Critique de « West Side Story »: Spielberg retrouve son rythme

Au début du brillamment réalisé « West Side Story » de Steven Spielberg, les Jets sifflent, claquent des doigts et pirouettent autour de New York, une ville qui se profile et s’étend mais qui n’est toujours pas assez grande pour contenir leur énergie combative impétueuse. Jusqu’ici, si familier. Mais quiconque a grandi avec le succès oscarisé de Robert Wise et Jerome Robbins en 1961 – et qui a mémorisé chaque accord de la musique de Leonard Bernstein, chaque étape de la chorégraphie de Robbins et chaque paroles composées par (sanglot) le regretté et grand Stephen Sondheim – repérera immédiatement quelques différences. (Et je ne parle pas seulement de l’absence regrettable du mot « Renard » dans le logo des 20th Century Studios.)

Plutôt que de s’ouvrir sur de hautes vues aériennes de Manhattan, le film de Spielberg commence plus bas, se frayant un chemin à travers les décombres jonchés de briques d’un immeuble de San Juan Hill qui a été démoli pour faire place au Lincoln Center. Une patine du réalisme social des années 1950 a longtemps été l’un des arguments de vente de cette comédie musicale, et elle obtient une couche supplémentaire de grain ici dans le fil de fer barbelé et le métal torsadé de la conception de la production d’Adam Stockhausen, ainsi que l’athlétisme exubérant de la cinématographie (par l’objectif de longue date de Spielberg homme, Janusz Kaminski). Une fois que la danse commence, la caméra ne semble pas enregistrer tant que propulser les mouvements des interprètes, assortissant et même amplifiant leur mélange de grâce ballet et d’agressivité des gangs de rue.

Et quelle agressivité ! Menés par Riff (Mike Faist, spectaculaire dans son physique nerveux et son attitude sage), les Jets profanent rapidement une peinture murale locale du drapeau portoricain, provoquant un affrontement étonnamment brutal avec leurs rivaux, les Sharks. Les divisions raciales sont particulièrement féroces, non seulement à cause des insultes qui vont et viennent, mais parce que, contrairement au film précédent, les Sharks sont en réalité joués par des acteurs latinos (aucun plus saisissant que David Alvarez en tant que chef fanfaron, Bernardo). Je ne veux pas distinguer ce casting comme une sorte d’accomplissement : nous sommes en 2021, pour l’amour du ciel. Mais c’est aussi, bien sûr, les années 50. Et le soin évident apporté par Spielberg et son scénariste, Tony Kushner – ici en train d’extraire un tout nouveau scénario du livre original d’Arthur Laurents – témoigne des tempêtes culturelles que « West Side Story » semble déclencher à chaque nouvelle itération (y compris celle d’Ivo Van Hove reprise de Broadway 2020 très différente et source de division).

Comme pour la plupart des mises à jour de matériel bien-aimé, le simple fait de l’existence de ce film a provoqué sa juste part d’indignation. Certaines critiques se sont concentrées sur l’addiction au remake d’Hollywood, mais elles ont surtout à voir avec l’héritage troublant et compliqué de « West Side Story » lui-même, dont le mélange d’archétypes larges (ah, la jeunesse en colère et impétueuse !) et de stéréotypes ethniques réducteurs a longtemps été une source de discorde. Il n’y a peut-être pas de plus grand emblème des triomphes et des échecs inextricables de la série que la performance de Rita Moreno en 1961 dans le rôle d’Anita, un rôle pour lequel elle a été forcée de porter du maquillage brun – une dégradation singulière pour le seul membre portoricain de la distribution – et pour lequel elle a remporté un Academy Award historique pour l’actrice de soutien.

Rita Moreno dans la nouvelle adaptation à l’écran de « West Side Story » par Steven Spielberg.

