Critique de The Other Black Girl: les débuts de Zakiya Dalila Harris sont une course à sensations

Au début de L’autre fille noire, une nouvelle satire d’horreur à l’esprit agile du premier romancier Zakiya Dalila Harris, Nella Rogers se sent prête à nouer des liens avec son nouveau collègue de bureau.

Nella est la seule fille noire dans son bureau depuis deux ans maintenant. Elle est assistante éditoriale chez la prestigieuse maison d’édition Wagner Books, luttant pour gravir les échelons et devenir elle-même éditrice. Et Wagner, comme la plupart des éditeurs, est presque entièrement composé de Blancs.

Nella aspire à quelqu’un avec qui elle peut établir un contact visuel ironique après avoir vécu encore une autre micro-agression d’un de ses collègues. Lorsque la glamour Hazel envahit le bureau – tous les locs et les blazers colorés, ayant l’air “très Erykah-meets-Issa” – Nella pense que ses rêves sont enfin devenus réalité.

Alors, quand Hazel dit : « Allez, sœurette, tu peux être vraie avec moi » et demande à Nella de lui dire ce que c’est que de travailler chez Wagner, Nella oblige.

« Je vais le dire de cette façon », dit-elle. « Ils ne « voient » pas la couleur ici chez Wagner. »

Hazel prend les paroles de Nella comme un avertissement. Mais à la surprise de Nella, elle ne répond pas en offrant la solidarité entre les filles noires. Au lieu de cela, comme une starlette de All About Eve avec un excellent branchement de soins capillaires naturels, Hazel utilise les informations internes de Nella pour la miner à chaque tournant.

Note : 4 sur 5

Nella dit à ses patrons qu’il y a des problèmes avec un personnage noir symbolique nommé Shartricia dans un roman à venir ; Hazel leur assure que le livre est brillant et authentique. (Est-ce ce qui s’est passé avec American Dirt ?) Nella a cultivé une amitié basée sur la solidarité avec les Noirs qui travaillent à la réception et à la salle de courrier de Wagner, mais Hazel leur offre des cadeaux et leur vole leur loyauté. Nella courtise un jeune agent littéraire sexy avec qui elle veut commencer à travailler, et à la place, l’agent lui envoie un e-mail pour lui demander les coordonnées de Hazel.

Hazel semble en quelque sorte être plus authentiquement noir que Nella, et aussi plus agréable au goût des patrons blancs de Nella. Elle est capable d’adapter son identité à son public sans honte ni contrainte, et alors qu’elle dit en riant à Nella qu’elle ne fait que changer de code, Nella est certaine que quelque chose de plus sinistre se passe.

La possibilité de ce que cette chose sinistre pourrait être se cache sous la surface de L’autre fille noire pendant un certain temps, alors que Harris passe la majeure partie du roman à faire la satire des mœurs des bureaux libéraux blancs. Harris était autrefois assistante éditoriale chez Knopf, et sa représentation de Wagner coupe avec la spécificité d’une longue observation. “C’est juste… c’est nul comme c’est blanc ici”, dit l’un des collègues assistants de Nella, et peu de temps après, elle accueille avec enthousiasme Nella par le nom de Hazel.

Mais lentement, à travers une série de chapitres apparemment sans rapport se déroulant dans les années 80, la question de savoir en quoi consiste exactement l’accord de Hazel commence à prendre le devant de la scène. C’est ici que The Other Black Girl commence à acquérir une énergie de camp légèrement bouclée, un peu dans le sens de Sorry to Bother You de Boots Riley ou de Dietland de Marti Noxon. Il y a une conspiration qui remonte à des décennies, une résistance souterraine et de mystérieuses menaces anonymes ; il y a aussi une confrontation dans un salon de soins capillaires naturels, et un point important de l’intrigue tourne autour de la question du type de graisse capillaire que Nella utilisera. Tout est effrayant, triste et troublant, mais c’est juste assez accentué pour que tout soit un peu drôle aussi.

La plupart du temps, The Other Black Girl est tout simplement extrêmement amusant. Ce livre aborde de véritables problèmes concernant les problèmes auxquels les femmes noires sont confrontées lorsqu’elles naviguent dans des espaces entièrement blancs, et sur la façon dont même les institutions libérales comme l’édition de livres se sont rendues entièrement blanches – mais il le fait avec une verve joyeuse qui fera galoper les lecteurs à travers chaque page. C’est une véritable explosion de lecture, et cela changera à jamais votre perception du beurre de cacao.