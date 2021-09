Critique de Tales Of Arise – Réveille-moi à l’intérieur

En tant que premier JRPG original majeur sur les nouvelles consoles et dernier opus d’une très longue série, Tales of Arise est livré avec beaucoup d’attentes. Arise s’efforce de rafraîchir sa présentation visuelle et son gameplay pour plaire à un nouveau public, mais il fait également de son mieux pour conserver ce qui a rendu la série Tales si appréciée de ses fans de longue date : des personnages amusants, des combats rapides et un sens épique. d’échelle. S’il parvient à réussir admirablement dans la plupart de ses tentatives, quelques défauts l’empêchent d’être le nouveau porte-drapeau des RPG à venir.

Il y a 300 ans, la planète Dahna a été envahie par les habitants de leur étoile voisine, Rena, et s’est effondrée sous la puissance de la technologie et des connaissances avancées des Renan. Depuis leur conquête, les Renans ont détruit l’ancienne culture Dahnan et asservi les habitants de la planète. Un jour, un esclave amnésique sans nom connu uniquement sous le nom de Iron Mask se retrouve pris dans un train de ravitaillement détourné par les forces rebelles – et découvre que le fret est une femme Renan avec une étrange malédiction. Alors qu’il est entraîné dans une rébellion de Dahnan, Iron Mask découvre de nouveaux pouvoirs, son vrai nom – Alphen – et un lien avec la fille Renan, Shionne. Mais cette petite rébellion d’esclaves se transforme en quelque chose de beaucoup plus grand.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : critique vidéo de Tales Of Arise

Le début de Tales of Arise est un départ marqué des plaisanteries de chipper et la plupart des jeux d’aventure commencent avec. Avec des sujets lourds comme l’esclavage et l’oppression occupant le devant de la scène dans le récit, le ton général de l’histoire d’Arise pendant les premières heures est assez austère, vous plongeant dans la misère et le désespoir du peuple Dahnan. Heureusement, une fois votre groupe terminé, la dynamique familière du groupe Tales revient en force, les personnalités des personnages se recoupant dans de nombreux échanges de dialogue divertissants. Le rapport entre vos coéquipiers – et le fait de voir leurs interactions changer au fur et à mesure qu’ils traversent des arcs de personnages individuels – est un attrait majeur, et vous vous retrouverez impatient de continuer à jouer juste pour voir l’équipe réagir aux derniers événements autour de la feu de camp ou se plaindre du dernier ascenseur de donjon cassé.

C’est bien que les personnages soient si sympathiques car ils aident vraiment à mener l’histoire à travers des moments difficiles. L’abus et la libération des peuples opprimés est un sujet très difficile et prémonitoire à aborder, et en général, Tales of Arise gère bien le matériel – mais parfois il déçoit en ne plongeant pas au-delà d’un niveau superficiel dans certains des problèmes moraux difficiles de l’histoire présente. Le rythme peut également sembler précipité, car l’intrigue présente fréquemment des personnages que nous ne connaissons pas bien mais qui sont soudainement rendus très importants pour les événements actuels, puis quittent rapidement le récit après avoir contribué à leur rythme principal. Alors que le récit de la seconde moitié de Arise change de manière thématique, bon nombre des mêmes problèmes subsistent tout au long.

Comme la plupart des JRPG, le récit de Tales of Arise est très linéaire. Ce n’est pas une mauvaise chose, cependant, car la promesse constante de nouvelles terres à explorer ou de nouveaux donjons à explorer est une forte impulsion pour continuer à avancer. De nombreuses quêtes secondaires facultatives vous sont également présentées, si vous le souhaitez, et un système de voyage rapide très pratique vous permet de revenir facilement aux zones précédentes si vous souhaitez effectuer une exploration supplémentaire ou collecter des ressources pour l’artisanat et la cuisine. (Il existe également un mini-jeu de pêche étonnamment satisfaisant dans les étangs de Arise qui, si vous ne faites pas attention, consommera beaucoup trop de votre temps de jeu.)

Mais aussi beaux que soient les environnements d’Arise, le gros attrait du gameplay réside dans ses batailles. La série Tales s’est toujours fortement appuyée sur l’attrait de son combat robuste et orienté vers l’action, et Arise n’est pas différent à cet égard. Lorsque vous rencontrez des ennemis pendant l’exploration, vous vous retrouvez sur un écran de combat où vous affronterez des ennemis dans une petite arène. Pendant le combat, vous pouvez vous déplacer librement et exécuter une variété d’attaques normales et spéciales appelées Artes, que vous affectez aux boutons du contrôleur. Naturellement, vous pouvez également sauter et garder/esquiver les attaques ennemies. L’accent est mis sur le positionnement, l’esquive et l’enchaînement des attaques pour réaliser des combos massifs, brisant les résistances des ennemis pour mettre en place un finisseur en équipe appelé Boost Strike. Bien que vous ne puissiez contrôler directement qu’un personnage à la fois, vous pouvez donner à vos trois compagnons des stratégies détaillées à suivre, et leur IA a tendance à fonctionner assez bien.

