Critique de Pokémon : Gengar

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre plus sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Gengar !

Détails de Gengar

Type : Fantôme / Poison

Hauteur moyenne : 4′ 11″

Poids moyen : 89,3 lb.

Introduit pour la première fois dans la génération I

Selon Internet et les personnes avec qui je travaille, Gengar est un personnage très puissant dans le Pokémon Unite récemment publié, alias Pokemon MOBA. Donc, j’ai pensé que ce serait amusant de couvrir Gengar cette semaine et qui sait, peut-être que certaines personnes à la recherche de contenu Gengar lié à Pokemon Unite s’arrêteront et liront ceci. Cependant, après avoir lu sur Gengar, je suis terrifié à l’idée d’entrer dans n’importe quelle pièce sans allumer toutes les lumières. Ce n’est pas amusant. C’est de la merde de film d’horreur.

Gengar est un fantôme. Mais vous le saviez probablement déjà. Ce que je ne savais pas, c’est que, selon une entrée Pokedex trouvée sur Bulbapedia, Gengar est le fantôme d’un humain mort. Ce n’est pas une situation où le Pokedex fait vaguement allusion à son passé, il est explicitement indiqué et clair que cette chose était autrefois un être humain. Voici ce que dit l’entrée :

« Il souhaite apparemment un compagnon de voyage. Puisqu’il était autrefois lui-même humain, il essaie d’en créer un en prenant la vie d’autres humains “

Cette seule entrée pourrait vous faire vous sentir mal pour Gengar. C’est juste un fantôme solitaire à la recherche d’un ami. NON! Ne tombe pas dans cette merde. Gengar est peut-être seul, je ne le nie pas, mais c’est aussi une menace qui se cache souvent dans des pièces sombres ou dans l’ombre et fait peur aux gens. Non seulement il essaie d’effrayer les gens, mais il va aussi les attaquer et même « voler leur vie ». Une entrée Pokedex indique même que si vous voyez ou sentez un Gengar près de vous, il est trop tard. « Il n’y a pas moyen d’y échapper. Abandonner.”

Alors bien sûr, vous pouvez jouer en tant que Gengar dans votre Pokémon MOBA. Mais sachez simplement que vous incarnez un meurtrier froid, calculateur et tordu. Attendez, ça donne juste l’impression que ça ressemble au Joker. Bon sang, je rends Gengar plus populaire.

Faits aléatoires

Apparemment, alors que sous sa forme Gigantamax, sa grande bouche est directement connectée à l’au-delà. En fait, vous pouvez entendre vos proches décédés vous appeler de la bouche de Gengar. Je me demande comment les gens de l’univers Pokemon gèrent le fait de savoir qu’il y a une vie après la mort et que les morts vivent d’une manière ou d’une autre ? Cela semble être une grande chose qui pourrait complètement changer la façon dont les gens vivent leur vie ! Je vais prendre un moment ici pour noter que Gengar a un superbe design. C’est simple, mais pas ennuyeux ou générique. Gengar est l’un de mes modèles de génération 1 préférés. (Non, je ne dis pas cela simplement pour essayer de rendre Gengar moins en colère contre moi et éventuellement d’épargner ma vie dans le processus. D’accord… c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles j’ai ajouté ce dernier fait.)

