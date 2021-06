Critique de Mythic Quest : Une comédie très drôle sur le lieu de travail

Poppy Li est l’un de mes personnages préférés à la télévision.

Poppy, interprété par Charlotte Nicdao, est l’un des personnages principaux de Mythic Quest, une comédie AppleTV+ se déroulant dans un studio de jeux vidéo. Le studio produit le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur du titre de la série, et lorsque la série commencera, il est sur le point de sortir une extension majeure pour le jeu nommée Raven’s Banquet. (En fait, la première saison s’appelle à juste titre Mythic Quest : Raven’s Banquet.) Une grande partie de cette première saison est centrée sur le conflit entre le directeur créatif Ian Grimm (Rob McElhenney), du cerveau duquel Mythic Quest est né, et l’ingénieur en chef Poppy, qui a pour faire de tous les rêves de Ian une réalité.

(Je veux juste noter ici que le nom de Ian se prononce comme le mot “ion”, ce qui est une blague parfaite sur sa prétention et son estime de soi qui se révèle lentement avoir plus de couches au fur et à mesure que le spectacle continue. Ce lent déroulement est gentil de toute l’affaire de Mythic Quest.)

Il serait si facile pour Mythic Quest de faire de Poppy un héros négligé auquel le public peut s’appuyer. Elle est perpétuellement surmenée et sous-estimée, et alors que la série démarre, elle veut simplement programmer une pelle dans le jeu afin que les joueurs puissent l’utiliser pour creuser des trucs. Ian insiste pour qu’elle fasse de la pelle une arme, car si ce n’est qu’une pelle, les joueurs l’utiliseront pour creuser des bites, et ce sera plus excitant si les joueurs peuvent l’utiliser pour gémir sur les gens. Ian a raison sur les deux points : ils creusent des bites, et la pelle est bien plus satisfaisante en tant qu’outil de traumatisme contondant.

Mythic Quest joue sur tout ce que vous savez sur la narration dramatique pour vous faire penser dès ce tout premier épisode qu’il s’agit d’une histoire sur Ian réalisant lentement le génie de Poppy et les deux apprennent à se faire confiance et à se soutenir. Et la série en quelque sorte, c’est ça. Mais ce n’est jamais que ça, surtout quand il s’agit de Poppy.

Nicdao joue Poppy comme si elle était un pissenlit se battant contre elle-même pour laisser toutes ses graines s’envoler. Elle devrait peut-être lâcher certaines choses, mais elle en prend de plus en plus jusqu’à ce que ce soit trop. Elle s’empare constamment de nouvelles tâches et de nouveaux défis tout en essayant de garder un œil sur les anciennes, et elle semble parfois être la seule personne travaillant sur le jeu de Mythic Quest qui est capable de faire son travail. Il y a un fil conducteur assez subtil sur la façon dont Poppy gagnerait plus de reconnaissance pour ses réalisations si elle était un homme, et comment être une femme qui travaille dans les jeux vidéo signifie toujours travailler de plus en plus dur pour ne rester qu’un pas derrière ses collègues masculins qui n’ont pas autant de talent.

Pourtant, Poppy est bien plus qu’un commentaire sur le fait d’être une femme dans un domaine dominé par les hommes. C’est aussi une satire assez sauvage du féminisme girlboss et de sa propension à transformer les gens qui le pratiquent en narcissiques qui ne se soucient que d’eux-mêmes. Le moyen le plus simple de faire s’effondrer Poppy et de faire ce que vous voulez est de l’appeler un génie, alors elle a l’intention de faire comprendre aux gens à quel point elle est géniale. Poppy est si constamment concentrée à rattraper Ian qu’elle ne voit pas toutes les personnes sur lesquelles elle marche en cours de route.

Dans la première de la saison deux de Mythic Quest, par exemple, elle rassemble deux des quelques autres femmes du personnel pour un peu de potins et de discussions entre filles, puis menace de les licencier si elles dévoilent ses secrets. Le spectacle joue la scène pour rire, bien sûr, mais il est toujours conscient de la mince ligne qu’il faut franchir entre faire de Poppy trop un outsider rah-rah et trop un patron de l’enfer. Elle est compliquée, obsédée par elle-même et très drôle, et cela montre à quel point la série a tourné de manière agressive vers la rivalité / partenariat créatif improbable entre Poppy et Ian. C’était déjà une tendance dans cette direction dans la première saison; dans la saison deux, les frictions de Poppy et Ian sont au cœur même de la série.

Mythic Quest est un peu une émission étrange car, pour la plupart de ses épisodes, c’est une comédie très amusante sur le lieu de travail avec un casting de tueurs et une quantité surprenante de cœur. (Si vous la regardez, vous ne serez pas surpris quand je vous dirai que la co-créatrice Megan Ganz s’est fait les dents sur Community.) Mais alors, de temps en temps, la série deviendra brusquement l’un des drames les plus émouvants de la télévision sur l’impossibilité de créer de l’art qui peut correspondre à la vision dans sa propre tête, à cause des forces du marché, des échecs personnels, ou les deux. Les épisodes confrontés à cette impossibilité se situent largement en dehors du récit de Mythic Quest, ne le commentant que de manière indirecte. Mais ils sont toujours liés au noyau thématique de l’émission.

Ces épisodes plus dramatiques deviennent souvent l’élément le plus médiatisé de Mythic Quest – la saison deux autonome, par exemple, a probablement recueilli la plus grande couverture médiatique que la série ait reçue au cours de sa deuxième saison. Mais ce niveau d’attention a également quelque peu déformé la vision de ce qu’est même Mythic Quest, qui est une comédie sur le lieu de travail sur la navigation dans un monde dans lequel les hommes petits et mesquins appellent la plupart des plans. Ian est probablement le génie que ses supports marketing font de lui – il a créé un très bon jeu vidéo – mais il est aussi épuisant de travailler avec. De nombreuses comédies allaient l’adoucir, pour mieux le rendre un peu plus câlin. Avec seulement 20 épisodes jusqu’à présent, Mythic Quest a humanisé Ian sans perdre à quel point il est ennuyeux. C’est un exploit impressionnant.

J’ai à peine effleuré les autres éléments qui rendent Mythic Quest génial, comme le travail de contre-type de Danny Pudi en tant que connasse complice ou les visuels souvent inventifs de la série. (Je ne me lasserai jamais des petites portes qui s’ouvrent dans une fresque géante des personnages du jeu vidéo – elle se dresse sur plusieurs étages et sert de point focal flashy du bureau – pour révéler un employé criant à un autre au rez-de-chaussée pour rapportez-leur quelque chose.) Enfer, la série a l’une des meilleures relations amoureuses de la télévision entre deux femmes, et sa distribution tournante de joueurs récurrents est presque aussi bonne que son ensemble principal.

La plupart du temps, cependant, Mythic Quest m’a frappé, encore et encore tout au long de ses deux premières saisons, comme un spectacle sur la difficulté de faire quelque chose de bien, surtout lorsque l’ego fait obstacle. Mais si vous voulez battre quelqu’un avec un ego gonflé, souvent la seule façon de le faire est de gonfler votre propre ego jusqu’à ce qu’il soit plus grand, et alors où cela vous mène-t-il ? Poppy est en route là-bas, et je n’ai aucune idée d’où elle pourrait finir.

Mythic Quest publie de nouveaux épisodes de la saison deux tous les vendredis jusqu’au 25 juin sur AppleTV +. La première saison et la plupart de la seconde sont déjà en streaming.

