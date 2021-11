Critique de Riders Republic : un jeu de course en monde ouvert qui vous permet de faire ce que vous voulez

Un immense terrain de jeu en monde ouvert avec un mélange de nombreuses disciplines différentes, République des Cavaliers est un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux, met le plaisir avant tout et vous permet de décider comment et ce que vous voulez progresser.

Riders Republic commence par une course multisports au tout début qui sert de teaser à ce que vous pouvez attendre du jeu. C’est un indice d’octane élevé, rapide et frénétique, et une fois que vous avez configuré vos commandes, vous êtes dirigé vers la zone du hub, Riders Ridge.

Vous rencontrerez deux personnages très enthousiastes qui seront vos guides pour le reste du jeu (ils sont incroyablement grincheux d’ailleurs, et me rappellent le mème « comment allez-vous les autres enfants »). Ces deux-là vous font visiter la crête et expliquent comment participer à toutes les activités, acheter de nouveaux équipements et apprendre de nouvelles astuces. Alors le monde est votre huître et vous êtes libre de faire ce que vous voulez.

Le seul grand objectif persistant pendant que vous participez à des événements dans le monde est toujours d’obtenir plus d’étoiles. C’est votre principale forme de progression et cela ne change pas vraiment ce qui me convient. Plus d’événements se déverrouillent à certains seuils d’étoiles et cela va jusqu’à 7000 étant le dernier jalon de la progression. C’est très simple à comprendre et vous donne quelque chose vers quoi travailler.

J’aime la façon dont vous pouvez choisir le sport et le cheminement de carrière sur lesquels vous voulez vous concentrer. Personnellement, j’ai préféré les épreuves de vélo et de combinaison de fusée à cause du compteur de sprint et de boost qui vous donne une pointe de vitesse.

L’une de mes plus grandes préoccupations lorsque j’ai commencé à jouer était la rejouabilité. Combien de fois puis-je dévaler une colline sans m’ennuyer ? Je suis heureux de dire que ce n’était pas du tout le cas en raison des défis de l’événement. Les défis récompensent les étoiles pour l’achèvement, plus le défi est difficile, plus il donnera d’étoiles, avec trois proposés par événement. Et je ne sais pas ce que c’est, mais la collecte d’étoiles a été une grande force motrice pour moi qui m’a fait rejouer les mêmes événements jusqu’à 10 fois juste pour décrocher un certain défi de tricks, battre un certain temps ou se classer 1er, et quand j’ai finalement l’a fait, c’est une gratification instantanée qui m’a donné envie de continuer et de collecter encore plus. Donc, dans une mer d’événements à faire, même un seul va un long chemin.

Cela aide que les pistes et le monde ouvert massif que vous parcourez soient fantastiques. Les vues et les environnements sont très détaillés, rarement les mêmes et m’ont parfois donné l’impression de résoudre un casse-tête en essayant de les résoudre, plus que de terminer une course. Les différents biomes fonctionnent bien pour garder les choses au frais : forêt, neige, désert et un mélange de tous. C’est juste comme un terrain de jeu. C’est une wingsuit précipitée qui glisse dans un canyon étroit à 100 mph et voit l’IA faire du canoë avec désinvolture en dessous de vous, ou dévaler une colline escarpée, frapper une rampe et déployer une wingsuit propulsée par fusée pour survoler une dense forêt, se faufilant entre les arbres puis se reconvertissant en snowboard.

Ce sont des moments qui rendent le jeu amusant et lui donnent un équilibre. C’est assez réel pour ne pas se sentir idiot, mais c’est assez fantastique pour vous permettre de voler à des centaines de pieds dans les airs, de faire un tour de 1080, de faire tourner le guidon, de fouetter la queue, de faire un triple backflip, d’aller faire une tasse de thé, de revenir et d’atterrir comme si la gravité n’existait pas. Un équilibre entre plaisir et contrôle est un plus dans mes livres.

Il existe cependant d’autres facteurs qui influencent ces contrôles. Lorsque vous terminez des événements et obtenez toutes ces étoiles douces et douces, vous débloquerez également de nouveaux équipements. J’ai deux idées sur la façon dont Ubisoft a géré l’acquisition de nouveaux vélos, snowboards, combinaisons de fusée et autres équipements. D’une part, j’aime à quel point c’est simple, tout l’équipement a un score d’équipement et généralement plus le score est élevé, meilleur est l’équipement, n’est-ce pas ? Je ne pense donc pas avoir jamais hésité à appuyer sur le bouton de mise à niveau, sans même regarder les statistiques ou comment cela affectera mon contrôle sur le vélo ou le snowboard. 95% du temps, c’était « Je veux un vélo avec un grand nombre! » et cela a fait ses preuves jusqu’à maintenant. C’est simple et je n’ai pas à y prêter beaucoup d’attention et je pourrais juste me concentrer sur le plaisir de l’événement.

