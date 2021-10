Critique de « Needle in a Timestack » : l’amour et la chimie sont perdus

Le Los Angeles Times s’engage à examiner les nouvelles sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques inhérents pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par le CDC et les autorités sanitaires locales. Nous continuerons à noter les différentes façons dont les lecteurs peuvent voir chaque nouveau film, y compris les ciné-parcs dans le Southland et les options de VOD/diffusion lorsqu’elles sont disponibles.

Il est probablement préférable que le public laisse l’attente de la science dure hors de la science-fiction dans « Needle in a Timestack » du réalisateur d’adaptateurs John Ridley. La romance futuriste est probablement mieux considérée comme une méditation métaphorique sur l’inévitabilité de l’amour, plutôt qu’une aventure de voyage dans le temps avec un fondement semi-logique.

Basé sur une nouvelle de Robert Silverberg, « Needle » trouve le mariage plus ou moins heureux de Nick (Leslie Odom Jr.) et de Janine (Cynthia Erivo) perturbé par des décalages temporels. Dans ce monde, le tourisme temporel (« escapade ») est une belle sortie pour les riches (l’histoire a été écrite il y a près de quatre décennies, anticipant la notion actuelle de tourisme spatial). Les Jaunters ne sont pas censés modifier la chronologie, ce qui serait un « crime contre le temps », mais… vous savez. Il s’avère que l’ex-mari de Janine et l’ex-meilleur ami de Nick, Tommy (Orlando Bloom) veulent récupérer Janine et ont joué avec le passé pour sauver son mariage et celui de Janine et effacer celui de Janine et Nick. Lorsque les machinations de Tommy réussissent enfin, les souvenirs de Nick de Janine s’évaporent, mais il sent que quelque chose ne va pas. Malgré un mariage heureux avec Alex (Freida Pinto), avec qui il avait rompu dans l’autre chronologie, et sans aucune connaissance de Janine dans celle-ci, il envisage de se promener pour changer de voie.

Pour apprécier le film, le public devra abandonner les idées de causalité, l’effet papillon, les chronologies alternatives ou toute autre bonne chose qui complique les histoires de voyage dans le temps. Il ne s’agit de rien de tout cela ; il s’agit de choix qui changent des vies et d’approches humanistes qui peuvent faire de quelqu’un une meilleure personne. Et, bien sûr, on se demande si certains couples sont censés être – l’œil de « l’aiguille » n’est pas unique ; ce dilemme a été magnifiquement exploré dans des films aussi différents que « Heaven Can Wait » (1978) et « 50 First Dates » (2004).

Malheureusement, ce film n’enfile pas tout à fait l’aiguille. Ce sont des niveaux manquants qui pourraient enfoncer le clou : même lorsque Nick est censé être heureux avec Janine, leurs scènes ne sont pas jouées à un ton émotionnel distinctement différent de celui lorsqu’elles ne sont pas heureuses ou lorsqu’il est confus ou déprimé sans elle. Il y a une lourdeur cinématographique dans les débats qui aplatit ces pics et ces vallées. Et les dialogues directs tels que les souvent répétés « L’amour est un cercle », « Toujours et de toutes les manières » et « Je veux juste que tu sois heureux » n’aident pas.

Odom, sûrement l’un des acteurs les plus occupés à travailler aujourd’hui, donne une performance engagée mais manque de chimie avec l’une ou l’autre de ses femmes à l’écran. Il manque un sens de la légèreté, de la gaieté, de l’alchimie entre deux personnes, même si cela semble crucial pour conduire l’histoire. Bloom s’en tire bien, surtout dans ses deux dernières scènes, et en tant que sœur de Nick, Jadyn Wong est mémorable.

Notons aussi que l’univers du film est diversifié — remarquablement — sans commentaire, et qu’il fonctionne entièrement sur cette partition. On souhaite juste que la relation amoureuse centrale ait plus profondément ancré ses crochets en nous, pour nous investir davantage dans l’issue de « Needle ».

‘Aiguille dans une pile temporelle’

Évalué : R pour une langue

Durée de fonctionnement : 1 heure 51 minutes

En jouant: Commence le 15 octobre, Laemmle NoHo 7, North Hollywood; également disponible en numérique et en VOD le 15 octobre.