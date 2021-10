Critique de The Last Duel: Un gâchis d’une épopée médiévale sur les femmes croyantes

Contrairement à d’autres ratés de cette ampleur, je peux au moins voir ce que visait The Last Duel. L’épopée historique, basée sur un véritable événement du XIVe siècle et réalisée par Ridley Scott, est un film bourré d’action, réalisé avec compétence, plein de festins luxuriants et de combats à l’épée sanglants. De plus, il puise dans l’air du temps – du 21e siècle, pas du 14e – avec détermination et zèle.

Les bonnes intentions, cependant, ne donnent pas toujours de bons résultats. The Last Duel est, en substance, un film sur une longue tradition : ne pas croire les femmes lorsqu’elles disent avoir été violées ou agressées sexuellement. Mais le chemin emprunté par le film pour nous rappeler ce fait sordide, tortueux par conception, est à peu près aussi subtil qu’un coup sur le visage avec une lance cassée.

The Last Duel est une idée originale de Matt Damon, basée sur le livre de non-fiction 2005 d’Eric Jager du même nom. Après avoir décidé de faire le film avec Scott, qui a réalisé Damon dans The Martian en 2015, Damon a également fait appel à son ami et collaborateur de longue date Ben Affleck pour écrire le scénario. Le couple s’est rapidement rendu compte que, compte tenu du sujet, ils voulaient également une co-écrivaine dans le mix. Ils ont donc contacté Nicole Holofcener, qui a écrit (et parfois réalisé) des films comme Walking and Talking, Can You Ever Forgive Me ? et Enough Said. Elle a signé.

Jodie Comer dans Le Dernier Duel. Ateliers du 20e siècle

L’histoire qu’ils racontent est très ancienne et a fait l’objet de nombreuses discussions, à la fois à son époque et pendant des siècles, comme l’a noté Jager dans le Lapham’s Quarterly l’année dernière. Il s’agit du cas de Marguerite de Carrouges, une noble qui vécut en Normandie au XIVe siècle. En 1386, elle rapporte que, alors que son mari sir Jean de Carrouges était en voyage, elle a été violée au domicile de sa belle-mère par un écuyer du nom de Jacques Le Gris. Pour régler l’accusation de sa femme, Carrouges – après un appel au roi de France et une longue enquête par le Parlement (cour d’appel) – a défié Le Gris en duel à mort.

Il est important de noter deux façons dont cette époque différait de la nôtre. La première est que parce que les femmes étaient considérées comme la propriété légale de leurs maris, le crime présumé de Le Gris a été jugé comme une infraction commise contre Carrouges, et non contre sa femme, bien qu’elle ait donné de nombreux témoignages. L’autre est la croyance répandue au XIVe siècle qu’un duel de ce genre révélerait littéralement l’innocence ou la culpabilité des deux parties. Dieu, qui connaissait la vérité, permettrait à l’innocent de vivre et au coupable de mourir.

Cette croyance augmentait encore l’enjeu du duel : si Carrouges mourait, Marguerite serait brûlée sur le bûcher, car sa mort signifierait qu’elle avait menti depuis le début.

Cet événement historique fournit l’intrigue de base de The Last Duel, qui tire son nom du fait (curieusement non expliqué dans le film, à moins que je dormais quelque part au volant) que le combat entre Carrouges et Le Gris était le dernier état sanctionné par l’État. duel dans l’histoire de France. Damon, arborant un mulet médiéval et parfois un ricanement, joue Carrouges ; sa femme Marguerite est interprétée par Jodie Comer, qui assume un rôle difficile. Adam Driver est un Le Gris plus jeune et plus beau qui se rapproche du suzerain des hommes, le comte Pierre d’Alençon (Affleck) au blond décoloré.

L’histoire a fourni plusieurs récits de l’épreuve de Marguerite, beaucoup (sinon la plupart) d’entre eux ombragés par l’idée qu’elle, étant une femme, s’était trompée, stupide, dupée ou tout simplement menteuse. Jager a souligné dans son article du Lapham’s Quarterly à quelle fréquence cela se produisait. « De même que Le Gris aurait fait taire Marguerite avec son capuchon », observe-t-il, « une légion d’ecclésiastiques, d’historiens et de partisans a réussi à étouffer et à étouffer son histoire avec de vagues rumeurs et des rapports incohérents qui ont enveloppé l’affaire presque jusqu’au aujourd’hui. »

Dans cet esprit, une partie de l’objectif de The Last Duel est de raconter l’histoire – la vraie histoire.

