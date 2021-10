Critique de « Riders Republic »: Nature’s Playground

Riders Republic, le nouveau jeu vidéo de sports extrêmes en monde ouvert, cherche à emprunter un chemin aussi dangereux que les sports qu’il représente. Les développeurs d’Ubisoft Annecy visaient à équilibrer la physique réaliste, des vues à couper le souffle et une carrière de construction d’une réputation tout en gagnant des sponsors du monde réel, avec une expérience où vous descendez également le flanc d’une montagne, habillé comme un t-rex, portant une paire de prototypes de skis fusée. Cet équilibre entre amusement et réalisme peut-il fonctionner, ou est-ce juste une recette pour la confusion ?

S’appuyant sur le cadre du Steep de 2019, Riders Republic est son successeur spirituel. S’éloignant des Steep’s Alps, qui mettaient les joueurs sur des snowboards, des skis, des wingsuits et des parapentes, Riders Republic a les mêmes disciplines, ajoutant des vélos et des rocketwings au mélange. Cela peut sembler être un ajout progressif, mais il est accompagné d’une carte qui éclipse celle de Steep en taille, avec un changement environnemental gigantesque dans la région sud, représentant les déserts et les canyons du sud-ouest – ouvrant une partie des États-Unis merveilles naturelles les plus emblématiques et les transformer en terrain de jeu.

Après l’introduction, qui présente des cinématiques franchement grinçantes écrites par quelqu’un qui a clairement regardé beaucoup de The Office pendant la pandémie, les joueurs se voient présenter une carte colossale et ont le champ libre pour explorer à leur guise. Utilisant un système intelligent de déplacement rapide, le jeu place les joueurs près du prochain défi, mais rarement directement au-dessus du marqueur. Riders Republic encourage le joueur à explorer le paysage sur le chemin de sa prochaine course ou compétition de tricks, ouvrant ainsi la possibilité de se perdre le long du chemin et de trouver quelque chose de différent à faire – et il y a beaucoup à faire.

En dehors des défis de la ligne principale, qui emmènent les joueurs dans des compétitions de plus en plus difficiles pour devenir le sommet de leur sport, il existe une myriade d’objets de collection, de points de repère à trouver et de « reliques », qui prennent la forme de variantes loufoques des sports existants. Beaucoup d’entre eux sont présentés dans « Shackdaddy Challenges », qui fournissent certains des points forts du mode carrière de Riders Republic. En se concentrant sur des versions idiotes des sports que vous avez déjà appris, ces défis peuvent vous faire terminer une course sur une paire de skis faits de planches en bois avec des branches pour les bâtons, en utilisant une wingsuit faite d’un avion en papier géant, ou même parcourir un parcours de montagne escarpé sur un vélo surchargé de sacs et de matériel de prospection.

Riders Republic propose une boucle de rétroaction assez basique. Relevez des défis pour gagner des étoiles, améliorez les disciplines sportives que vous avez choisies, soyez récompensé avec de nouveaux équipements pour vous améliorer dans ce sport. Cependant, c’est l’équipement de fin de partie où cela brille vraiment. Pour une grande partie du jeu, vous obtenez en grande partie des améliorations qui font simplement de vous un meilleur snowboarder, skieur, cycliste ou aérien, mais lorsque vous débloquez des niveaux « épiques » d’objets, des choix importants doivent soudainement être faits. Êtes-vous prêt à emmener un snowboard dans une course qui a plus de vitesse de pointe, mais moins d’absorption, au risque de sauter sur un saut ? Que diriez-vous d’un vélo qui peut gérer n’importe quel terrain, mais qui ne peut pas effectuer de figures dans les airs ? Il offre un push and pull unique qui, espérons-le, conduira à la longévité du contenu post-sortie.

Malgré les nombreuses choses que Riders Republic fait bien, il existe des choix de conception exaspérants. Les joueurs fantômes, qui servent de compétition principale dans le mode carrière, sont déroutants autorisés à vous heurter lors de courses chronométrées. Lorsque vous n’avez aucun contrôle sur les lignes des autres, vous pouvez souvent avoir l’impression que votre course parfaite est gâchée par un fantôme qui devient brusque sans raison et vous perturbe. De plus, trop de « défis secondaires » critiques du jeu, nécessaires pour atteindre les niveaux supérieurs du contenu du jeu, exigent que les joueurs n’utilisent pas la généreuse fonction de retour en arrière du jeu pour remonter le temps. Bien que cela ait du sens dans un contexte d’attaque truquée, trop souvent, le joueur est invité à prendre la décision entre revenir quelques secondes pour franchir une porte qu’il a manquée de peu, ou perdre les défis secondaires tous ensemble. Cela entraîne souvent le redémarrage de l’événement tous ensemble, ce qui peut entraîner de la lassitude.

