Critique de Wrath Of Man: Jason Statham et Guy Ritchie se réunissent pour un thriller d’action solide pour adultes

Les carrières de Jason Statham et de Guy Ritchie ont débuté au même moment, lorsque Lock, Stock et Two Smoking Barrels ont présenté le premier comme une comédie d’action et le second comme une nouvelle voix dans la narration cinématographique. Étonnamment, cela fait plus d’une décennie et demie que ces collaborateurs ont travaillé ensemble, Wrath of Man étant leur grand film de retrouvailles après Revolver de 2005. Ce genre d’attente soulève certaines attentes des fans, et dans ce cas particulier, les fans de Statham et Ritchie ne devraient avoir aucun problème à se préparer pour le trajet, car l’acteur et le cinéaste se sont réunis pour un thriller d’action solide et classé R.