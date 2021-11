Critique de «Speer Goes to Hollywood»: le frisson du leader nazi avec le cinéma

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Est-ce que le fonctionnaire nazi et fidèle d’Adolf Hitler Albert Speer, le sujet du documentaire captivant et souvent effrayant « Speer Goes to Hollywood », « enregistrait l’histoire ou enregistrait son histoire » ? Ainsi demande à la réalisatrice du film, Vanessa Lapa, la longue interview de Speer en 1971 avec le scénariste Andrew Birkin, autour des bandes audio duquel elle a magistralement structuré ce portrait révélateur.

Comme indiqué ici, Speer a rejoint le parti nazi en 1931 et, deux ans plus tard, a commencé à travailler comme architecte en chef du chancelier Hitler de l’époque, ajoutant plus tard l’inspecteur général des bâtiments de Berlin à ses fonctions. En 1942, der Führer nomma Speer ministre de l’armement et de la production de guerre, supervisant la création et la distribution d’armes et de munitions à l’usage des forces armées nazies.

Au cours de ces années, Speer avait besoin de main-d’œuvre – beaucoup – pour accomplir ses nobles objectifs de construction et de munitions ; ses projets étaient en grande partie dotés d’esclaves, dont une grande partie provenait finalement des camps de concentration nazis. En 1944, il avait sous lui un nombre incroyable de 14 millions de travailleurs, dont environ un tiers sont morts en travaillant dans des conditions infernales. Speer a qualifié le plan d’Hitler d’exterminer les Juifs de « gâche de travail pour nous ». Quel mec.

Bien qu’il soit responsable d’innombrables morts, pendant les procès de Nuremberg d’après-guerre, Speer a en quelque sorte épargné la potence (contrairement à beaucoup de ses collègues et sous-fifres) et a été condamné à 20 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Était-ce son témoignage trompeur, son charisme de gentleman, un talent astucieux pour l’auto-préservation ou tout simplement la chance qui l’a aidé à échapper au pire des scénarios ? C’était un résultat étonnant pour un homme qui a dit au Tribunal que si Hitler avait eu des amis, cela aurait été Speer.

Mais il y avait quelque chose de distinctement téflonien chez Speer qui allait se poursuivre jusqu’à la publication en 1969 de ses mémoires « Inside the Third Reich », dans lesquels il se faisait passer pour « le bon nazi » qui savait peu ou rien sur le monstrueux actes qui s’étaient déroulés autour de lui. Le livre a effectivement blanchi son rôle dans l’Holocauste et est devenu un best-seller mondial.

C’est là qu’intervinrent Hollywood et Birkin, un protégé de Stanley Kubrick (et frère de l’actrice Jane Birkin) : Paramount Pictures, qui développait un biopic fictif tiré du livre de Speer, envoya le jeune écrivain rendre visite à l’ex-nazi dans son Heidelberg. , Allemagne, domicile pour collaborer avec lui sur le scénario. (Contrairement au titre du document, « Hollywood » est allé à Speer.)

Le résultat a été 40 heures de conversations enregistrées, bien que leur qualité détériorée, proche de 50 ans, ait obligé Lapa à embaucher les acteurs Anno Köehler et Jeremy Portnoi pour réenregistrer efficacement les voix de Speer et Birkin, respectivement. Elle a coupé l’audio édité en un récit captivant et l’a associé à un superbe assemblage de visuels d’archives d’avant, pendant et bien après la Seconde Guerre mondiale.

Le film présente un nombre surprenant – et étonnamment vivant – de rares clips d’Hitler et de ses lieutenants en chef les plus notoires (y compris Speer) en action, des images fascinantes des jugements de Nuremberg et des plans poignants des camps d’extermination. Un aperçu d’une armoire en fer spécialement fabriquée et utilisée pour torturer les travailleurs civils russes ne sera pas facilement oublié.

Mais ce sont les conversations clairement antisémites de Speer avec Birkin alors qu’il raconte son histoire de guerre à l’écrivain – ou plutôt l’histoire qu’il veut que le scénariste raconte – qui forment le nœud troublant du film alors que nous voyons avec quelle facilité l’histoire peut être manipulée et effacé. (Le film n’est rien si ce n’est d’une actualité troublante.)

Le pire est que Speer, ouvert et détendu, semble à un certain niveau persuader Birkin de ses vérités qu’il s’est lui-même fabriquées – ou du moins de la validité de les utiliser dans le scénario – malgré des contradictions et des illusions évidentes (et les objections de la réalisatrice Carol Reed de « Oliver ! » avec qui Birkin discute par téléphone).

Lapa, qui a co-écrit le documentaire avec Joëlle Alexis, n’explique peut-être pas comment ni pourquoi le film de « Third Reich » n’a finalement jamais été produit, mais c’était clairement un projet mal conçu dès le départ. Contrairement au film vivant et vital de Lapa, qui a beaucoup à dire et qui le dit bien.

« Speer va à Hollywood »

En anglais, allemand et français avec sous-titres anglais

Non classé

Durée de fonctionnement : 1 heure 38 minutes

