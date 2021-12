Critique de Tronsmart Onyx Prime : Tout le jeu et un peu de travail en font une excellente paire d’écouteurs

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Dans le monde des téléphones Android, il existe des options budgétaires, des produits phares de niveau supérieur et des produits de milieu de gamme qui se situent quelque part entre les deux. Entrez dans le gouffre sans fond qu’est le marché des écouteurs sans fil d’aujourd’hui et vous remarquerez une tendance similaire. De nos jours, vous pouvez obtenir des écouteurs Bluetooth incroyables qui mettent tout en œuvre avec pratiquement aucun compromis. Tout dépend de votre budget et du segment que vous ciblez.

Tout comme les meilleures marques de téléphones Android, les fabricants d’écouteurs et d’écouteurs Bluetooth proposent généralement quelque chose à chaque niveau de prix. Tronsmart se dresse parmi eux, offrant des écouteurs haut de gamme comme l’Apollo Air + et des options moins chères et de niveau inférieur comme l’Onyx Apex. S’ajoutant au portefeuille de Tronsmart, les nouveaux écouteurs Onyx Prime ont maintenant rejoint les rangs. Après avoir examiné de près le dernier entrant, voici mes deux cents sur les véritables écouteurs sans fil Tronsmart Onyx Prime.

Examen de Tronsmart Onyx Prime :

Tronsmart Onyx Prime

En bout de ligne : Les écouteurs Tronsmart Onyx Prime offrent une scène sonore fantastique, riche et distincte, difficile à trouver avec ce budget. Vous bénéficiez de 40 heures de disponibilité, d’un indice IPX4, d’un son fluide et d’une excellente application, mais il n’y a pas de charge ANC ou sans fil.

Le bon

Qualité sonore exceptionnelle Autonomie de 40 heures Conception résistante à la transpiration et confortable Mode de jeu à faible latence Application conviviale et riche en fonctionnalités

Le mauvais

Pas de charge sans fil Manque de modes ANC et ambiant

Tronsmart Onyx Prime : Prix et disponibilité

Tronsmart a lancé les véritables écouteurs sans fil Onyx Prime vers la fin de 2021. Vous pouvez acheter une paire d’écouteurs Bluetooth économiques pour 50 $ sur Amazon, AliExpress ou Geekbuying. Il n’y a qu’une seule variante de couleur des écouteurs Tronsmart Onyx Prime en noir mat.

Tronsmart Onyx Prime : ce que vous aimerez

Pour un quart du prix des écouteurs phares comme le Jabra Elite 7 Pro, les écouteurs Tronsmart Onyx Prime offrent un punch infernal. A commencer par l’aspect physique, l’étui ovale n’est pas lourd et se glisse facilement dans les poches. Chaque écouteur tient confortablement dans vos oreilles, avec les crochets d’oreille en silicone souple en option qui ajoutent au facteur ergonomique. Il semble que Tronsmart ait prêté une attention particulière aux mauvaises décisions de conception de ses autres écouteurs.

Les véritables écouteurs sans fil Apollo Air + de Tronsmart avaient tout sauf le look, donc je suis heureux que les écouteurs Onyx Prime aient une certaine personnalité. La seule amélioration supplémentaire que j’ajouterais est une base plus plate pour que le boîtier puisse tenir debout. Pour être honnête, cela n’a pas vraiment d’importance en termes de praticité. Cela rendait le travail de photographie si ennuyeux.

