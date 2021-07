Critique de Sam & Max VR: Un souffle du passé burlesque

De manière générale, amener un classique dans un nouveau support n’est pas une bonne idée. Quand un film classique est refait, vous savez juste qu’il va foutre en l’air quelque chose. De même, amener la série d’aventures PC classique de type pointer-cliquer Sam & Max de l’écran 2D à la réalité virtuelle semble être une recette pour un désastre. Heureusement, le développeur HappyGiant a compris comment faire exactement cela tout en le faisant se sentir authentiquement excellent.

Sam & Max: This Time It’s Virtual est un mélange loufoque d’escape game, de solution de crime, de jeux de carnaval et de Job Simulator, avec un penchant pour l’humour sarcastique et piqué. Cela ressemble à un jeu d’aventure pointer-cliquer de la séquence d’ouverture, bien qu’avec beaucoup plus de physique que ces jeux n’auraient jamais pu espérer. À 30 $, le jeu de 5 à 6 heures peut être complété en une session avec une batterie pour Quest 2, ou en quelques jours avec de courtes sessions de jeu.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Si cela vous tente, prenez votre Oculus Quest 2, attachez un badge de police du magasin à un dollar et préparez-vous à rejoindre l’équipe de police indépendante avec Sam et Max à vos côtés.

Avis sur Sam & Max VR :

Sam & Max : cette fois c’est virtuel

En bout de ligne : Les dialogues hilarants s’intègrent parfaitement dans la série, et les mésaventures et les énigmes semblent tout droit sorties des jeux PC LucasArts classiques de type pointer-cliquer. À peu près à tous égards, cela ressemble à une traduction parfaite de cette formule – pour le meilleur ou pour le pire.

Le bon

Excellents visuels Dialogue hilarant Beaucoup de variété de gameplay Ressemble à un titre pointer-cliquer à l’ancienne

Le mauvais

L’interaction avec les objets peut être capricieuse Peu de rejouabilité

Sam & Max VR : un classique dans de nouveaux vêtements

Source : HappyGiant

En tant qu’enfant né dans les années 80 et qui a grandi à l’âge d’or des titres d’aventure pointer-cliquer sur PC – pensez à King’s Quest, Space Quest, bien sûr, Sam & Max: Hit the Road – j’ai toujours hâte à un nouveau titre pointer-cliquer. Rarement, cependant, obtenons-nous une traduction vers un support plus moderne qui soit aussi bien fait que Sam & Max: This Time It’s Virtual.

Sam & Max VR, comme on le pense plus largement, ressemble exactement aux anciens titres d’aventure pointer-cliquer dans presque tous les sens. Tout au long du jeu, vous êtes placé dans des situations où vous devez résoudre des énigmes ou terminer une sorte de séquence d’action, généralement au milieu de quelques hijinks loufoques. Après tout, en tant que membre débutant de la force de police indépendante et avec Sam et Max comme mentors, vous êtes obligé de vous retrouver dans un certain nombre de situations ridicules.

Sam & Max VR ressemble exactement aux anciens titres d’aventure pointer-cliquer dans presque tous les sens.

Sam & Max VR se joue entièrement du point de vue de la première personne en VR, et vous utilisez vos mains pour saisir des objets et résoudre des énigmes. Des salles d’évasion aux rues de la ville, un carnaval plein de mini-jeux et même les allées d’un dépanneur, il y a autant de variété dans les scènes que dans le gameplay. Parmi les puzzles les plus ridicules, il y a un ensemble de têtes avec des compartiments ressemblant à Mr Potatohead qui se déverrouillent au fur et à mesure que vous progressez dans un puzzle inspiré de Bop It. Ils sont pleins de retours à la culture des années 80 et 90 que beaucoup d’entre nous, les adultes, adoreront.

Tout comme ces titres d’aventure classiques pointer-cliquer, vous devrez résoudre des énigmes et accomplir des tâches dans un ordre très précis. Pour quelqu’un comme moi qui aime une bonne liste d’éléments à cocher, cela ressemblait à la traduction parfaite de la formule dans un support plus moderne. Plusieurs énigmes – en particulier celles de la salle d’évasion – ressemblent à des énigmes de ces titres classiques, car elles ne vous donnent que de vagues indices (ou pas du tout) et attendent de votre cerveau qu’il fasse le gros du travail.

Les fans de ces titres classiques, ainsi que des classiques VR comme Job Simulator, se sentiront comme chez eux.

Sam & Max VR utilise parfaitement les mouvements à l’échelle de la pièce, vous offrant la possibilité de vous téléporter ou de marcher avec le stick analogique, tout en offrant une expérience assise adéquate qui sert également de mode “petit humain” lorsque les enfants jouent. Il n’y a pas trop de modes de confort nécessaires en raison du gameplay relativement lent, mais quelques subtilités, comme le virage au bâton, sont là pour les gens qui veulent l’utiliser.