Maintenant, d’un autre côté, je suis un grand fan des jeux de style looter, Think Destiny 2, Borderlands, The Division, et une partie de moi souhaite qu’il y ait plus de personnalisation de l’équipement dans Riders Republic. Presque tous les nouveaux jeux d’Ubisoft sont allés dans cette direction avec l’équipement qui compte, c’est dans Far Cry 6 et Assassins Creed Valhalla, de sorte qu’une partie de moi pense qu’ils auraient dû prêter beaucoup plus d’équipement à Riders Republic.

Pourquoi l’équipement n’a-t-il pas d’avantages? Ils n’ont pas besoin d’être sauvages, même si les avantages sauvages conviendraient au thème du jeu. Imaginez simplement un train d’engrenages qui vous a donné un atterrissage parfait une fois par course ou qui vous a pardonné d’avoir manqué un point de contrôle, ou comme un ultime qui vous permet de marquer le double de points pendant 5 secondes.

Les possibilités sont infinies. Ce ne serait pas la tasse de thé de tout le monde mais j’aurais aimé voir à quoi aurait ressemblé cette version de Riders Republic, ou au moins me laisser changer la couleur de mon équipement, tu sais.

De plus, dans l’état actuel des choses, les options de tenue sont plutôt nulles. Toutes les bonnes choses sont derrière un mur payant, donc j’ai toute cette monnaie dans le jeu que je ne dépense pas.

Pour revenir sur les événements, la variété et les styles d’événements ici sont impressionnants. Pour une expérience plus linéaire qui teste votre vitesse et votre temps de réaction, les courses standard du premier à finir sont faites pour vous. Si vous voulez vous plier et devenir technique, les épreuves de figures et de cascades sont mes préférées. Si vous voulez rire, les événements Shak Daddy Bandit vous feront sourire à 100% avec la stupidité de certains des scénarios dans lesquels ils peuvent vous mettre. Ou une combinaison de tous avec les courses multisports. Il y en a pour tous les goûts.

L’un des plus gros arguments de vente sur papier sont les courses de masse du jeu. Ces événements multisports en plusieurs parties à 64 joueurs sont excellents les premières fois que vous les organisez, mais pas si bons après. La crainte s’est envolée assez rapidement parce que c’est tout simplement trop chaotique. 64 joueurs qui entrent tous en collision n’est tout simplement pas amusant du tout et il n’y a pas de matchmaking basé sur le niveau afin que vous puissiez affronter quelqu’un avec un équipement bien meilleur et plus rapide.

Souvent, je me suis retrouvé à espérer partir en tête du peloton en croisant les doigts pour que les coureurs les plus rapides se fassent sortir de la piste ou se trompent en ratant un point de contrôle et doivent perdre du temps à revenir en arrière. Le concept des courses de masse est incroyable. Cela me rappelle beaucoup le jeu Fall Guys, mais ses problèmes sont trop importants pour moi en ce moment. Je préfère partir seul et relever des défis ou explorer la carte à la recherche d’objets de collection.

De plus, dans l’état actuel des choses au moment de cet examen, il semble que la base de joueurs ait déjà du mal à remplir les autres événements de matchmaking tels que les événements Trick Battles et Free For All, ce qui est dommage car ils sont amusants à faire mais attendent dans un Une file d’attente de 15 minutes alors que je n’avais prévu de jouer qu’une heure environ, ce n’est pas cool.

Ce qui est en quelque sorte une arme à double tranchant, car l’une des plus grandes forces de Riders Republic est la facilité avec laquelle il est facile de jouer et de jouer pendant 30 minutes ou une heure – amusez-vous et sentez que vous avez accompli quelque chose.

Faut-il acheter ou jouer à Riders Republic ? Absolument. C’est incroyablement amusant avec de nombreuses activités et événements pour vous tenir occupé, et peut être vraiment difficile lorsque vous augmentez la difficulté. Si vous préférez vous détendre et simplement explorer le monde, il existe même un mode Zen.

Il est certain de vous faire sourire et éclater de rire avec à quel point cela peut parfois devenir stupide, vous faire ressentir un sentiment d’accomplissement et de satisfaction lorsque vous remplissez des objectifs, et vous donne également envie de jeter votre contrôleur par la fenêtre quand vous le pouvez juste ‘ Je n’ai pas l’air de gagner une course, peu importe vos efforts. N’attendez pas trop des courses de masse.

Avis de non-responsabilité : testé sur PC et PS5. Également disponible sur PS4, Xbox One, Xbox One X et Xbox Series X|S. Une copie du jeu a été fournie par l’éditeur.