(Niko Tavernise)

Moreno, maintenant âgé de 89 ans, est producteur exécutif du nouveau film et joue également le rôle crucial de Valentina, remplaçant le propriétaire du magasin de soda de l’original, Doc. Dans un rôle savamment refondu en portoricain, elle aide à contrebalancer certaines des figures d’autorité blanches – dont Brian d’Arcy James en tant qu’officier assiégé Krupke et Corey Stoll en tant que son supérieur suffisant, le lieutenant Schrank – dont l’attitude de rupture inévitable biaise en faveur des Jets blancs. Les conseils fermes et affectueux de Valentina à notre héros romantique, Tony (Ansel Elgort), ajoute une note équilibrée d’amitié interculturelle au chaudron racial bouillonnant du film. Et la présence de Moreno, qui comprend une performance doucement chevrotante de « Somewhere », fonctionne comme un porte-bonheur poignant dans un film qui se positionne à la fois comme un retour glorieux et un correctif doux.

Certains des travaux de réparation les plus cruciaux et les plus engageants sont effectués dans l’appartement où Bernardo se dispute avec sa sœur cadette, María (la nouvelle venue exceptionnelle Rachel Zegler) et sa petite amie, Anita (Ariana DeBose), dans un mélange fluide d’anglais et délibérément espagnol non sous-titré. Il s’agit d’affirmer non seulement l’omniprésence de l’espagnol en tant que langue américaine, mais aussi de rehausser les qualités universelles et intemporelles de l’histoire ; La protection étouffante de Bernardo, le défi fougueux de María et l’exaspération de la rue d’Anita ne nécessitent aucune traduction, d’autant plus qu’Alvarez, Zegler et surtout DeBose donnent des performances si vibrantes et émotionnellement immédiates.

Le cinéma de Spielberg, bien sûr, est un autre langage suffisamment intuitif pour que tout cinéphile puisse le comprendre. Il vaut peut-être la peine de noter que le réalisateur le plus populaire d’Amérique n’a jamais réalisé d’entrée dans ce qui était autrefois le genre cinématographique le plus populaire d’Amérique, mais ce fait est presque insignifiant compte tenu de son sens instinctif du rythme visuel, des proportions et du flux cinétique, son don pour l’orchestration des moments qui déclenchent des sursauts quasi pavloviens. Lorsque les Sharks et les Jets convergent dans un gymnase de l’école pour un petit mambo-a-mambo, les tourbillons de couleurs éblouissants (fournis en partie par les costumes de Paul Tazewell) et le balayage unificateur de la caméra produisent un ravissement particulier. La collision des corps — et des tempéraments, des cultures, des identités — vous plonge dans l’instant avec une force presque physique.

Ariana DeBose, au centre, dans le film « West Side Story ».

(Niko Tavernise)

Cette danse sert de toile de fond aux premières lueurs de romance et aux premières rumeurs d’un grondement. Entrez le meilleur ami de Riff, Tony, le Roméo épris de paix qui croise les yeux de Juliette au visage frais de María, cimentant l’histoire d’amour malheureuse de ce film et mettant en mouvement ses vagues de violence culminantes. Elgort peut se déplacer gracieusement à travers le cadre, comme il l’a démontré dans « Baby Driver », et il chante agréablement, sinon trop fort, à travers les grands premiers numéros de Tony comme « Something’s Coming » et « María ». Pourtant, il y a souvent un manque de bois dans les expressions de l’acteur, un excès de couvaison aux yeux doux, qui ne surmonte pas complètement l’égouttement fondamental de Tony en tant que personnage. Lorsqu’Anita exhorte Maria à « oublier ce garçon et en trouver un autre », vous pouvez vous retrouver à hocher la tête en signe d’accord.

Le superbe Zegler, en revanche, apporte une qualité d’intelligence lumineuse même à la naïveté aux yeux écarquillés de María ; son chant clair comme une cloche et son timing habile la servent bien au milieu de la comédie bouillonnante de « I Feel Pretty », et aussi au milieu des passions montantes de « Tonight », dans lequel une sortie de secours devient le refuge romantique de Tony et María. Cette scène a longtemps été l’un des moments forts émotionnels (et littéraux) de « West Side Story », et la mise en scène et le blocage de Spielberg – aidés ici, comme toujours, par la chorégraphie de Justin Peck – sont un modèle particulier de la façon dont le mouvement dynamique de la caméra, les gros plans stratégiques et les artistes physiquement agiles peuvent insuffler une nouvelle vie même au plus vieux châtaignier.