Les cinéastes ont structuré l’histoire en y revenant trois fois : d’abord du point de vue de Carrouge, puis de Le Gris et enfin de Marguerite. Affleck et Damon ont écrit les perspectives des hommes, en s’appuyant sur des récits historiques, et Holofcener a écrit celles de Marguerite. (Il y a moins de récits historiques à la première personne de femmes à cette époque, pour des raisons évidentes.) Une grande partie de la narration est légère, amusante, voire loufoque. Chacun revient sur la même période, étiqueté à l’écran comme « La vérité selon » l’un des personnages. Au début du segment de Marguerite, son nom disparaît des sous-titres, laissant, pendant un instant, les mots « La vérité ».

Ben Affleck dans Le Dernier Duel. Ateliers du 20e siècle

The Last Duel soutient que la version de Marguerite est la version correcte. Lorsque son histoire est à l’écran, nous voyons certaines choses un peu différemment. Carrouges n’est pas le mari jovial et amoureux qu’il s’imagine être ; il est froid et même cruel, peu importe à quel point Marguerite cherche à lui plaire. Une rencontre entre Le Gris et Marguerite que Le Gris rappelle comme coquette est, dans la mémoire de Marguerite, brève et froide. Les changements sont subtils, mais ils sont là.

Ce qui ne change pas (ou ne change que légèrement), c’est le viol réel, raconté dans les récits de Le Gris et de Marguerite. Vraiment, ce n’est pas tant dit qu’observé. La vanité du point de vue du film signifie que nous regardons deux fois la scène de viol de plusieurs minutes, probablement pour établir que Le Gris et Marguerite ont vécu la même réalité. Le Gris, cependant, maintient que leur rencontre était consensuelle ; Marguerite dit qu’elle a été violée.

À travers les yeux et l’éthique du 21e siècle, Marguerite semble manifestement avoir raison. Nous la voyons crier, pleurer et évidemment résister, puis s’allonger dévastée sur le lit après que Le Gris l’a agressée – inventions des cinéastes (qui ont consulté des organisations de défense des victimes d’agressions sexuelles, comme RAINN), mais d’un réalisme saisissant. Seul un monstre, ayant vu cela, serait incertain de ce qui s’est passé.

Le Gris soutient que lui et Marguerite, attirés l’un par l’autre et remplis de convoitise, se sont livrés à des relations consensuelles; il prétend également qu’elle a d’abord protesté, comme il sied à une dame de son rang. Au mieux, c’est le garçon de la fraternité qui viole une fille puis dit qu’elle était ivre et le demande, ou la personne qui prétend que la victime était simplement timide et voulait en fait avoir des relations sexuelles – deux actions odieuses. Au pire, il ment aussi, abominablement.

Couplé à quelques lignes maladroites et maladroites expliquant l’éthique du 14ème siècle (a-t-on vraiment besoin de dire que les femmes étaient considérées comme une propriété à l’époque?), Le point du film est fait: l’histoire a été mauvaise pour les femmes, et rien de cette cruauté n’est nouveau. Si The Last Duel est parfois un peu pris au dépourvu sur ses objectifs, eh bien, c’est Hollywood. (Considérez la ligne où un clerc déclare : « Un viol ne peut pas provoquer une grossesse. C’est juste de la science ! » D’une manière ou d’une autre, je doute qu’il l’ait dit comme ça.)

Mais il se passe quelque chose de plus gros et de plus étrange ici, à savoir que The Last Duel est un film, et ce que nous regardons, c’est une femme violée deux fois dans des scènes pratiquement identiques qui durent plusieurs minutes. Les scènes font un travail narratif, c’est sûr. Mais y a-t-il des problèmes éthiques à considérer en demandant à un public d’assister à un viol, deux fois, au milieu d’un film qui est autrement présenté comme une épopée de cape et d’épée ? De toute évidence, les cinéastes souhaitent que les téléspectateurs apprennent quelque chose en regardant le conte de Marguerite. Mais à quoi bon le raconter de cette manière ? Et est-ce que cela noue l’histoire dans un arc trop soigné?

Adam Driver et Matt Damon dans Le Dernier Duel. Ateliers du 20e siècle

Ayant vu The Last Duel, je ne peux pas contourner ces questions. Je ne peux même pas vraiment y répondre. On pourrait soutenir que le contraste entre les festins conviviaux et les combats sanglants du film et le viol extrêmement sérieux est destiné à mettre ce dernier en relief, mais cela ne se lit tout simplement pas comme étant si soigneusement considéré. Certes, le film n’est pas réellement intéressé par son duel titulaire – il est tellement indifférent, il ne souligne pas que c’était le dernier duel officiel en France, ou pourquoi cela aurait de l’importance. Je ne suis pas sûr que le scénario, tel qu’il est construit, sache vraiment ce qu’il essaie de dire, ou que ses scénaristes pourraient défendre de manière convaincante sa longue reconstruction du viol comme méritée par un raisonnement lourd et puissant. Il est difficile de nous faire convenir que le viol était mauvais et que Marguerite a été lésée, mais cela semble être un fruit assez bas.