Cela dit, le bien l’emporte de loin sur le mal quand tout est dit et fait. La plus grande réussite de Riders Republic au-delà du cadre, de l’ambiance et de la construction de ses événements est le sentiment toujours présent que le joueur fait partie d’une communauté plus large. Faisant écho à la philosophie du jeu, qui présente le monde comme une collection de personnes se réunissant dans le sud-ouest comme un « Burning Man » de sports extrêmes, la carte en direct affiche en permanence des centaines de marqueurs de joueurs se rassemblant, en compétition ou tout simplement en free ride autour du carte. Que ces joueurs soient vivants ou simplement des fantômes intelligemment respectés a peu d’importance, le monde se sent constamment vivant et jamais seul comme Steep l’a souvent fait.

Cela vient en partie de la conception audio extrêmement intelligente du jeu. Les pistes sont organisées dans des seaux, jouant aux côtés de sports là où cela avait le plus de sens. Vous êtes peut-être en train de faire un tour désolé en winsgsuit à Yosemite pendant que « Clair de Lune » de Debussy vous détend, ou organisez un événement de figures sur « Black and Yellow » de Wiz Khalifa. Ne vous méprenez pas, je ne sais pas si j’avais besoin d’entendre « Black and Yellow » en 2021, ou l’ABONDANCE de morceaux du jeu par The Offspring, mais les reproches que la bande originale du jeu est relativement mineurs.

L’un des principaux arguments de vente de Riders Republic est son contenu multijoueur, et je suis heureux de dire que les premières expériences avec les offres ont été excellentes. Qu’il s’agisse de participer à des courses de free ride ou de se jeter dans de petits parcs de tricks rappelant le mode « graffiti » de Tony Hawk’s Pro Skater, il y a constamment des moyens de faire la queue pour un événement et de partir seul pour explorer tout en chargeant un jeu.

Le plus grand différenciateur entre Riders Republic et les autres jeux du genre sont ses « courses de masse », ces événements opposent jusqu’à 50 joueurs les uns contre les autres dans une série de courses en trois tours qui impliquent généralement de nombreuses disciplines. Vous pourriez commencer dans une course de vélo de descente, seulement pour sauter et enfiler votre sac de fusée pour voler pendant un autre tiers de la course, avant de traverser un autre point de contrôle et de monter sur vos skis. Ce triathlon de sports extrêmes est un véritable défi, attribuant des points aux joueurs en fonction de leur position, et il est extrêmement satisfaisant de monter sur le podium après trois courses, sachant que vous avez battu un grand nombre de personnes dans trois sports distincts.

Il m’a fallu un peu plus de 30 heures pour terminer la « série de quêtes » de l’histoire principale, qui voit le joueur gravir les échelons dans tous les sports pour participer au « Riders Ridge Invitational », qui sert de point d’arrivée à l’histoire, mais j’ai quand même Je me retrouve à retourner aux centaines de défis auxquels j’ai déjà joué, cette fois avec un meilleur équipement, pour voir si je peux obtenir les étoiles supplémentaires en terminant les défis secondaires. Sinon, je me retrouve à me promener pour trouver des objets de collection, ou à faire rire ma femme en faisant un backflip de Grand Teton sur un chariot de crème glacée et en descendant la colline comme Andy Sandberg dans Hot Rod, car la vie est une question d’équilibre.

Le temps nous dira si Riders Republic peut cultiver la communauté qu’il espère construire autour des sports extrêmes, mais le cadre créé par Ubisoft Annecy est extrêmement spécial. Ce jeu ne ressemble à rien de ce que nous avons vu dans le genre des sports extrêmes, et j’ai le sentiment que je vais continuer à le démarrer dans des mois, juste parce que c’est tellement amusant.

Le jeu a été testé sur Xbox Series X à l’aide d’un code de téléchargement préliminaire fourni par Ubisoft.