Critique de Roku Streaming Stick 4K+ : une mise à niveau mineure

Roku a longtemps été le moyen le plus simple d’obtenir une plate-forme de télévision intelligente sur votre téléviseur stupide sans avoir à acheter un nouveau téléviseur. Ces dernières années, alors que de plus en plus d’utilisateurs ont eu accès aux téléviseurs intelligents, ce rôle a un peu changé. Mais il existe toujours un marché pour les appareils Roku, étant donné à quel point le système d’exploitation Roku est meilleur que certains concurrents. Récemment, Roku a dévoilé deux nouveaux appareils de streaming : le tout nouveau Roku Streaming Stick 4K et le Roku Streaming Stick 4K+.

Pour cette revue, nous nous concentrons sur le Streaming Stick 4K+, mais vous pouvez trouver une critique séparée sur le nouveau Streaming Stick 4K. La différence entre les deux réside dans la télécommande, le Streaming Stick 4K+ bénéficiant d’une télécommande vocale améliorée. Devriez-vous vous procurer le Streaming Stick 4K+ ? Ou économisez votre argent et optez pour l’un des appareils bas de gamme de Roku ? Nous avons mis le Roku Streaming Stick 4K+ à l’épreuve pour le savoir.

Test du Roku Streaming Stick 4K+ : Conception

La conception globale du Roku Streaming Stick 4K+ est… à peu près la même. Mais ce n’est pas une mauvaise chose. L’appareil est subtil et élégant, et il n’attirera pas trop l’attention derrière votre téléviseur. Le bâton lui-même mesure 3,7 pouces de long et est construit en plastique noir mat avec un logo Roku brillant sur le devant. Il dispose également d’un port MicroUSB pour le chargement.

Roku Streaming Stick 4K+ Design Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le design de la télécommande est peut-être plus important que le bâton lui-même. Le Streaming Stick 4K+ est livré avec Voice Remote Pro de Roku, qui possède une batterie rechargeable, un microphone pour les commandes vocales et une prise casque pour pouvoir écouter en privé. Les commandes vocales sont également accessibles en mains libres, ce qui est agréable. Par exemple, si vous ne trouvez pas votre télécommande, vous pouvez utiliser la commande « Hey Roku, où est ma télécommande ? » Et, vous pouvez utiliser des commandes similaires pour augmenter et baisser le volume, modifier les applications, etc.

La télécommande dispose également de boutons d’accès rapide pour Netflix, Disney+, Hulu et Apple TV+. C’est agréable de voir que ces applications sont placées ici. Ce sont probablement quatre des services de streaming les plus utilisés, du moins dans mon foyer. Et, vous obtiendrez deux boutons programmables, qui vous permettent d’accéder rapidement à un canal ou à un événement, transformer une commande vocale en un contrôle rapidement accessible. C’est une fonctionnalité intéressante.

Boutons de la télécommande Roku Streaming Stick 4K+ Source de l’image : Christian de Looper pour .

Mon principal problème avec la télécommande ? Il se charge via MicroUSB. En 2021. Je peux en quelque sorte comprendre le MicroUSB sur le Streaming Stick lui-même – car vous le brancherez et l’oublierez. Ce n’est pas le cas pour la télécommande, que vous devrez recharger de temps en temps. Il est extrêmement décevant que Roku n’ait pas pu inclure un port USB-C ici.

En dehors de cela, cependant, la conception du Streaming Stick 4K+ et de la Voice Remote Pro correspond à ce que vous attendez. C’est tout en plastique noir et ça a l’air bien.

Revue Roku Streaming Stick 4K+ : Fonctionnalités et logiciels

Le Streaming Stick 4K+ offre quelques fonctionnalités liées à la vidéo qui le placent en avance sur les appareils de streaming bas de gamme. Vous obtiendrez une résolution 4K avec prise en charge du HDR, comme le Roku Express 4K+. Mais sur cet appareil, vous bénéficierez également du support Dolby Vision. Dolby Vision est de plus en plus courant, et avec lui, vous pourriez obtenir une meilleure expérience visuelle, avec un téléviseur compatible.

