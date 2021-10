Critique de « The Harder They Fall »: une révision de l’ouest noir

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

« Alors que les événements de cette histoire sont fictifs… Ceux-ci. Personnes. A existé. Ainsi commence « The Harder They Fall », avec une configuration intrigante et suffisamment de ponctuation discordante pour conduire à la maison que vous regardez (ahem) une photo d’époque. Et comme s’il s’inspirait de tous ces arrêts, cette fantasia western historique se déroule à son propre rythme de stop-and-go désorientant. Lorsque le hors-la-loi Nat Love (Jonathan Majors) règle un compte dans les premiers instants, il tire sur son homme à quatre reprises et provoque quatre arrêts sur image éclaboussés de sang, chacun portant un mot du titre fataliste du film.

À des fins dramatiques, Nat est le plus important de ces flingueurs fictifs basés sur des faits, une légende du cow-boy noir née de parents esclaves dans une plantation du Tennessee en 1854. Jouant vite et librement avec l’histoire, l’écrivain-réalisateur britannique Jeymes Samuel et son le co-auteur, Boaz Yakin, a donné à leur Nat une histoire d’origine très différente, sinon moins traumatisante. En tant que jeune garçon (joué par Anthony Naylor Jr.), il perd sa famille d’une manière spectaculairement brutale, mettant en branle le complot de vengeance de l’histoire qui mijote depuis longtemps; des années plus tard, lui et son fidèle gang se retrouvent à traquer l’assassin de ses parents, le vicieux hors-la-loi Rufus Buck (Idris Elba). Rufus court avec son propre gang, un seul qui est plus grand, plus méchant et plus lourd sur la royauté hollywoodienne.

Regina King, deuxième à gauche, et Zazie Beets, deuxième à droite, dans le film « The Harder They Fall ».

(David Lee / Netflix)

Non pas que « The Harder They Fall », qui sort cette semaine dans les salles avant d’arriver le 3 novembre sur Netflix, manque généralement de célébrité. Sa distribution tentaculaire, récemment annoncée comme lauréate d’un prix hommage à l’ensemble Gotham Awards, met en place une impasse éblouissante entre les stars établies et les stars en devenir. Lakeith Stanfield explore de nouvelles profondeurs de soyeux sotto voce en tant que Cherokee Bill, le plus rapide des artistes à tirage rapide. Regina King porte un chapeau melon en tant que Gertrude « Treacherous Trudy » Smith, qui n’est pas beaucoup plus lente. (Son premier acte ici est de tuer un homme blanc avant qu’il ne puisse finir de prononcer une épithète raciste.) En tant que MVP du Rufus Buck Gang, ils forment une paire de méchants exceptionnellement magnétique, avec une routine de mauvais flic / méchant flic qui est bonne pour quelques rires nauséeux avant que le meurtre ne commence.

Leurs ennemis du côté du Nat Love Gang incluent l’irrépressible Jim Beckwourth (RJ Cyler), qui tire presque aussi bien qu’il tire de sa bouche, et qui entretient une relation bien querelleuse avec le fidèle camarade Bill Pickett (Edi Gathegi). Une Zazie Beetz aux yeux brillants lance un coup de poing et balance un fusil en tant que Stagecoach Mary, qui dans la vraie vie a été la première femme noire à travailler pour le service postal américain; ici, elle a été coincée dans le rôle moins intéressant de l’intérêt amoureux de Nat. Un autre pionnier de la vie réelle est le maréchal adjoint américain Bass Reeves, bien que ses réalisations soient plus évoquées qu’exposées dans le grondement charismatique d’une performance de Delroy Lindo.

Nat, joué avec un esprit sournois et discret par Majors, qui s’est fait connaître dans le cinéma indépendant dans « The Last Black Man in San Francisco » et a récemment remporté une nomination aux Emmy Awards pour « Lovecraft Country ». Ce que cette série de HBO a fait pour l’horreur / la science-fiction de l’ère Jim Crow est plus ou moins adjacent à ce que « The Harder They Fall » signifie pour le western du 19ème siècle: reprendre les fils longs, riches et souvent obscurcis de l’histoire des Noirs et les restituer, par des moyens imaginatifs si nécessaire, dans un genre dont ils ont été sommairement soustraits. La vengeance peut conduire le moteur narratif de ce film, mais Samuel recherche un autre type de restitution cinématographique (un processus qui a commencé avec son western de 2013 « They Die by Dawn », un essai routier de 51 minutes pour ce projet).