Catégorie Tronsmart Onyx Prime Driver Hybride Dual Drivers (Armature équilibrée + Dynamique) Puce Qualcomm QCC3040 Codec audio AAC

SBC

Qualcomm AptX

Qualcomm AptX Profil Bluetooth adaptatif AVRCP v1.5,/A2DP v1.3/HFP v1.7 ANC ❌ Prise en charge de l’assistant vocal Google Assistant, Siri Battery 50mAh par écouteur

Jusqu’à 7h Batterie du boîtier 500mAh

Jusqu’à 40 heures de charge filaire Oui, USB-C

2 heures au total Charge sans fil ❌ Version Bluetooth 5.2 Distance de transmission Jusqu’à 10 m Résistance à l’eau et à la poussière (indice IP) IPX4 Dimensions 70 x 48,3 x 30,4 mm Poids 1,94 oz Couleurs Noir

Grâce à la puce Qualcomm QCC3040, les écouteurs Onyx Prime prennent en charge de nombreux codecs audio, notamment Qualcomm AptX et Adaptative AptX. Les doubles pilotes hybrides travaillent dur pour générer un son amusant et percutant beaucoup plus vivant que son prédécesseur. Les basses sont lourdes et riches, accompagnées de médiums et d’aigus bien équilibrés. Les voix peuvent être entendues distinctement et les sons instrumentaux individuels ressortent clairement. Équipé de la technologie TrueWireless Mirroring, un écouteur reflète le son de l’autre pour offrir une connexion transparente.

Les doubles pilotes hybrides travaillent dur pour générer un son amusant et percutant beaucoup plus vivant que son prédécesseur.

Je n’ai rien à redire sur les commandes tactiles car elles fonctionnent bien. Vous pouvez les personnaliser via l’application compagnon sur votre téléphone Android. En parlant de l’application, j’aime la fluidité et la rapidité avec laquelle elle s’associe aux véritables écouteurs sans fil Onyx Prime. Dans l’application, vous pouvez basculer entre un mode musique et un mode jeu. Ensuite, il y a l’égaliseur qui vous permet de choisir parmi différents préréglages audio. Si cela ne va pas avec votre flux, vous pouvez personnaliser votre profil sonore et cliquer sur Enregistrer pour stocker les paramètres.

L’application pour smartphone Tronsmart est extrêmement conviviale, sans peluches et sans confusion. Il est si facile de maîtriser l’égaliseur et les commandes tactiles personnalisées. Je ne saurais trop insister sur l’importance d’une bonne application Android. (Regarde furieusement Sennheiser). Cela montre vraiment que Tronsmart veut que votre expérience soit aussi simple et sans tracas que possible. La durée de vie de la batterie de 40 heures est impressionnante, même si je souhaite que l’indice d’étanchéité IPX4 soit un peu plus robuste. Néanmoins, c’est plus que suffisant pour les séances d’entraînement.

Les écouteurs Onyx Prime n’essaient pas d’être sportifs, ils semblent se concentrer sur les jeux et l’utilisation quotidienne. Grâce aux capacités de faible latence des écouteurs, il n’y a pas de décalage audio, ce qui est crucial pour les jeux. L’audio spatial fonctionne bien et vous pouvez entendre des pas venant des bonnes directions tout en jouant à des jeux comme Call of Duty: Mobile. La technologie micro cVc 8.0 entre également en jeu ici, car parler aux membres de l’équipe dans le jeu est fluide et clair. Vous ne rencontrerez aucun problème de communication lors des appels réguliers non plus.

Tronsmart Onyx Prime : ce que vous n’aimerez pas

Tronsmart a définitivement dû faire des économies pour atteindre ce prix abordable de 50 $. J’ai beaucoup parlé de l’Onyx Prime jusqu’à présent, mais ces écouteurs sans fil ont dû faire des compromis. Bon, allons droit au but. Qu’est-ce qui manque ? De quoi manquent ces superbes écouteurs bon marché ? La pièce manquante de ce puzzle n’est pas si compliquée. Il y a deux facteurs qui m’empêchent de recommander les écouteurs Onyx Prime à tout le monde.

Les boutons Onyx Prime réduisent le bruit autour de vous lorsque vous les mettez, mais c’est aussi un défaut.

