Critique de « The Velvet Queen »: À la recherche du léopard des neiges au Tibet

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Magnifique, humble, regardant vers l’extérieur, vers le haut et vers l’intérieur, le documentaire « The Velvet Queen » est le rare film sur la nature non seulement sur la beauté et les bêtes, mais aussi sur l’envie très humaine de donner un sens à notre place dans tout cela.

Le film est une collaboration française à trois dans laquelle le photographe animalier Vincent Munier guide l’écrivain Sylvain Tesson dans un voyage dans les hauts plateaux tibétains, filmé par Maria Amiguet (une directrice de la photographie faisant ses débuts en co-réalisation avec Munier). Cela commence comme une quête du léopard des neiges insaisissable et en voie de disparition, mais s’installe gracieusement dans une appréciation du voyage et de toutes les merveilles qu’il découvre : une silhouette de yack au clair de lune ressemblant à un monstre d’un rêve d’enfant ; brume tourbillonnante à haute altitude qui suggère que la montagne respire ; un chat de Pallas à la fourrure riche dont les mouvements hésitants à l’approche de sa proie pourraient en faire le meilleur joueur rouge-feu-vert de tous les temps.

La narration et le commentaire fleuri de Tesson fournissent quelques faits de fond au début. Il avait longtemps admiré la photographie et les films de Munier, et cela s’est transformé en une amitié. Maintenant, il traîne cette nature obsédante dans des plaines froides, arides et pittoresques, des vallées ombragées et des élévations rocheuses où – comme Munier aime le souligner – ils ne seraient pas les seuls à surveiller. (Une ouverture amusante montre deux nomades locaux assis à l’extérieur de la hutte de base, attendant le retour des hommes d’une de leurs excursions, se demandant sèchement si une meute de loups les a mangés.)

La patience est le principe permanent de Munier, c’est pourquoi son article de foi est dans l’aveugle bien choisi, un endroit de dissimulation où il restera heureux pendant des périodes brutales jusqu’à ce que les créatures fassent leur apparition. Ou non. Acceptant pleinement qu’il est le trébuchement vulnérable dans des conditions et des espaces généralement inhospitaliers pour les humains, Munier trouve toujours une valeur spirituelle à passer une journée sans aucune observation. Ce qui compte, c’est d’être présent à l’étendue de la nature comme moyen de repousser ce qu’il considère comme l’indifférence écologiquement préjudiciable des humains à leur environnement. Cela le rend aussi excité de remarquer la paroi rocheuse polie d’une grotte, les empreintes humides et les mèches moussues, qui indiquent l’habitat jadis d’un ours, qu’il voit l’ours dans la chair. (Et ils finissent par le faire pendant l’une de leurs surveillances, ce qui est un moment passionnant.)

Le léopard des neiges, quant à lui, est chuchoté comme s’il s’agissait du suspect séduisant dans un noir existentiel. Munier dit qu’il en a photographié un une fois sans s’en rendre compte, l’attention de son viseur attirée sur le centrage d’un faucon perché – seulement des années plus tard, il a remarqué le léopard regardant par-dessus une crête voisine, se fondant dans le terrain. Cette image de ses archives (que nous pouvons voir) est en effet un exemple étonnant de dissimulation à la vue de tous, et elle aide à entraîner nos yeux pour les cas ultérieurs de camouflage et d’émergence, lorsque la caméra d’Amiguet est fixée sur une colline escarpée et que Munier est nous informant de la présence d’une créature. Dans ces moments, « The Velvet Queen » peut ressembler à une série de peintures qui prennent parfois vie.

Un léopard des neiges se fond dans l’arrière-plan rocheux du documentaire « The Velvet Queen ».

(Vincent Munier)

Les rêveries à la voix douce de Tesson, tirées de ses notes, sont un élément plus dispersé. Parfois, ils évoquent merveilleusement la philosophie de son compagnon d’aimer la Terre en la regardant profondément, et ce que l’on ressent à voir ces paysages rudes et leurs habitants comme Munier le fait. Parfois, ils sont un peu exagérés en tant que commentaire cosmique, comme lorsqu’il dit : « La préhistoire pleurait, et chaque larme était un yak. Les accompagnements plus psaumes l’emportent sur la prose plus violette. (Les écrits de Tesson sur le voyage ont été publiés sous le titre « L’art de la patience : à la recherche du léopard des neiges au Tibet. »)

L’essentiel à retenir est que « The Velvet Queen » ressemble à une aventure humaine, pas à une visite condescendante de la nature. Pas de spoils non plus sur la question de savoir si leur recherche donne l’aperçu souhaité (une « queue » ?), mais encore une fois, à quand remonte un roman policier sur l’arrestation, ou un film de road-trip sur la destination, ou une fable sur le moral? Cette chasse bienveillante le long de sommets époustouflants et de vastes plateaux est riche d’une majesté animale et d’une magnificence géographique préservée. Et le plus important, c’est qu’on n’a jamais l’impression d’attendre simplement quelque chose.

« La reine de velours »

En français et tibétain avec sous-titres anglais

Non classé

Durée de fonctionnement : 1 heure 32 minutes

En jouant: Commence le 22 décembre, Laemmle Royal, West Los Angeles