Réaliser une comédie musicale – et une version d’une comédie musicale qu’il aime depuis l’enfance – a secoué quelque chose à Spielberg. Pourquoi « West Side Story », pourquoi maintenant ? Regarder ce film, c’est voir et entendre la réponse. Avec chaque numéro, vous pouvez le sentir défier de manière ludique l’interprétation de Wise et Robbins et aussi, de manière cruciale, se défier, s’il demande à Tony, Riff et leurs amis de jouer à un jeu acrobatique d’éloignement avec une arme à feu pendant le « Cool » tendu et inquiétant. ou mettre en scène le soulagement comique tumultueux de « Gee, Officer Krupke ! » dans un commissariat de police, tant mieux pour les Jets de faire un pied de nez aux autorités. (Parmi les autres jeunes acteurs qui se distinguent ici, il y a Josh Andrés Rivera dans le rôle du petit ami abandonné de María, Chino, et Iris Menas dans le rôle du tagalong devenu informateur des Jets, Anybodys.)

David Alvarez, au centre, dans le film « West Side Story ».

(Niko Tavernise)

Il atteint une apothéose avec «America», dans lequel Anita et Bernardo se battent avec une ingéniosité d’esprit vif sur les joies et les périls de l’assimilation – un voyage qui passe à juste titre d’une querelle domestique à une danse d’arrêt de la circulation d’une beauté presque kaléidoscopique. C’est là que réside le paradoxe vif de cette « West Side Story », qui sait que dans des mains suffisamment sensibles, le réalisme proche de l’os et le formalisme aux couleurs vives peuvent être les revers d’une même pièce stylistique. Le film de Spielberg est peut-être plus rugueux, plus rugueux, plus vécu et, en termes de représentation culturelle, plus véridique que son incarnation cinématographique de 1961. Mais il est aussi plus classique sans vergogne, plus stylisé avec éclat, que tout ce qu’un grand studio américain a sorti depuis des années.

Cela inclut certains des propres films de Spielberg. Au cours de la dernière décennie ou plus, il a entrepris une recherche obstinément optimiste de ce que vous pourriez appeler l’âme de l’Amérique – une quête qui l’a conduit de manière fiable dans le passé, dans les salles de rédaction de l’ère Watergate de « The Post » et de la guerre civile. chambres du Congrès de l’ère de « Lincoln » (une autre collaboration Kushner-Spielberg). « West Side Story » appartient plus à leur entreprise que vous ne le pensez ; ce n’est pas un drame historique, mais il ne faut pas oublier sa place dans l’histoire, ni sa vision tour à tour déroutante et clarifiante de la manière dont les divisions d’âge, de race et de sexe se jouent dans le corps politique. Spielberg, attentif qu’il est à la qualité du chant et de la danse, part de la conviction que ce cheval de bataille de Broadway à Hollywood a encore quelque chose d’important à dire.

Et la conviction – un engagement qui ne peut être falsifié et une qualité par laquelle chaque comédie musicale vit ou meurt – est ce qui sous-tend, dynamise et justifie finalement cette « West Side Story ». À la fin, j’étais moins ému par l’histoire d’amour tragique de Tony et María, qui oscille entre douceur et grincement, que je ne l’étais par la foi absolue de Spielberg dans le pouvoir de transport des films. Il croit qu’il y a encore une place pour eux et pour nous.

‘West Side Story’

Évaluation: PG-13, pour une forte violence, un contenu thématique, du matériel suggestif et un bref tabagisme

Durée de fonctionnement : 2 heures 36 minutes

En jouant: Commence le 10 décembre en version générale