Le premier problème avec les véritables écouteurs sans fil Tronsmart Onyx Prime est l’ANC. Ou plutôt, l’absence d’ANC. Il est facile de trouver une paire de têtes sale et bon marché avec suppression active du bruit. La concurrence est rude, je ne peux donc pas passer sous silence cette lacune flagrante. Bien sûr, les têtes Onyx Prime réduisent le bruit autour de vous lorsque vous les mettez, mais c’est aussi un défaut. Étant donné que la réduction du bruit repose sur la conception physique, il n’y a pas de mode ambiant. Vous ne pouvez pas choisir quand laisser les sons s’infiltrer à votre guise.

Deuxièmement, il n’y a pas de fonction de chargement sans fil dans les écouteurs Tronsmart Onyx Prime. Étant donné que la charge filaire prend deux longues heures pour atteindre les niveaux de batterie maximum, la charge filaire est un inconvénient. Avec le chargement sans fil Qi, vous pouvez simplement déposer le boîtier sur un tapis de chargement sans fil et continuer ce que vous faisiez. Mais être attaché à un câble est ennuyeux, et vous êtes plus susceptible d’oublier de recharger vos écouteurs.

Tronsmart Onyx Prime : Compétition

Regarder la concurrence vous mènera dans le terrier des écouteurs sans fil de niveau inférieur et intermédiaire. En termes de qualité audio pure, les écouteurs Tronsmart Onyx Prime peuvent résister à de grands noms comme Anker. Le concurrent le plus direct des Onyx Prime Buds serait le Creative Outlier Air V3. Au prix de 60 $, vous bénéficiez d’une réduction du bruit à un certain niveau et d’une charge sans fil. Cependant, le boîtier est encombrant et la fonction Super X-Fi est trop limitée.

Alternativement, vous pouvez marquer les Tribit Flybuds C1 au même prix que les Buds Creative. Les écouteurs Tribit Flybuds C1 prolongent la disponibilité jusqu’à 50 heures et utilisent la même puce Qualcomm QCC3040, mais encore une fois, il n’y a pas de charge ANC ou sans fil. Détournez votre regard vers une fourchette de prix inférieure à 40 $ et vous trouverez les véritables écouteurs sans fil Soundcore by Anker Life P2 Mini. Les écouteurs Life P2 Mini offrent une autonomie de 32 heures et un design léger, mais pas grand-chose d’autre.

Tronsmart Onyx Prime : faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous avez un petit budget Vous voulez une superbe qualité sonore Vous aimez les options de personnalisation Vous avez besoin d’une autonomie de deux jours Vous êtes un joueur mobile

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez une recharge sans fil Vous ne pouvez pas vivre sans ANC

Les étudiants et les jeunes adultes qui travaillent avec des budgets restreints apprécieront les écouteurs Tronsmart Onyx Prime. Ils sont parfaits pour les déplacements, l’utilisation quotidienne et les jeux légers sur votre téléphone. La possibilité de basculer entre le travail et le jeu est un bonus. En revanche, si vous aimez votre intimité et préférez vous couper du monde avec ANC, ces bourgeons ne sont pas pour vous. Il en va de même pour ceux d’entre vous qui sont vraiment accros à la recharge sans fil.

4 sur 5

Tronsmart est confronté à de très gros joueurs dans le segment des écouteurs économiques. C’est probablement pourquoi les écouteurs Onyx Prime se concentrent avant tout sur la fourniture d’un son suprême. Ces bourgeons peuvent perdre sur des aspects techniques tels que l’ANC et la charge sans fil, mais ils constituent un cas remarquable pour eux-mêmes autrement.

Tronsmart Onyx Prime

En bout de ligne : Tronsmart a perfectionné les écouteurs sans fil Onyx Prime pour les jeux et les déplacements. Vous bénéficiez d’une autonomie durable, d’une résistance à l’eau, d’une connexion audio transparente, d’options de personnalisation étendues et d’appels parfaitement clairs. Malheureusement, vous n’obtenez pas de support de charge sans fil ou ANC.

