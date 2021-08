Critique de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux : un film Marvel entravé par le fait d’être un film Marvel

Les meilleures parties des anneaux Shang-Chi sont éclipsées par le spectacle traditionnel de Marvel, et cela atténue l’impact.

Entre les conflits familiaux et l’action physique rapprochée, Shang-Chi et la légende des dix anneaux fonctionne mieux lorsqu’il se sent le plus intime, et le matériel supplie pour une confrontation finale de cette même nature. Mais, encore une fois, il s’agit d’un film Marvel, et en tant que premier film solo pour un nouveau héros, il a une certaine responsabilité de prouver que son protagoniste peut opérer dans le même monde que Doctor Strange, Captain America et Spider-Man. Cela signifie qu’au lieu que le blockbuster livre une bataille personnelle passionnée entre le fils et le père, tout se dilue avec une fantaisie d’un autre monde, des enjeux menaçants pour le monde et des armées combattant des monstres CGI.