Plus troublant pour moi, c’est que, à la manière de nombreux films d’époque hollywoodiens, il fonctionne également comme un regard triste et bouleversant sur l’histoire. « N’étaient-ils pas si arriérés à l’époque ? » il demande. « Ils ne savaient même pas que le viol pouvait entraîner une grossesse ! Les femmes n’étaient légalement que des biens ! Mais ce cadrage donne aux téléspectateurs qui ont le plus besoin d’entendre l’argument central du film – que peu de choses ont changé dans les attitudes sociales envers les victimes de viol – une voie de sortie. Si vous êtes déjà enclin à penser que Me Too est allé trop loin, que les femmes d’aujourd’hui survalorisent probablement les allégations d’agression sexuelle, alors The Last Duel donne une solution facile. Au moins, c’est facile à penser, nous ne sommes plus comme eux.

Le film The Last Duel que l’on évoque le plus est le film policier Rashomon d’Akira Kurosawa en 1950. Rashomon est l’un de ces films qui apparaît dans n’importe quel cours d’histoire du cinéma de base, si célèbre que le manque de fiabilité des témoins dans les témoignages au tribunal est appelé «l’effet Rashomon». Rashomon raconte la même histoire sous différents angles ; il s’agit aussi d’un viol, et il comprend également un duel. Les liens sont évidents.

A Rashomon, un homme est mort et sa femme a été violée. Trois personnes témoignent et nous voyons les événements de chacun de leurs points de vue – ou nous voyons au moins ce qu’elles disent s’être passé. D’abord, le samouraï qui aurait violé la femme et assassiné son mari témoigne, puis la femme, puis le mari assassiné (par l’intermédiaire d’un médium). Chacun ment d’une manière ou d’une autre pour se protéger. Nous entendons également une quatrième personne, un bûcheron, qui dit avoir vu les événements mais n’avoir jamais révélé au tribunal qu’il connaissait la vérité, remettant ainsi son propre caractère en question.

Le point de Rashomon est que les témoignages oculaires, la subjectivité et la nature humaine fondamentale empêchent aucun d’entre nous de connaître jamais toute la vérité sur ce qui est arrivé à quelqu’un d’autre, et que les humains ont du mal à être honnêtes sur qui nous sommes vraiment. (Le fait que tout le monde mente peut sans doute rendre l’écho de la structure de Rashomon dans The Last Duel un peu malavisé.) Et, en fait, notre incapacité à voir l’image complète est la raison pour laquelle le récit de Jager des nombreuses façons dont , les clercs et les érudits ont essayé d’expliquer l’histoire de Marguerite au cours des siècles est si fascinante et exaspérante. La vraie histoire, à certains égards, ne concerne pas seulement le triomphe amer d’une femme qui a été lésée, mais aussi la façon dont punir et même assassiner un violeur n’efface pas ses actions ou leurs effets. (Marguerite a eu un enfant qui était probablement celui de Le Gris.)

Le fait que l’histoire de Marguerite ne se soit pas terminée avec le duel, ou même avec ses dernières années paisibles, mais plutôt avec des siècles d’hommes se disputant pour savoir si elle a vraiment été violée en premier lieu, aurait fait un film beaucoup plus provocateur. Comme Jager l’explique dans son article de Lapham :

Les scandales historiques, tout comme ceux contemporains qui remplissent nos tabloïds, nos sites d’actualités et nos flux Facebook désormais omniprésents, reposent sur un sentiment de certitude largement partagé sur « ce qui s’est réellement passé » – un sentiment qui dément souvent la vérité insaisissable. Alors que certains touchés par le scandale peuvent ressusciter leur vie et leur réputation, d’autres ne le feront jamais : ce qui s’est passé, ou est censé s’être produit, peut les suivre même à travers les pages de l’histoire.

La longue traîne d’un scandale comme celui-ci, d’un crime comme celui-ci, et les affirmations vigoureuses de ceux qui sont sûrs de connaître la vérité donnent à réfléchir et sont troublantes. (Ironiquement, la version des événements de The Last Duel n’est nécessairement qu’une de plus dans la longue lignée de spéculations.) Marguerite et Carrouges ont reçu justice, en quelque sorte. Mais le fait que nous parlions encore de leur histoire aujourd’hui signifie que le pire moment de la vie d’une femme a été remis en cause bien, bien après sa mort. De cette façon, elle ressemble beaucoup à de nombreuses femmes aujourd’hui qui sont violées ; même quand ils gagnent leur cause, les chuchotements continuent. L’histoire est racontée par les gagnants, sauf quand ce n’est pas le cas.

Le dernier duel ouvre dans les salles le 15 octobre.