Critique de « The 355 »: Jessica Chastain dans un thriller d’espionnage à faible rendement

Comme expliqué dans « The 355 », une espionne connue de l’histoire uniquement sous son nom de code 355 a joué un rôle central dans la collecte de renseignements contre les Britanniques pendant la Révolution américaine. Le film suit un groupe international d’agents de renseignement féminins contemporains qui s’unissent pour traquer une technologie dangereuse avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Réalisé par Simon Kinberg à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Theresa Rebeck, le film est un divertissement à faible énergie qui ressemble à une déception compte tenu du talent impliqué.

Jessica Chastain, également productrice du projet, joue un agent de la CIA dur à cuire, tandis que Diana Kruger joue son homologue allemande tout aussi dure. Lupita Nyong’o est une ancienne agente britannique ramenée à contrecœur, tandis que Penélope Cruz incarne une psychologue colombienne qui n’a jamais travaillé sur le terrain auparavant. La star chinoise Bingbing Fan est un agent aux loyautés incertaines. Alors que les cinq se réunissent pour un objectif commun de sauver le monde – « l’ennemi de mon ennemi est mon ami », comme le dit quelqu’un – ils se retrouvent en fuite de diverses agences gouvernementales alors qu’ils poursuivent des trafiquants d’armes violents.

La narration et l’intrigue se sentent rassemblées à partir de pièces détachées de films récents « Mission: Impossible » et James Bond, avec un désaveu ici et un parkour léger là-bas et de multiples doubles croisements déstabilisants. L’éclat brillant et le glamour de ces films, avec leurs scènes internationales spectaculaires et leur action d’opéra, s’avèrent plus difficiles à reproduire ici. Les séquences d’action semblent un peu superficielles et ne fournissent pas la ponctuation nécessaire au reste de l’histoire.

John Douglas Thompson rencontre Penélope Cruz, Jessica Chastain, Lupita Nyong’o et Diane Kruger dans « The 355 ».

(Robert Viglasky / Universal Pictures)

L’ajout le plus notable du film est sa tentative de reconnaître que ces femmes ont, doivent avoir, une vie en dehors de leur travail, même avec une profession telle que le renseignement international. Le personnage de Chastain, reprenant les rythmes émotionnels du rôle de l’interprète en tant qu’analyste de la CIA dans « Zero Dark Thirty », n’a longtemps eu que son travail, et l’histoire met l’accent sur son isolement. Dans un moment qui devient la pièce maîtresse thématique du film, Chastain dit: « James Bond n’a jamais à faire face à la vraie vie » auquel Nyong’o répond, « James Bond finit toujours seul. »

Cruz trouve le plus sur quoi s’accrocher, apportant une authenticité à son stress tout en vérifiant constamment avec sa famille à la maison et en ajoutant un léger dépoussiérage lorsque son personnage doit flirter maladroitement pour obtenir des informations. Kruger apparaît comme le plus à l’aise avec l’action de l’image, tandis que Nyong’o semble s’amuser le plus, apportant un brio énergique bien nécessaire à l’histoire.

La musique de sortie cool signifiée qui mène au générique de fin (et laisse la porte ouverte à une suite) est la chanson de Peaches « Boys Wanna Be Her », également le thème musical de l’émission télévisée « Full Frontal With Samantha Bee ». Et c’est révélateur du plus gros problème avec le film, que partout où il devrait se sentir risqué et énergisant, il se sent plutôt familier et un peu fatigué. Le simple fait d’avoir des femmes dans une itération lente d’une histoire d’espionnage et d’action à l’aéroport n’est pas inspirant en soi. Malgré quelques instants dispersés, l’action en équipe de « The 355 » ne se réalise jamais pleinement.

‘Le 355’

Évalué : PG-13, pour les séquences de forte violence, bref langage fort et matériel suggestif

Durée de fonctionnement : 2 heures, 4 minutes

En jouant: Commence le 7 janvier en version générale