Critique de Merry Wives : la mise en scène de The Public est un triomphe vertigineux

Le théâtre en direct fait son retour prudent à New York. Broadway garde toujours un œil sur les plans d’ouverture en septembre et un autre sur les taux de transmission croissants de delta, mais les plus petits théâtres commencent prudemment et prudemment à ouvrir leurs portes. Dans l’un d’eux – le théâtre Delacorte en plein air emblématique de Central Park – Shakespeare in the Park a a ouvert les bras pour la nouvelle production exubérante entièrement noire de Saheem Ali de Merry Wives.

«Une célébration de la joie et de la vitalité des Noirs», lit-on d’un côté de l’affiche. « Bienvenue à New York », lit l’autre.

L’été dernier, le Delacorte s’est éteint pour la première fois en 67 ans d’histoire. Cet été, sa nouvelle production présente quelques contraintes. Le spectacle ne dure que 110 minutes, afin d’éviter un entracte et les mélanges qui l’accompagnent. Il n’y a que 12 comédiens dans la compagnie, de sorte que personne n’a à partager une loge. Les membres du public ne sont autorisés à retirer leurs masques que s’ils ont présenté une preuve de vaccination et sont assis dans la section immunisée, tandis que les participants des sections non vaccinées sont assis dans des nacelles socialement éloignées et doivent se masquer lorsqu’ils ne mangent pas ou ne boivent pas.

Même avec toutes ces précautions, le spectacle a dû annuler plusieurs représentations après qu’un membre de la compagnie a été diagnostiqué avec Covid-19.

Mais à l’intérieur du Delacorte, l’ambiance est au vertige. Le théâtre en direct est enfin de retour, et l’ambiance est électrique de soulagement.

Élégamment adapté des Merry Wives of Windsor de Shakespeare par Jocelyn Bioh, Merry Wives raconte l’histoire des exploits de John Falstaff, ivrogne ivre et l’une des plus grandes créations comiques de Shakespeare, et des femmes dans lesquelles il rencontre son égal. Falstaff envisage de séduire deux des femmes de ses voisins et de voler l’argent de leurs maris – mais les femmes parviennent à renverser le scénario à la fois sur Falstaff et leurs conjoints jaloux, avec beaucoup, eh bien, la gaieté.

Les Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare sont largement considérées comme l’une des moindres comédies du Barde. Shakespeare a inventé Falstaff pour être le copain de beuverie du prince Hal dans Henri IV, parties 1 et 2, et la légende raconte qu’il a transformé Falstaff en Merry Wives of Windsor à la demande spéciale de la reine Elizabeth. (« J’aimerais voir Falstaff amoureux », dit Elizabeth dans l’histoire apocryphe.) En tout cas, les Merry Wives de Shakespeare ont les caractéristiques d’une pièce écrite très rapidement : les blagues de Falstaff ne sont pas aussi drôles ou aussi complexes qu’elles l’étaient. dans les pièces de Henry, et il y a une xénophobie aigre et fermée d’esprit qui sous-tend une grande partie de l’humour.

Mais l’adaptation de Bioh et Ali préserve la large comédie burlesque de l’original de Shakespeare – et les rôles exceptionnellement riches qu’elle offre à plusieurs actrices – tout en apportant une nouvelle douceur et une nouvelle urgence à la production. Ils placent Merry Wives dans les enclaves d’immigrants africains de Harlem, de sorte que leurs personnages mélangent leurs vers blancs shakespeariens avec de fréquentes références au vin de palme et aux bananes plantains. (Le script révisé de Bioh laisse souvent les mots de Shakespeare intacts, mais elle met doucement à jour la langue partout où, dit-elle, elle pense que sa famille ghanéenne serait confuse, ainsi que chaque fois qu’elle veut donner un coup de poing thématique supplémentaire.) Cette joyeuse épouse est un amour lettre à la diaspora africaine.

Les deux épouses préparent leur revanche sur Falstaff en se faisant tresser les cheveux au salon de beauté sénégalais. Une querelle de quartier se résout autour d’un repas de chèvre rôtie. Le point culminant comique de la pièce – une farce élaborée dans laquelle les épouses convainquent Falstaff qu’il est entouré d’esprits envoyés pour le vexer – devient un tour de force du rituel ouest-africain.

Cette célébration prend une importance supplémentaire compte tenu de l’année écoulée. “Nous avons vécu une époque où nous étions poussés à l’intérieur”, scande la chef spirituelle Mama Quigley (une formidable Shola Adewusi). « Un nouveau sens à la vie, nous comprenons tous que l’amour est présent partout où nous atterrissons. »

« L’année a été longue et difficile », explique Falstaff (Jacob Ming-Trent). « Alors, pouvez-vous me reprocher d’avoir essayé de sortir avec Madame Page et Madame Ford ? Tu sais? Ce sont des JOYEUSES FEMMES ! »

La joie pure de cette production rayonne dans tout Central Park: dans une période de respiration au milieu des horreurs de la pandémie, dans une période calme parmi le calcul racial continu de l’Amérique, voici une célébration spirituelle, aimante et vibrante de la joie et de la communauté et de la noirceur , présenté avec la force et l’énergie que seul le théâtre en direct peut fournir.

C’est un rappel de ce que nous avons à gagner si le théâtre en direct revient à travers le pays, et nous sommes une fois de plus capables de nous asseoir ensemble dans le silence dans le noir : ce renforcement, cet esprit. Que se passe-t-il lorsqu’un groupe de personnes se rassemble et construit, en temps réel et juste devant nous, quelque chose de plus grand qu’eux.

Alors que Merry Wives tire à sa fin, le décor de rue complexe de Beowulf Boritt se replie sur lui-même, les devantures de briques d’un bloc de Harlem se rangent dans les coulisses comme des cartes remises dans un jeu de cartes. L’espace vert clair de Central Park émerge de derrière le décor, et au loin les gratte-ciel de Manhattan scintillent. C’est une invitation : nous pouvons sortir la joie et l’amour des Joyeuses Commères du théâtre, dans le parc, la ville, le reste du monde. À la fois battus et renforcés par les fléaux et les manifestations, nous pouvons nous rappeler pourquoi nos communautés sont importantes.