L’interface Roku a fait ses preuves. Ce n’est pas si excitant ou moderne, mais c’est très fonctionnel et vous permet d’accéder facilement à vos services et applications de streaming préférés. Ce n’est pas différent sur le Streaming Stick 4K+. Vous obtiendrez la disposition de grille classique de Roku, et si vous avez déjà utilisé un appareil Roku, vous n’aurez aucun problème. Même si vous ne l’avez pas fait, l’interface devrait être relativement facile à naviguer.

Interface Roku Streaming Stick 4K+ Source de l’image : Christian de Looper pour .

Je me suis retrouvé à utiliser rarement les commandes vocales proposées, mais elles m’ont été utiles les quelques fois où je les ai utilisées. La plupart d’entre nous sont assez habitués à ne pas utiliser de commandes vocales dans le salon. Je n’ai pas vraiment trouvé de les utiliser pour une bien meilleure expérience. La plupart du temps, de toute façon. J’aime la possibilité d’utiliser la voix pour épeler votre adresse e-mail lors de la configuration, au lieu d’avoir à la taper.

L’appareil est livré avec le nouveau processeur quad-core de Roku, qui, selon la société, devrait être jusqu’à 30% plus rapide. L’appareil semblait en fait réactif et rapide, cependant, je n’ai jamais eu l’impression que le Streaming Stick + de dernière génération était particulièrement lent.

Test Roku Streaming Stick 4K+ : Vidéo et audio

La qualité vidéo sur le Roky Streaming Stick 4K+ est excellente. Tant que votre téléviseur prend en charge Dolby Vision et HDR 10+, vous pourrez utiliser les deux normes pour une image plus belle. L’appareil vérifiera votre téléviseur lors de la configuration pour confirmer qu’il est compatible (ou non) et fonctionnera avec les paramètres les plus élevés.

Source de l’image à distance Roku Streaming Stick 4K+ : Christian de Looper pour .

De manière générale, votre téléviseur aura un impact plus important sur la qualité de l’image que votre appareil de streaming. Heureusement, l’appareil prend en charge les normes vidéo que vous attendez en 2021, et à un prix assez raisonnable.

Il prend également en charge le passthrough Dolby Atmos, ce qui signifie que tant que votre application de streaming et votre téléviseur prennent en charge la technologie et que vous disposez d’un système audio compatible, vous obtiendrez l’audio Dolby Atmos. Vous pouvez rencontrer des problèmes de compatibilité, cependant, cela dépendra en grande partie de votre système.

Conclusion

Le Roku Streaming Stick 4K+ est un excellent moyen d’obtenir un streaming intelligent dans le salon. J’apprécie les efforts déployés par Roku pour intégrer Roku dans la plupart des maisons intelligentes. Et l’appareil prend en charge les normes vidéo et audio que vous souhaitez. La télécommande améliorée du Streaming Stick 4K+ est agréable, d’autant plus qu’elle est rechargeable. Si vous prévoyez d’utiliser des fonctionnalités telles que l’écoute privée filaire et les deux boutons programmables, cela vaut la peine d’y aller.

La compétition

La plus grande concurrence à cet appareil vient de Roku lui-même, en particulier pour ceux qui n’envisagent pas vraiment d’autres systèmes d’exploitation. Le nouveau Roku Streaming Stick 4K est tout aussi performant, mais est livré avec la télécommande vocale standard, au lieu de la télécommande vocale Pro. Vous paierez 49,99 $ au lieu de 69,99 $.

Cela vaut également la peine de considérer les Amazon Fire TV Stick 4K et Fire TV Stick 4K Max, qui prennent également en charge Dolby Vision et sont proposés à un prix similaire. Si vous souhaitez l’intégration d’Alexa, ils sont la voie à suivre.

Dois-je acheter le Roku Streaming Stick 4K+ ?

Oui. Si vous voulez les fonctionnalités supplémentaires proposées par Voice Remote Pro, cela vaut la peine d’acheter.