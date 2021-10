Critique de Only Murders in the Building: les vibrations sont impeccables

Le seul nouveau spectacle qui m’intéresse cet automne est Seuls les meurtres dans le bâtiment de Hulu, le spectacle qui ose demander, à quoi cela ressemblerait-il si Nora Ephron faisait un meurtre mystérieux?

Centré sur un groupe de véritables obsédés du crime qui lancent leur propre podcast après la mort d’un autre résident d’un immeuble d’appartements dans des circonstances mystérieuses, Only Murders met en vedette Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, le pittoresque et automnal Upper West Side de New York, et une variété de vêtements d’extérieur enchanteurs.

Le nom de cette colonne est « One Good Thing », donc vous vous attendez peut-être à entendre que Only Murders in the Building est, dans un sens direct et ontologique, « bon ». Je ne peux pas faire ça. L’intrigue du mystère du meurtre, qui met en scène des suspects tels que Sting se jouant lui-même, est mieux décrite comme « plutôt d’accord ». Les blagues ont tendance à s’appuyer sur des gags fatigués du boomer contre le zillennial (« Les appels les dérangent pour une raison quelconque! »). Les coups de couteau occasionnels de la série pour briser la formule, y compris un épisode sans dialogue parlé, sont plus remarquables pour leur ambition louable que pour leur exécution inégale.

Ce que je peux vous dire à la place, c’est que les vibrations sont impeccables.

Only Murders in the Building, créé par Martin et John Hoffman, avec les trois principaux producteurs exécutifs aux côtés de Hoffman et Dan Fogelman, est Nora Ephron-esque dans son engagement total envers l’atmosphère. Comme dans le meilleur de l’œuvre d’Ephron, cette atmosphère est celle que l’Upper West Side de New York rayonne dans tous les fantasmes les plus purs de l’automne : croustillant, cosy et bohème. Les feuilles sont oranges, la lumière est dorée, et il y a un frisson dans l’air et un crépitement d’énergie tout autour de vous. La seule chose que vous pouvez faire en réponse est de sortir de votre appartement décoré avec goût dans un pull étonnamment surdimensionné et d’être adorable à ce sujet.

Et nous avons donc Selena Gomez qui rôde dans la rue dans une veste en fausse fourrure jaune souci et un pantalon à carreaux, renfrognée derrière ses lunettes de soleil impeccables. Nous obtenons Martin Short virevoltant devant un taxi dans un manteau Haider Ackermann en laine violette, complété par une écharpe en soie violette coordonnée. Nous obtenons Steve Martin en train de préparer une omelette devant un imprimé d’Ed Ruscha dans une boîte à bijoux d’une cuisine vert émeraude. Les choix sont enracinés dans le caractère, bien sûr (la costumière Dana Covarrubias voulait que les vêtements de Gomez ressemblent à une armure, et le chef décorateur Curt Beech voulait que l’appartement de Martin reflète la richesse passée), mais il s’agit surtout de l’ambiance.

Il y a, plus ou moins, une intrigue autour de laquelle toutes ces vibrations s’organisent. Gomez, Short et Martin jouent tous le rôle de voisins dans un immense immeuble glamour appelé l’Arconia. Martin est un ancien détective de la télévision nommé Charles-Haden Savage, dont la seule vraie stimulation sociale vient d’être reconnu dans la rue et qui, ces derniers temps, est de moins en moins reconnu. Short est Oliver Putnam, un réalisateur de Broadway qui s’entoure de souvenirs d’une carrière de flops. Gomez est Mabel, une jeune femme fermée qui – Oliver et Charles notent très tôt – est beaucoup trop jeune et pas assez riche pour vivre dans un immeuble comme l’Arconia.

Charles, Oliver et Mabel sont tous des personnages isolés et mélancoliques, mais ils ont tous une chose en commun : ils sont tous des superfans du même vrai podcast criminel. Le meurtre du bâtiment n’est que l’excuse dont ils ont besoin pour lancer leur propre podcast et plonger dans le mystère. Mais! Nos trois personnages principaux cachent leurs propres secrets !

Selena Gomez dans un manteau de fourrure d’ours en peluche pour lequel, pour être honnête, je mourrais, sur Only Murders in the Building.Craig Blankenhorn/Hulu

Écoutez, est-ce que c’est révolutionnaire ? Non, mais qui s’en soucie ? À un moment donné, lorsque Mabel fait une surveillance, elle s’enveloppe d’un long manteau en tissu d’ours en peluche qui a l’air si confortable que je me suis senti obligé de brûler tout dans ma vie qui n’a pas ce manteau pour moi.

La télévision en streaming et en particulier Netflix s’est peuplée dernièrement d’une série d’émissions qui ont des conceptions de production voyantes et des distributions de haut niveau, mais qui sont finalement creuses dans leur noyau – des émissions comme Queen’s Gambit et Mare of Easttown et White Lotus, des émissions qui utilisent leur beauté et d’énormes budgets pour se présenter comme des œuvres d’art importantes et ensuite ne pas justifier leur propre poids. Mais ce qui empêche Only Murders in the Building de rejoindre leurs rangs, c’est son sens de l’échelle attrayant et restreint.

Only Murders in the Building ne se fait pas d’illusions sur le fait qu’il a quelque chose de vital à dire sur le sexisme, la pauvreté ou le colonialisme. Il ne s’agit pas de réinventer la vénérable formule de la série télévisée mystère. Il propose quelques critiques pointues du vrai crime en tant que genre et de l’état général de l’application de la loi aux États-Unis, puis il laisse assez de côté. Il veut juste que vous vibriez et, par conséquent, il livre trop là où ses pairs ne livrent pas.

Pour ma part, je suis là pour ça. Je ne veux qu’une chose, et c’est d’être confortable et de porter des pulls impeccables et de résoudre des crimes. Seuls les meurtres dans le bâtiment existent pour satisfaire ce simple désir.

Seuls les meurtres dans le bâtiment sont diffusés sur Hulu. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez les archives One Good Thing.