Regina King, Idris Elba et Lakeith Stanfield dans le film « The Harder They Fall ».

(David Lee / Netflix)

Les fans de ce révisionnisme de méta-film joyeusement anhistorique peuvent détecter l’influence superficielle de Quentin Tarantino dans le penchant de Samuel pour les jurons de 12 lettres, les techniques de tir flashy et les rythmes atténués, qui alternent entre de longues périodes de dialogue et des éruptions de violence écrasante. Mais il est peu probable que la controverse et le scepticisme qui ont accueilli le traitement à la poudre de Tarantino de la race fassent surface ici. Contrairement à, disons, « Django Unchained », « The Harder They Fall » ne fait même pas la moindre concession narrative à la blancheur ; se déroulant bien après l’abolition de l’esclavage, il traite ses personnages blancs non pas comme des méchants voleurs de scènes, mais comme des non-entités maladroites. (Ils sont également la cible d’un gag visuel pointu que je ne vais pas gâcher ici, au-delà de l’ingéniosité de la conception de la production de Martin Whist.)

Les cinéphiles à l’ancienne, quant à eux, s’amuseront à repérer des hommages au canon significatif mais méconnu des westerns noirs, comme « Buck and the Preacher » de Sidney Poitier (1972), dont la scène de braquage de banque trouve ici un écho ludique, et « Posse » de Mario Van Peebles (1993), qui a monté son propre correctif étoilé à l’histoire blanchie à la chaux du genre. Mais « The Harder They Fall » a sa propre sensibilité contemporaine vibrante, évidente dans l’éclat numérique aux teintes vives des images de Mihai Mälaimare Jr. et les idiomes musicaux de grande envergure déployés par Samuel, mieux connu comme l’auteur-compositeur-interprète et la musique producteur Les Bullitts. Travaillant avec Shawn Carter, alias Jay-Z (qui est crédité en tant que producteur), il tisse plusieurs morceaux afro-caribéens et hip-hop bien choisis qui défamiliarisent brillamment notre sens d’un paysage sonore occidental classique.

Ces plaisirs esthétiques procurent une excitation considérable à chaque instant. J’aimerais qu’ils soient suffisants pour faire de « The Harder They Fall » un film aussi bon que ses intentions le méritent, pour le porter sur ses étirements inégaux et ses ralentissements. J’ai essayé d’éviter de m’étendre longuement sur l’intrigue, principalement pour éviter de reproduire l’erreur du film, mais cela se joue comme un enchevêtrement de décors familiers – un vol de train épique, quelques braquages ​​de banque et plusieurs combats de rue sanglants fr route vers une fusillade culminante – qui complique la surface d’une configuration gang contre gang assez simple, voire simpliste. Et avec autant de personnages réels qui se bousculent pour attirer l’attention, les écarts par rapport au dossier historique, plutôt que de libérer l’imagination du film, finissent par sembler étrangement arbitraires. La vérité (ou quelque chose de proche) sur qui étaient ces hommes et ces femmes devait sûrement être plus fascinante et plus digne d’être mythifiée que ce qui se passe dans ce mashup tendu.

Il y a des exceptions, aucune plus mémorable que Cuffee (une Danielle Deadwyler férocement expressive), une combattante talentueuse inspirée par Cathay Williams, qui s’est fait passer pour un homme et s’est enrôlée dans l’armée américaine. En compagnie du Nat Love Gang, Cuffee est le personnage qui se conforme le moins aux attentes et, peut-être pour cette raison, celui qui les satisfait le plus pleinement. Elle vous rappelle toutes les histoires qui n’ont pas été racontées – et vous laisse souhaiter que ce film saisissant et engageant ait passé plus de temps à raconter la sienne.

« Plus ils tombent »

Évalué : R, pour violence forte et langage

Durée de fonctionnement : 2 heures 17 minutes

En jouant: Commence le 22 octobre en version limitée ; également disponible le 3 novembre sur Netflix