n’est que trop douloureusement consciente de ses échecs en tant que mère, mais Almodóvar refuse de la juger trop sévèrement, ce qui ne conviendrait guère à son tempérament chaleureux et indulgent. Il a un faible pour les actrices, pour sa part, et un œil compatissant pour les mères (et filles) de tous bords. C’est typique de sa générosité qu’il laisse la place à Teresa de raconter son histoire avec ses propres mots. Plus généreux encore, il laisse Ana, malgré ses expériences de négligence parentale, trouver son propre épanouissement inattendu dans la maternité précoce. Sa petite fille, Anita, lui fait autant de plaisir que la petite Cecilia l’est pour Janis.

Mais c’est Janis qui donne à ce mélodrame son cœur élancé et douloureux, et à chaque instant, elle dégage un rayonnement à la fois terre-à-terre et positivement d’un autre monde. Cruz, dont la performance a remporté les éloges du jury du Festival international du film de Venise et, plus tôt ce mois-ci, du Los Angeles Film Critics Assn., est une héroïne d’écran aussi complexe et captivante qu’elle l’était dans « Volver », jusqu’à maintenant sommet de sa longue et enrichissante collaboration avec Almodóvar. Dans « Parallel Mothers », elle se retrouve au cœur d’une leçon d’histoire qui donne à réfléchir, une histoire d’amour passionnée et, pas pour la première fois, une célébration éclatante de la maternité.

Janis est également le détective principal dans ce qui s’avère être un roman policier historique et généalogique, comme le signalent les touches hérissées de thriller de la partition extrêmement émouvante d’Alberto Iglesias. Il est significatif que Janis travaille comme photographe indépendante et que pour une grande partie de ce film, ses yeux soient les nôtres. Nous passons beaucoup de temps à regarder à travers l’objectif de son appareil photo, parfois des ceintures et des sacs à main de créateurs à vendre, parfois des visages et des corps qui orneront les couvertures de magazines. Bientôt, le regard de Janis se fixera sur des choses bien plus troublantes, qu’il s’agisse d’un visiteur inattendu ou d’un document rempli de secrets explosifs.

Ces secrets valent la peine d’être découverts par vous-même. Dans le même temps, Almodóvar n’est pas trop investi pour tirer l’herbe sous le pied de son public. De temps en temps, il taquinera certaines de ses propres révélations, comme pour suggérer – avec une sagesse dont plus d’écrivains, de réalisateurs et de spécialistes du marketing de studio devraient tenir compte – que chaque bon choc narratif est un moyen d’atteindre une fin émotionnelle et thématique, pas un fin en soi. Vous pouvez avoir une idée de l’endroit où les « mères parallèles » se dirigent dès le début, même si vous auriez du mal à deviner ce qui vous attend une fois arrivé. Autant dire que si le destin et les coïncidences jouent un rôle plus important que jamais dans l’œuvre d’Almodóvar, c’est la façon dont ses personnages gèrent les surprises qui leur sont infligées, plus que les surprises elles-mêmes, qui donne à cette histoire sa force émotionnelle bouleversante.

Comme toute héroïne almodovarienne digne de ce nom, Janis peut être irritable, égoïste et magnifiquement indisciplinée, des qualités qui la rendent intéressante et intéressante. Mais Cruz a une capacité rare à rendre la bonté irrésistible, et Janis n’est jamais plus magnétique que lorsqu’on la voit faire preuve de décence et de gentillesse envers les femmes qui l’entourent : envers une Teresa culpabilisée et, surtout, envers Ana, qui devient bientôt un habitué de l’appartement de Janis. Ici, au milieu d’interludes culinaires délicieux et de magnifiques carreaux de dosseret, Almodóvar met en scène une scène domestique confortable dans laquelle l’amitié toujours plus profonde des femmes est contrebalancée par une tension croissante.

Une partie de cette tension est émotionnelle; une partie est générationnelle. Malgré leurs différences d’âge, de perspectives et d’expérience, Janis et Ana sont unis par ce qu’un personnage appelle « l’instinct maternel », mais comme Almodóvar et ses splendides acteurs l’indiquent clairement, cet instinct a une variété infinie de manifestations. Il y a quelque chose de légèrement (mais pas exclusivement) maternel dans les conseils protecteurs que Janis donne à Ana. Et même à son plus sinueux, le mélodrame ne perd jamais son fondement dans les banalités quotidiennes de l’éducation des enfants : la logistique des berceaux et des tapis de jeu, des moniteurs pour bébé et des tables à langer. « Parallel Mothers » ferait une double facture particulièrement riche avec « The Lost Daughter » féroce et perspicace de Maggie Gyllenhaal, un autre portrait de femmes qui, comme Janis et Ana, doivent négocier les exigences du travail et de la maternité.

Et, bien sûr, il s’adapterait parfaitement à n’importe quel nombre de classiques de Cruz-Almodóvar, y compris « Volver », « Pain & Glory » (dans lequel Cruz jouait un substitut fictif pour la mère du réalisateur) et, suprêmement, « Tous À propos de ma mère. Tout cela risque de faire paraître « Parallel Mothers » sans imagination ou répétitif, comme s’il était possible de se lasser des couleurs vives et ravissantes de la cinématographie de José Luis Alcaine et de la conception de la production d’Antxon Gómez. Ou, d’ailleurs, de splendides habitués d’Almodovar comme Rossy de Palma, qui apparaît ici comme le meilleur ami de Janis, et Julieta Serrano, qui a un bref rôle comme l’une des nombreuses femmes en deuil du pueblo de Janis.

L’image du pueblo lui-même domine l’œuvre d’Almodóvar, un rappel toujours présent de son enfance et des femmes qui ont fait des huttes et des grottes une communauté. Mais c’est la première fois que le cinéaste est directement confronté au traumatisme non guéri de la guerre civile espagnole – un sujet qui, comme le souligne Janis, est toujours accueilli avec une ignorance et un malaise généralisés, ainsi que la colère des Espagnols de droite qui préféreraient que le passé reste commodément enterré. Dans une intrigue secondaire clé, nous apprenons que Teresa a décroché le rôle principal dans une production de « Doña Rosita the Spinster », l’une des dernières pièces écrites par Federico García Lorca avant son assassinat en 1936.

Almodóvar n’insiste pas sur la référence ou sa signification tragique ; un spectateur pourrait facilement le manquer, ce qui me frappe dans le cadre de son propos. Mais le génie de « Parallel Mothers » réside dans la manière dont il rassemble tant de préoccupations de son créateur – le courage héroïque des femmes, l’absence tragique des hommes – et les réoriente dans une direction inattendue et tout à fait nécessaire. Il découvre qu’Almodóvar fait quelque chose de nouveau en faisant ce qu’il a toujours bien fait : trouver la grâce et la beauté au milieu de la souffrance et garder la mémoire vivante.

« Mères parallèles »

En espagnol avec sous-titres anglais

Évalué : R, pour une certaine sexualité

En jouant: Commence le 24 décembre au Landmark, dans l’ouest de Los Angeles