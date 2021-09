Critique de Sable : Un beau voyage méditatif à travers un monde captivant

Sable contraste fortement avec de nombreuses conventions des mondes ouverts. Dépourvu de conflits et de combats, c’est un monde qui s’appuie entièrement sur la force de ses visuels, de sa construction et de son exploration. Cependant, les développeurs Shedworks réussissent cet exploit avec un style impressionnant, offrant une expérience enrichissante qui réussit malgré quelques problèmes techniques.

Vous explorez un monde ouvert presque entièrement libre en tant que titulaire Sable, une jeune fille se lançant dans son vol à voile. Ce pèlerinage la voit explorer les terres incultes de Midden à la recherche d’un masque. Plus qu’un simple casque, ils incarnent le rôle d’un personnage dans la société de Midden : les mécaniciens qui assemblent et entretiennent les hoverbikes privilégient les masques métalliques austères, par exemple, tandis que les grimpeurs sont représentés par des casques de lézard caricaturaux.

Le jeu vous rassure dès le début qu’il n’y a pas de mauvais chemin à prendre, et Sable reste dédié à cette philosophie pour son autonomie d’une vingtaine d’heures. Récupérer trois badges pour n’importe quel type de masque, gagnés en accomplissant des quêtes, vous l’octroie via un rituel merveilleusement inhabituel. Une fois que vous avez assemblé le masque de votre choix, vous êtes libre de terminer le jeu quand bon vous semble. Cependant, cela ne rendrait pas service à une expérience souvent magique.

Sans aucun objectif spécifique, Sable laisse plutôt votre curiosité agir comme la ligne directrice, les quêtes agissant simplement comme de doux coups de pouce vers votre prochaine découverte. Et quel monde c’est. Ce paysage clairsemé, inspiré de la séquence Jakku dans The Force Awakens, a une esthétique de bande dessinée remarquablement efficace, une vision de Frank Miller qui prend vie. Sable n’est pas une expérience de monde ouvert dense, mais se concentre plutôt sur des structures sur mesure et fabriquées à la main placées dans Midden. Les voyages à travers l’espace négatif font écho aux qualités méditatives de Shadow of the Colossus alors que votre hoverbike fouette des nuages ​​​​de poussière, soutenus par une bande-son apaisante de Japanese Breakfast qui donne aux affaires une qualité hypnotique.

Les lieux sont aussi variés que beaux : un astrolabe sphérique de la taille d’une cathédrale, le cadavre desséché d’un gigantesque wyrm des sables, des naufrages de vaisseaux spatiaux. Je pourrais continuer, mais le plaisir de Sable est de se tenir au sommet d’une colline, de choisir une nouvelle direction dans laquelle voyager – présenté diégétiquement en projetant physiquement votre waypoint au loin – et de vous couper le souffle lorsque vous y arrivez enfin.

L’escalade, votre principale méthode d’interaction, est une version simplifiée de Breath of the Wild, avec Sable s’accrochant à n’importe quelle surface de préhension et continuant vers le haut jusqu’à manquer d’endurance. La pierre de glisse, accordée à Sable au début de son voyage, vous aide, qui vous permet de planer lentement dans les airs dans un orbe d’énergie. Sans aucun état de défaillance, le défi de Sable se présente principalement sous la forme d’énigmes logistiques légères, alors que vous déterminez comment exactement mettre à l’échelle ces structures massives, ainsi que des énigmes de physique à pièce unique. Ces ascensions sont généralement bien rythmées, vous obligeant à vous arrêter et à observer votre environnement sans interrompre le flux méditatif de la procédure, et sont généralement payantes avec des vues spectaculaires. Tout l’équipement acquis est purement cosmétique, bien que votre hoverbike puisse être amélioré avec de l’argent, trouvé dans des caisses ou acquis en vendant de la ferraille à un vendeur particulièrement grincheux.

Shedworks saupoudre systématiquement des éléments uniques dans ces puzzles pour garder les choses fraîches. L’influence de The Outer Wilds transparaît dans les quelques énigmes sensibles au temps du jeu, ainsi que dans le mystérieux fil d’Ariane reliant chaque vaisseau spatial détruit en un seul grand récit. De plus, l’écrivain Meg Jayanth donne vie à la distribution du jeu via des descriptions de vignettes vives, qui rappellent son travail sur des titres comme 80 Days et Sunless Sea. Ceci est particulièrement notable avec Sable elle-même, un personnage sympathique qui porte un masque plein d’esprit de confiance en soi pour cacher ses angoisses intérieures lorsqu’il traite avec le monde des adultes. Jaynath aborde également avec élégance les préjugés qui peuvent entrer en jeu lorsqu’il s’agit de mondes de science-fiction : comme Sable se le rappelle lorsqu’elle rencontre une communauté de mineurs de cristaux de foudre géants, « ces fermiers ne sont en aucun cas redevables à mon interprétation ».

Cela résume l’énoncé de mission de Sable : fournir au joueur un endroit fascinant et d’un autre monde à explorer sans barrières, restrictions ou jugement. Pour la plupart, cela fonctionne à merveille. Cependant, le bégaiement est courant dans de nombreux domaines sur Xbox Series S, donnant à l’exploration une sensation douce mais toujours agitée. De petites erreurs techniques sont également assez courantes, comme l’écrêtage de l’appareil photo, la lecture de musique désynchronisée et les pop-in de texture, mais sont généralement corrigées avec un rechargement rapide. Alors que les développeurs se sont engagés à corriger divers problèmes de performances dans les semaines à venir, ils ont indiscutablement un impact sur le sens de l’écoulement et de l’immersion vers lequel Shedworks s’efforce.

Les autres problèmes sont mineurs pour la plupart. Les PNJ peuvent avoir une certaine rigidité grâce à leurs animations limitées, ce qui rend les quelques quêtes de dialogue et de cinématiques lourdes décevantes. Il peut également être déroutant de dire quelles surfaces sont grimpables, ce qui entraîne des moments frustrants d’essais et d’erreurs. Séparément, l’acquisition de certains masques peut sembler ridiculement insignifiante par rapport à d’autres. Cependant, ces picotements sont rapidement oubliés lorsque vous repartez, vous inclinant vers un panache de fumée se dispersant vers le haut dans le ciel brumeux.

Il y a une mélancolie à Sable, enveloppée dans les villes en ruines et les squelettes gigantesques qui parsèment ses paysages, mais cela est équilibré avec un noyau contagieux de positivité qui traverse le jeu. Ce qui lui manque dans le drame, il le compense largement par sa créativité et sa grandeur, vous laissant un sentiment de sérénité indispensable et apprécié en ces temps bizarres. Cependant, tout revient à la joie de la découverte : vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous trouverez en épluchant les couches de Midden, mais cela sera forcément intéressant.

Disclaimer : Testé sur Xbox Series S, avec une copie du jeu fournie par l’éditeur.