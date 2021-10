Critique de « Ron’s Gone Wrong »: Un garçon et son bot, moins le plaisir

« Ron’s Gone Wrong » parsème son introduction sur l’amitié avec des scènes de poursuite et des avertissements sur Big Tech, avec un succès mitigé.

Le jeune Barney sans amis (exprimé par Jack Dylan Grazer) apprécie en quelque sorte à quel point son père travaille dur, mais pense que sa vie serait tellement meilleure s’il avait son propre compagnon robot génial, comme le font tous ses camarades de classe. L’iPhone/Jordans/Pet Rock/whatever de cette génération est le Bubble Bot, ou B*Bot, programmé pour être votre « meilleur ami prêt à l’emploi ». Lorsque papa en difficulté (quel parent est mort dans celui-ci? … C’est maman!) Obtient à Barney un B * Bot endommagé nommé Ron (exprimé par Zach Galifianakis), le robot forge une véritable amitié avec le garçon plutôt que de suivre l’algorithme du produit pour simuler Amitié. Mais le libre arbitre est une mauvaise chose, selon les méchants de l’entreprise, alors des poursuites s’ensuivent.

Comme « Free Guy », « Ron » est un beau-fils de l’absorption rituelle de Disney-Fox. Comme ce hit de Ryan Reynolds, il inclut une flexion IP méta-drôle. Ici, les 20th Century Studios renommés — je sais, pourquoi pas au moins 21st Century Studios ? – tire la langue aux concurrents et dit: « Nous pouvons montrer des trucs Marvel et Star Wars et vous ne pouvez pas! » Malheureusement, c’est là que la ressemblance s’arrête, car « Free Guy » s’est avéré être un moment animé et amusant et « Ron » … à un moment donné, ça a mal tourné.

On soupçonne que l’envie initiale avait quelque chose à voir avec le fait de montrer la différence entre les amis virtuels qui « aiment » vos messages mais ne vous connaissent pas vraiment et les amis IRL qui n’aiment peut-être pas tous les messages mais vous aiment. Ce que nous obtenons à la place, c’est un robot de substitution qui apprend tout sur vous de votre activité en ligne, vous dit que c’est votre meilleur ami et facilite tous vos désirs. Donc pas tant un « ami » qu’un serviteur cyber-génie qui peut aussi vous transporter.

Il y a un peu de bruit sur la table sur la façon dont ces grandes entreprises technologiques pourraient ne pas avoir vos meilleurs intérêts à cœur lorsqu’elles prennent toutes vos données et mettent des caméras et des microphones dans vos mains et à la maison (énorme surprise à ce sujet) ; dans la dynamique Steve Wozniak-Steve Jobs de Bubble Corp., la figure de Jobs est tout le mal, tout le temps. Mais c’est une chose secondaire lorsque le véritable objectif du film est une leçon sur la façon dont «l’amitié est une rue à double sens» et l’imperfection fait partie de l’accord. Et c’est bien beau, mais ce n’est pas un grand pari que les jeunes enfants repartiront avec cette nouvelle plume dans leurs chapeaux de réflexion.

Au moins on espère qu’ils ne sont pas impressionnables. Sinon, ils pourraient s’éloigner de « Ron » en pensant qu’essayer d’échapper aux voitures dans les rues animées ou s’enfuir dans les bois froids et humides sans protection contre les éléments sont des choses formidables à faire. Il y a pas mal de messages douteux dans le film, comme lorsque Barney se rend compte qu’il aime Ron après tout parce que Ron bat des enfants qu’il n’aime pas. Ce n’est pas exactement « Mon garde du corps ». Et après tout ce que les Bons de l’empire de la technologie s’arrachent les mains pour faire des choses sans le consentement du client, les bons décident que la chose à faire est d’imposer un énorme changement à des centaines de millions de clients sans leur consentement.

« Ron » obtient quelques bonnes choses. Les textures sont magnifiquement rendues, comme on s’y attend de l’animation de studio de nos jours. Les B*Bots individuels sont conçus de manière imaginative. En tant que grand-mère bulgare, Olivia Colman livre la performance la plus charmante du film. Les plus jeunes peuvent apprécier les poursuites et une blague répétée sur le caca.

Mais sans doute le plus grand atout comique du film – Galifianakis – est gaspillé par une livraison d’une note qui est sans niveau par conception. Ron est tout aussi heureux de raconter les bons et les mauvais moments. Le Galifianakis qualifié fait un bon travail d’approximation d’une voix construite par des mots enregistrés individuellement ; peut-être un trop bon travail. Nous perdons la spécificité même dont le film prétend parler – les imperfections, l’humanité qui fait des amis des amis.

« Ron s’est trompé »

Évalué : PG pour du matériel grossier, des éléments thématiques et du langage

Durée de fonctionnement : 1 heure 46 minutes

En jouant: Commence le 22 octobre en version générale