Les fans de ces titres classiques, ainsi que des classiques de la réalité virtuelle comme Job Simulator ou Vacation Simulator, se sentiront comme chez eux ici. À bien des égards, Sam & Max VR donne l’impression que Job Simulator est devenu un jeu d’aventure complet, bien que sans l’interaction complexe d’objets qui rend ces jeux stationnaires particulièrement attrayants. Vous allez de scène en scène – souvent en marchant entre les deux – pour un total de 17 “niveaux” qui devraient durer environ 5 à 6 heures.

En dehors du gameplay addictif, j’ai hâte de voir la suite, j’ai adoré la dynamique entre Sam et Max. On dirait que les deux n’ont jamais été séparés et qu’il n’y a pas eu de temps réel entre ces aventures et les remakes de Telltale il y a tant d’années. Le travail de voix off est aussi bon que ce à quoi je m’attendrais d’une série avec autant d’histoire, et l’écriture est toujours aussi flashy. Des dialogues blancs et de nombreuses lignes qui m’ont littéralement fait rire aux éclats pendant que je jouais.

Sam & Max VR : qu’est-ce qui le retient

Source : HappyGiant

Les titres pointer-cliquer étaient assez spécialisés pour une raison. Ils ne sont généralement pas remplis d’action – bien que Sam & Max VR ajoute des séquences de jeu considérablement plus variées que ces jeux – et ils sont généralement assez linéaires. Sam & Max VR fait peu pour changer cette dernière partie, car vous vous frayez un chemin à travers une histoire avec un début, un milieu et une séquence de fin appropriée.

Contrairement à certains jeux d’aventure plus ouverts, il n’y a pas de chemins de branchement, d’objets de collection super secrets ou d’autres moyens de vous ramener une fois que vous avez terminé l’histoire. Cela ne me dérange pas du tout, car j’aime jouer à un jeu et ressentir un sentiment d’accomplissement. Je reconnais, cependant, que cette formule ne plaira pas à tous, tout comme la formule classique de pointer-cliquer ne l’a pas fait.

L’interaction avec l’environnement est limitée et les mécanismes d’escalade semblent trop statiques.

Tout comme il canalise les titres PC classiques d’antan, le jeu canalise également les titres VR classiques comme Job Simulator. On ne peut nier les similitudes esthétiques qui fonctionnent si bien en VR, en particulier sur du matériel à puissance limitée comme la famille Quest, et il y a même une ode au remplissage de café et aux bouffonneries de micro-ondes de Job Simulator dès le départ. C’est incroyablement charmant, mais cela signifie également que le jeu peut sembler un peu daté si vous êtes un vétéran de la réalité virtuelle.

Bien que cela n’ait pas trop gêné mon plaisir, je me suis habitué à une plus grande variété d’interactions environnementales et de modélisation physique dans les jeux de réalité virtuelle. Les mécanismes d’escalade du jeu, par exemple, semblent incroyablement statiques. À la seconde où vous lâchez prise, vous tombez et c’est très éprouvant. Après avoir joué à des jeux comme Population: One ou The Climb, je suis gâté par une physique corporelle plus réaliste qui vous empêche de tomber instantanément lorsque vous ne terminez pas quelque chose parfaitement.

Sam & Max VR : Faut-il y jouer ?

Source : HappyGiant

Sam & Max: This Time It’s Virtual apporte le jeu d’aventure classique pointer-cliquer à la réalité virtuelle d’une manière qui semble authentique. De l’excellent travail d’écriture et de voix off aux mécanismes de puzzle éprouvés, vous rirez à chaque tour tout au long de ce jeu. C’était un plaisir de jouer et j’espère que nous verrons plus de Sam & Max sous cette forme. Mieux encore, continuez cette formule pour des reprises plus classiques par pointer-cliquer, car elle fonctionne incroyablement bien.

4 sur 5

Si vous aimez les titres d’aventure-puzzle axés sur la narration avec un gameplay très varié mais linéaire, c’est un excellent moyen de passer quelques heures et des centaines de rires. C’est un jeu que vous pourriez terminer en une semaine, mais qui vous rend impatient pour le prochain de la série. Il est évident que celui-ci est co-conçu par de nombreux membres de l’équipe originale du jeu de 1993, et même Steve Purcell, créateur des bandes dessinées Sam & Max des années 80, était à bord pour l’écriture. C’est une aventure familiale de qualité qui vaut bien votre argent durement gagné.

Sam & Max : cette fois c’est virtuel

En bout de ligne : Les classiques pointer-cliquer font leur chemin vers la réalité virtuelle avec une formule de puzzle d’aventure éprouvée. Des environnements très variés, un gameplay adapté à la réalité virtuelle et des dialogues hilarants vous font vivre une aventure de 5 à 6 heures qui vous laissera en redemander à la fin.

VR vraiment portable

Voici tous les jeux auxquels vous pouvez jouer sur Oculus Quest et Quest 2

L’Oculus Quest et l’Oculus Quest 2 ont plus de 200 jeux et applications qui peuvent jouer avec certaines améliorations pour les versions de Quest 2, et tous les achats de Quest sont transférés vers votre nouveau casque. Voici tous les jeux Oculus Quest actuellement disponibles pour les deux casques, ainsi que tous les titres annoncés et à venir à venir.