Il y a toujours quelque chose de frais et de nouveau ajouté au combat… rendant les batailles de Tales of Arise toujours excitantes

Il y a cependant de nouveaux rebondissements intéressants à combattre cette fois-ci. Les Artes offensifs et réparateurs n’utilisent plus le même pool de ressources, car les sorts de guérison (et les interactions environnementales) utilisent désormais un stock de points de guérison distinct à l’échelle du groupe. Cette séparation permet à tous les personnages de se concentrer davantage sur l’attaque pendant la bataille, car il n’y a pas besoin de s’inquiéter de sauvegarder les Artes d’un personnage spécifique pour la guérison en cas d’urgence – bien que des personnages comme Shionne devront toujours être prêts à basculer entre le combat et la guérison quand nécessaire, et le pool de points de guérison doit toujours être soigneusement surveillé.

Chaque personnage bénéficie également d’avantages uniques qui se différencient et établissent leurs rôles particuliers au combat, faisant en sorte que chacun d’eux joue très différemment les uns des autres. Alphen peut sacrifier des HP après avoir utilisé Artes pour infliger des dégâts supplémentaires; la mage enjouée Rinwell peut charger et tenir ses Artes magiques pour enchaîner les combos plus facilement; l’élégante chevalier Kisara garde avec son bouclier massif plutôt que d’esquiver et exécute des Artes améliorés hors de sa position de garde ; etc. Chaque personnage a également une Boost Attack unique à usage limité qui sert un objectif distinct, comme les coups de poing qui brisent l’armure de Law ou les vignes limitant les mouvements de Dohalim.

Beaucoup de ces couches à combattre ne sont pas révélées ou ne sont pas évidentes tout de suite, mais sont plutôt déployées au cours du jeu. Une bonne partie des compétences de chaque personnage devra être ouverte pendant que vous jouez via le système de panneau de compétences, où vous dépensez les SP gagnés tout au long du jeu pour améliorer les capacités de vos personnages au combat. En conséquence, il y a toujours quelque chose de frais et de nouveau ajouté au combat, ce qui rend les batailles de Tales of Arise toujours excitantes.

Lorsque le combat de Tales of Arise est à son meilleur, cela ressemble à une machine bien huilée, avec Artes volant, les ennemis étant claqués et jonglés dans les airs, les armures écrasées et les gardes brisés, le tout surmonté d’un spectaculaire Boost de finition. Frappez ou Arte mystique pour écraser les ennemis dans l’oubli. Mais ce n’est pas toujours aussi fluide et satisfaisant – parfois il se passe tellement de choses à l’écran à la fois (avec une grande partie hors de votre contrôle) qu’il est difficile de garder une trace de ce que votre équipe lance à l’ennemi et de ce que attaques qu’ils vous renvoient, en particulier lors de combats de boss ou lorsque vous affrontez un grand groupe d’ennemis. Il n’est pas rare de se retrouver gravement endommagé ou mis KO sans bien comprendre pourquoi dans ces cas – et bien qu’il soit assez facile de se relever, c’est toujours frustrant. Il y a eu de nombreuses fois où j’ai eu l’impression de jouer à mon meilleur et de me faire encore malmener pour des raisons qui n’étaient pas claires. Contrairement à de nombreux autres jeux Tales, Arise n’offre aucun jeu coopératif, vous ne pouvez donc pas non plus compter sur un copain pour garder les choses sous contrôle.

Galerie

Et puis il y a le problème du DLC. Alors que Tales of Arise propose des DLC cosmétiques payants – des costumes et des décorations supplémentaires, qui ne changent pas le gameplay – il propose également des packages “d’amélioration du gameplay” qui accordent des bonus tels que des boosts permanents d’EXP et de SP, des remises massives dans les magasins, réduisant tous les travaux d’artisanat et matériaux de cuisine nécessaires à 1, et ainsi de suite. Bien qu’il s’agisse d’un achat facultatif, le fait qu’il existe m’a constamment fait remettre en question les décisions de conception du jeu : les objets de guérison sont-ils coûteux pour m’apprendre à subir moins de dégâts ou pour me faire acheter un package DLC à prix réduit ? Les combats de boss sont-ils tellement plus durs que les combats standard parce que les concepteurs veulent vraiment tester mes compétences, ou parce que je n’ai pas eu ce DLC boost EXP ? J’avais souvent l’impression que l’argent et les ressources comme SP étaient limités, donc au lieu de me concentrer complètement sur le plaisir et l’exploration des différents systèmes de jeu de Tales of Arise, je me demandais souvent si j’étais subtilement poussé à acheter des avantages de jeu.

Pris dans son ensemble, Tales of Arise est un très bon RPG, doté de superbes graphismes, d’un magnifique casting de personnages et de mécanismes de combat engageants, mais ses défauts (et cet odieux DLC) sont également difficiles à ignorer. Si vous recherchez un JRPG long, charmant et engageant pour jouer sur votre nouvelle console brillante ou votre plate-forme de jeu PC, Tales of Arise est certainement un bon choix. Ne vous lancez pas dans l’attente d’un classique de tous les temps.