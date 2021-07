Critique de ‘The Walking Dead’ 10×18 : les secrets de Daryl

La saison prolongée de The Walking Dead continue sa marche. Cette semaine, le deuxième épisode de l’épisode est sorti, intitulé Find me (Find me, en anglais). Où, heureusement, le protagoniste n’est autre que notre cher Daryl.

Dans ce chapitre, nous pouvons connaître un moment encore jamais soulagé de ce personnage, qui, croyons-nous, sera celui qui restera debout à la fin de The Walking Dead. Nous passons ici en revue ce qui s’est passé dans cet épisode, le 10×18 de cette série basée sur les bandes dessinées homonymes de Robert Kirkman.

Nous vous rappelons de ne pas continuer à lire si vous ne l’avez pas vu, car la critique est pleine de spoils.

Temps perdu

Dans The Walking Dead, nous sommes habitués à des sauts dans le temps, des flashbacks qui nous montrent des événements surprenants qui donnent un sens à l’histoire linéaire. Trouvez-moi, c’est exactement ce qui se passe. Daryl est le centre d’un chapitre dans lequel on nous montre un moment qui n’avait jamais été révélé auparavant et que nous ignorions complètement.

C’est très émouvant ce que nous montre le dernier épisode de The Walking Dead, car nous avons découvert que Daryl cherchait des réponses après la disparition de Rick. Et nous n’avons aucun doute que c’était le moment où Daryl était dévasté et ne voulait pas rejoindre les groupes de ses vieux amis.

Le nouveau chapitre de The Walking Dead commence à l’heure actuelle, avec Daryl essayant de démarrer sa moto pour explorer les environs de la communauté d’Alexandrie essayant de se reconstruire. Carol le rattrape et le rejoint et, bien qu’elle n’ait pas grand intérêt à être accompagnée, elle accepte son amie comme compagne de voyage.

Là, nous les voyons ensemble, rigoler et passer un bon moment. Cela nous rappelle le long chemin parcouru par ce couple de personnages depuis le début de The Walking Dead., et des nombreuses fois où les fans ont demandé que leur relation soit transformée. Cependant, les gérants de la série se sont réservés pour faire plaisir aux adeptes de la série. Et cette fois ce n’est pas la différence.

Un amour pour Daryl

Lors de l’excursion de Daryl et Carol, ils trouvent une vieille cabane grâce à Dog. C’est à ce moment-là qu’il nous est révélé que Daryl y était déjà allé. Ils nous installent dans un flashback émotionnel, comme ceux que The Walking Dead sait nous donner, et où ils nous disent pourquoi. Et est-ce que Daryl a rencontré une fille nommée Leah là-bas, qui lors de leur première rencontre le désigne et l’attache, mais le laisse ensuite partir. À l’époque, Daryl passait son temps à explorer les environs à la recherche de son ami Rick et, bien sûr, à s’éloigner de toute communauté.

À un moment donné, nous voyons que Carol elle-même était au courant de l’auto-exil de Daryl et de sa poursuite inlassable. Personne comme Carol pour comprendre son amie. Alors elle lui a apporté des choses et l’a sensibilisé à ce qui se passait dans les communautés.

La relation entre Daryl et Leah ne s’est pas construite tout de suite. Ils souffraient tous les deux de la même douleur, c’est-à-dire des pertes passées, de la culpabilité et d’un immense désir de rester seuls. Cela en soi les rapproche et établit une relation intime. Jamais auparavant dans The Walking Dead, les fans n’avaient vu ce côté de Daryl.

Bien sûr, le moment est venu où les vieux amis de Daryl ont besoin de lui et il doit y retourner. Au lieu de cela, Leah ne veut pas et demande à Daryl de définir où il appartient. La réponse de Daryl est déchirante et émouvante, alors qu’il lui dit avec les larmes aux yeux qu’il ne sait pas..

Un jour, Carol lui mentionne qu’elle retournera au Royaume et ne le verra pas pendant un certain temps. Daryl retourne dans la cabane où il a vécu avec Leah mais elle est partie, ainsi que certains de ses objets les plus précieux. Elle laisse Dog, oui, ce qui fait suspecter qu’elle a peut-être été enlevée, bien que Daryl exprime qu’il n’en est pas sûr.

Rencontrez-moi dans l’apocalypse ‘The Walking Dead’

Lorsque Daryl retourne à la cabine, il laisse un mot pour Leah. C’est alors que l’on voit qu’il écrit « I belog to you. Finde Me », en réponse à ce que Leah lui a demandé de répondre. C’est certainement un message puissant, dans une facette qu’on n’avait jamais vue chez Daryl dans toute l’histoire de The Walking Dead.

Par contre, il est très intéressant de voir que Carol connaît déjà l’histoire de Leah et Daryl. Cela montre que les deux sont très proches et de vrais confidents, bien plus qu’on ne le pense. Mais on les voit aussi se disputer, même de manière très douloureuse pour tous les deux. Tout comme cela arrive avec les amis les plus proches. Reverrons-nous Léa ?

Dans le nouvel épisode, le 10×19, intitulé One More (One More), nous verrons d’autres personnages dans leurs propres drames : Gabriel et Aaron à la recherche de nourriture et de fournitures pour Alexadria dans le besoin.

