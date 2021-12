Critique de « Poupelle of Chimney Town »: Osez rêver

« Poupelle of Chimney Town » parvient à faire quelque chose que la plupart des gens vous diraient impossible : ressentez de l’empathie pour un tas de déchets malodorants. C’est un exploit approprié pour un film qui vous encourage à continuer à croire en vos rêves même si tout le monde les rabaisse ou vous dit que vous avez tort.

Basé sur un livre d’images d’Akihiro Nishino, qui a également écrit le scénario, « Poupelle of Chimney Town » se déroule dans une ville avec tant de cheminées qu’une épaisse couche de fumée noire est suspendue entre elle et le ciel au-dessus. Les autorités ont convaincu tous les habitants qu’il n’y a rien au-delà de la fumée – ou en dehors des limites de la ville – et ceux qui croient le contraire sont persécutés comme hérétiques.

Mais Lubicchi (exprimé en anglais par Antonio Raul Corbo) – un jeune ramoneur qui a récemment perdu son père – croit en l’existence des étoiles et rêve de pouvoir les voir un jour. Après s’être lié d’amitié avec un tas d’ordures anthropomorphe sensible qu’il nomme Poupelle (Tony Hale), il a l’intention de le prouver.

L’animation 3DCG stylisée a un charme rustique, en particulier dans la conception et les mouvements de Lubicchi. Il y a aussi un côté ludique dans la façon dont le film bascule avec la perspective en décrivant la ville dense, enfumée et steampunk, et dans des séquences qui rappellent les jeux vidéo. Le réalisateur Yusuke Hirota propose même un numéro musical animé sur le thème d’Halloween qui plaira probablement aux enfants.

La force de l’adaptation de Nishino est dans son cœur. « Poupelle » prend de grandes oscillations émotionnelles en décrivant la relation de Lubicchi avec son père et sa nouvelle amitié avec Poupelle. Et Poupelle est un amalgame attachant de l’homme de fer et de l’épouvantail de « Le magicien d’Oz ».

Moins efficace est la tentative du film de canaliser l’heure de l’histoire, ce qui, pour tous, sauf pour les plus jeunes téléspectateurs, rendra certaines parties du récit répétitives.

Le film vise également à aborder des thèmes plus larges de manière à la fois subtile (les dangers de la pollution) et ouverte (l’oppression étouffante). Le plus intrigant – bien que sous-développé – est la critique du capital et de la banque centralisée présentée dans l’exposition tardive entourant l’histoire d’origine de la ville enfumée de Lubicchi.

Mais ces lacunes ne détournent pas l’attention des messages les plus résonnants de « Poupelle ». Même dans un monde où les gens préfèrent étouffer l’imagination, il est important de continuer à lever les yeux. « Poupelle » est un bon rappel pour les téléspectateurs de tous âges de ne pas laisser leurs peurs – ou celles des autres – les empêcher de poursuivre leurs rêves.

‘Poupelle de la rue Cheminée’

En japonais avec sous-titres anglais et versions anglaises doublées

Évalué : PG pour la violence, quelques actions et éléments thématiques

Durée de fonctionnement : 1 heure 40 minutes

En jouant: Regal LA Live, centre-ville de Los Angeles

