Critique de Pokémon : Tyrunt

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre plus sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Impidimp !

Détails de Tyrunt

Type : Roche/Dragon

Hauteur moyenne : 2′ 07″

Poids moyen : 57,3 lb.

Ajouté pour la première fois dans la génération VI

Les dinosaures sont cool. J’adore ces gros lézards méchants. Parc jurassique? Un de mes films préférés. Turok ? Bon… d’accord, donc pas génial, mais j’adore les dinosaures dedans. J’étais donc ravi de couvrir Tyrunt, un Pokémon ressemblant à un dinosaure. Puis j’ai découvert que Tyrunt est un bébé gâté qui fait une crise s’il n’obtient pas ce qu’il veut. Ce n’est pas du tout un dinosaure cool !

Selon plusieurs entrées Pokedex trouvées sur Bulbapedia, Tyrunt n’est que le pire type de morveux, faisant une crise de colère et se mettant en colère s’il se passe quelque chose qu’il n’aime pas ou s’il rencontre quelque chose dont il n’est pas fan. Comme des connards sur Internet qui paniquent violemment si une bande-annonce de dessin animé présente un peu trop de femmes ou de personnes de couleur, Tyrunt ne peut pas gérer des choses qui ne sont pas spécifiquement ce qu’il veut et aime.

Non seulement cela, mais Tyrunt est également considéré comme un Pokémon très égoïste, ne se souciant de personne, mais de son propre dino-cul. Lorsqu’il se fâche ou s’énerve, il se déchaîne violemment, déchirant les voitures et autres objets sur son passage. Avez-vous garé votre voiture trop près de l’arbre préféré d’un tyran ? Devinez quoi? Vous n’avez plus de voiture en état de marche. Pas cool, Tyrunt. Pas cool du tout.

Oh, et si vous essayez de jouer avec Tyrunt, cela infligera très probablement des “blessures graves” au cours du processus. C’est parce que, comme déjà mentionné, cette chose est un petit gamin sans contrôle de soi qui est aussi super égoïste. J’aime les dinosaures, mais je te déteste Tyrunt. Vous sucez.

Faits aléatoires

Attendez… Tyrunt est un dragon ? Ce n’est pas un dinosaure. Eh bien, cela a du sens. Comme nous l’avons déjà vu dans cette série, les dragons sont nuls. Selon Bulbapedia, aucun autre Pokémon n’a la même combinaison de types que Tyrunt et son évolution. (Ce qui a l’air tellement plus cool.) J’admets que Tyrunt est un bon nom.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Je me demande s’ils ont déjà un syndicat ? Je suis sûr qu’ils ne voudraient pas être maltraités par des parents qui s’attendent à ce qu’ils fassent des heures supplémentaires pour seulement 2 gâteries ! -Jenny Vuojolainen

Les syndicats sont bons. Vous pourriez entendre beaucoup de riches et de grandes entreprises dire le contraire, mais c’est en fait une preuve supplémentaire que les syndicats sont formidables ! Si des connards riches et puissants détestent quelque chose que font les pauvres, alors vous savez que c’est quelque chose qui vaut la peine d’être fait.