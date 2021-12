Critique de « White on White »: un drame chilien réfléchit au génocide

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Des paysages inhospitaliers dominent « Blanc sur blanc », un acte d’accusation formellement rigoureux sur les activités colonialistes des Européens et de leurs descendants au Chili au début des années 1900 du scénariste-réalisateur Théo Court (co-écrit avec Samuel M. Delgado). La pièce d’époque fascinante et sombre est l’actuelle candidature chilienne à l’Oscar du meilleur long métrage international.

Sans doute l’acteur le plus polyvalent d’Amérique latine aujourd’hui, Alfredo Castro incarne Pedro, un photographe à louer chargé de préserver l’image d’une jeune mariée sur l’une de ses assiettes. Son employeur, M. Porter, un propriétaire terrien invisible, règne par procuration par l’intermédiaire d’hommes armés qui apprivoisent le terrain de Patagonie et asservissent ou assassinent les Selk’nam, le peuple autochtone de la région.

Pas sans péché, Pedro ne participe pas avec des balles, mais quelque chose d’encore plus puissant dans son endurance : les images que son objectif extrait de tableaux vivants orchestrés.

Exquis dans chaque cadre, grâce au talentueux directeur de la photographie José Ángel Alayón, « Blanc sur blanc » communique dans des plans extrêmement larges qui éclipsent les envahisseurs rugueux dans l’immensité du domaine qu’ils sont déterminés à posséder. Visuellement, leur présence diminutive de loin réitère que ces personnages sont censés être des archétypes et non des personnages corsés.

La distance entre le sujet et le spectateur ne se raccourcit que via la ligne de tir de l’objectif de Pedro. En prenant des portraits d’autres personnes, il crée des moments fugaces d’intimité artificielle – dans ces cas, le rapport hauteur/largeur change pour refléter le fait que nous regardons à travers son appareil. Des torches allumées dans le ciel nocturne, apparemment comme la seule source de lumière, renforcent l’atmosphère hypnotique et troublante du film.

Le récit de Court occupe une longueur d’onde similaire à celle d’autres drames historiques récents de la région avec des sensibilités politiques uniques, à savoir « Jauja » de Lisandro Alonso et « Zama » de Lucrecia Martel. Dans ces exemples d’histoires de colons blancs non accueillis dans des pâturages éloignés d’Amérique du Sud, les créateurs mêlent leurs études curieuses à l’humanisme ou à l’humour.

Dans « White on White », ce qui imprègne est un sentiment de terreur mérité, par conception trop impénétrable pour des raisons émotionnelles, mais direct dans son intention thématique féroce.

Le plan le plus poignant du film est volontairement laissé de côté : un homme autochtone vêtu de vêtements occidentaux. De son lieu de servitude comme moyen de survie, il est témoin de la façon dont ceux comme lui sont massacrés pour un sport ignoble. Avec la caméra de leur côté, les oppresseurs enregistrent leurs actes comme une histoire, décrivant le génocide comme une victoire parfaite.

‘Blanc sur blanc’

En espagnol et anglais avec sous-titres anglais

Non classé

Durée de fonctionnement : 1 heure 40 minutes

En jouant: Commence le 10 décembre, Laemmle Monica Film Center, Santa Monica