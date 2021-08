Critique de “Shang-Chi et la légende des dix anneaux”

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est le premier film solo à présenter un nouveau personnage au MCU depuis Captain Marvel. À cette fin, ce film est un succès retentissant. Simu Liu est une star de cinéma en devenir. Et dès qu’il apparaît à l’écran, il réclame votre attention. Liu vend sans effort l’action. Mais en plus de cela, sa chaleur et son sens de l’humour s’accordent parfaitement avec les Avengers. Malheureusement, le troisième acte du film prend une tournure inattendue pour le pire, mais cela ne fait pas briller ce qui est un film par ailleurs solide. Notre plein avis sans spoiler de Shang-Chi suit.

Après avoir passé la dernière décennie à se préparer à Avengers: Fin de partie, Marvel Studios appuie maintenant sur le bouton de réinitialisation. Les émissions Disney + (WandaVision, Falcon, Loki) ont essentiellement servi d’épilogues à la saga Infinity, tandis que Black Widow était situé en plein milieu de celle-ci. En tant que tel, Shang-Chi a le poids de raconter une toute nouvelle histoire d’origine tout en ouvrant la porte à la phase 4.

À bien des égards, il accomplit ces deux tâches avec grâce. Shang-Chi est le fils de Wenwu (Tony Leung Chiu-Wai), qui dirige la puissante organisation criminelle connue sous le nom des Dix Anneaux. Il a nommé l’organisation d’après les puissants artefacts qu’il porte sur ses bras.

Wenwu est également connu sous le nom de mandarin. Les fans devraient se souvenir du personnage d’Iron Man 3. Dans ce film, un acteur nommé Trevor Slattery (Ben Kingsley) a été embauché pour jouer le rôle du chef terroriste. Si vous êtes curieux de connaître le vrai mandarin, vous obtiendrez toutes vos réponses ici.

Critique de Shang-Chi : De quoi parle le film ?

Plus que tout, Shang-Chi est un drame familial. Les relations que Shang-Chi entretient avec sa sœur Xialing (Meng’er Zhang), sa mère Jiang Li (Fala Chen) et son père sont à l’origine de l’intrigue. Ils s’éloignent inévitablement, mais on a l’impression que l’univers les met en collision les uns avec les autres. Et l’amie de Shang-Chi, Katy (Awkwafina) est prise dans la mêlée.

Liu et Awkwafina font leur part pour réaliser le film. L’amitié entre Shang-Chi et Katy aide à fonder le conflit, et Awkwafina est un substitut parfait du public. Alors que les enjeux augmentent, Katy se retrouve plongée dans une situation de plus en plus insondable.

Surtout, le film fait un bon travail pour partager notre temps entre le présent et le passé. Les flashbacks ne l’enlisent pas, ce qui est bien. Mais nous apprenons tout ce que nous devons savoir sur cette famille. Au début, il est clair que Shang-Chi et Xialing vont être obligés de tenir compte de leur passé, même s’ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour l’éviter.

Pendant la première heure environ, j’ai passé un bon moment à regarder le drame se construire. Entre les scènes d’action spectaculaires, il y avait des moments d’agitation émotionnelle qui ont vraiment résonné. Mais, pour être clair, l’action est la star ici. La scène de bus que vous avez vue dans la bande-annonce n’est qu’un apéritif pour ce que le réalisateur, Destin Daniel Cretton, a en réserve. Il y a eu beaucoup de grands combats au corps à corps dans le MCU, mais Shang-Chi présente quelques-uns des meilleurs. J’espère qu’il aura l’occasion de retravailler avec Marvel.

Shang-Chi ne colle pas tout à fait à l’atterrissage

Aussi bons que soient les deux premiers tiers du film, le troisième acte est un peu le bordel. En général, Marvel a vraiment bien réussi à payer les enjeux émotionnels qu’il met en place. Mais la folie induite par CGI a vraiment embourbé les 30 dernières minutes de ce film. En conséquence, l’histoire perd un peu de sa concentration. D’une part, cela ne ressemble à rien d’autre que Marvel a fait. De l’autre, on se sent complètement hors du champ gauche après la première heure et demie du film.

Comme je l’ai dit en haut, cela n’a pas gâché le film pour moi, mais cela m’a laissé me gratter la tête. Certes, je connais très peu de choses sur Shang-Chi dans les bandes dessinées Marvel, alors peut-être est-ce fidèle à son personnage et à son histoire. Cela dit, ce n’était pas exactement la résolution que j’attendais.

Néanmoins, Shang-Chi m’a excité à l’idée de voir plus de Simu Liu dans le MCU. Il est charismatique, c’est un dur à cuire, et surtout, il est vraiment drôle. On ne sait pas exactement quand nous le reverrons à la fin du film, mais j’ai le sentiment que ce sera plus tôt que tard.